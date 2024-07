La ola de calor echa una mano a la Batalla de Flores... aunque parezca increíble

Mientras media ciudad, o mucha más, se asaba y deseaba un descenso de las temperaturas, otros desean o deseaban que el calor se mantenga durante algún día más: los responsables municipales de la Batalla de Flores y, por extensión, el responsable del cultivo del clavellón, el horticultor Miguel Galán, quien no ha hecho más que contemplar con temor la evolución de las flores que deben recogerse en el tramo final de la semana y emplearse como munición el domingo en el acto que cerrará la Gran Fira de València 2024 -en realidad, casi cerrará, puesto que este año se rematará con un castillo de fuegos artificiales en la plaza del Ayuntamiento-.

«Es una planta complicadísima y quien nos iba a decir que nos viene bien esta ola de calor» comentaba Miguel Galán poco después de que las plantas recibieran un nuevo riego, con lo que «también hay que tener cuidado para que el agua no se caliente en exceso». Un juego de equilibrios permanente después de un año en el que, paradoja de las paradojas, «necesitábamos un calor fuerte que, hasta ahora no ha llegado. Ahora, lo que esperamos es que este calor ayude a abrir más las flores. Material tenemos, porque se siembra mucho, pero aún podría haber estado mejor», sobre todo porque no ha habido fenómenos agresivos, una dana que hubiese derribado o matado plantas -no hace tanto, las malas condiciones dejaron «desconchones» en los campos de cultivo-.

No hay plan B

El cambio climático es una realidad, pero es cierto que la primavera es uno de los momentos con fenómenos menos agresivos. Aún así, la dependencia de fenómenos externos pone siempre en un "ay" el cultivo. Sobre todo, porque, en este caso, no hay plan B: no es una flor que se cultive y, en todo caso, se haría en Suramérica, en una cantidad no fácil de asumir, con precios desorbitados y sin garantizar que fueran parecidos en sus prestaciones: flores en forma de bola para ser lanzadas o recibidas.

Las plantas han recibido riegos y abono en el tramo final / Moisés Domínguez

Una especie solo para ser lanzado

El clavellón (el siempre manido «millón de flores» que se repartirá entre el público y las participantes en las carrozas) es una especie extremadamente peculiar. Es como el toro de lidia o el tomate de la Tomatina: están hechos exclusivamente para un determinado cometido. No es una planta para más usos que la de servir de munición para el festejo -ocasionalmente decora alguna boda-. Para evitar los riesgos, se cultivan en diferentes parcelas, y así, ante un posible evento meteorológico, hay un cierto margen de rectificación -ha habido en Alboraia y en Almàssera-. Con todo, la primavera, periodo de crecimiento y después floración, han sido muy apacibles, casi demasiado apacibles. «Se plantó como siempre, contando exactamente los días para su recolección pensando en la fecha de la Batalla -este año es el 28 y el pasado fue el 30 de julio-. Ahora quedan un par días para que la flor se fortalezca y cumpla con su cometido.