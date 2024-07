Lía Sánchez, la primera mujer trans en optar a fallera mayor de València

Las preselecciones de 2024, primer paso para elegir la Fallera Mayor de València de 2025, dejaron un hito en el camino de la normalización. Por primera vez, una mujer trans participó en el proceso de elección. Se trata, no podía ser otra, que Lía Sánchez, representante de la comisión Dr. Manuel Candela-Avenida del Puerto, quien de esta forma remató su año de fallera mayor de la comisión. No salió elegida, pero tomó parte no ya con naturalidad, sino arropada por una importante cantidad de miembros de la comisión, que llevaron el atrezzo propio de la ocasión -pancartas, globos...- y, sobre todo, con el afecto de quien es "una de ellas".

La joven protagonizó un fenómeno social en la fiesta muy bien gestionado: cuando Levante-EMV informó de su nombramiento, no tuvo problema en visibilizarlo. Las aguas mediáticas se abrieron al abrigo de la información publicada en este diario y ella se prestó a atender a todo el mundo durante una primera semana al considerarlo importante por que suponía, en palabras propias, "abrir una puerta", además de reivindicar que "durante mucho tiempo se nos ha dicho lo que podía ser y lo que no, y vivimos en un tiempo de igualdad de oportunidades", por lo que hacía un llamamiento "para que más gente se anime. Hay muchas personas LGTBI que no tiene por qué no ver cumplidos sus sueños si son superfalleras". Más o menos, como es su caso.

Jaleada en el momento del desfile / Moisés Domínguez

Durante la visita de la corte al grupo de falleras del sector, en el descanso de la preselección / Moisés Domínguez

Tras el revuelo, normalidad

Aquello fue todo un shock social, con infinidad de apoyos, aunque también de críticas de aquellos que no viven, o no quieren vivir, los tiempos actuales. Pero una vez visibilizado y pasado el particular ciclón, Lía se encerró en su falla, participó de todos los actos que debía hacerlo, pero ya dentro del anonimato de una comisión de barrio. Hizo lo que cualquier fallera mayor y participó en todos los actos propios de su cargo.

La peor noticia antes de Fallas

El destino, sin embargo, le tenía reservada una mala pasada. Iniciando la semana de Fallas perdió a su madre. Lo que no la alejó de estar en los actos importantes de su comisión, incluyendo la Ofrenda -en la que pasó hecha un mar de lágrimas- y en la "cremà", acompañada de sus presidentas, Andrea Barrachina y María Toledo y su presidente Iker.

Lia, tras su paso en la Ofrenda / Moisés Domínguez

"Gracias por cuidarme tanto"

Apenas cuatro días después de la "cremà" escribió una carta abierta a su comisión expresando "lo agradecida que estoy por todo lo que hicisteis durante la semana fallera. Gracias por respetar mis tiempos, por cuidarme tanto y por darme las fuerzas que necesitaba. Las Fallas 2024 fueron difíciles y amargas, pero también muy especiales para mí. Poder estar con vosotros fue el homenaje más grande que mi corazón le pudo hacer a ella, a mi madre" y tristezas aparte, también expresó su agradecimiento "por haberme acompañado todos en cada momento, haciéndome vivir un sueño despierta".

Siguiendo la costumbre en la comisión, el Besamanos fue su último acto después de que la comisión ya hubiese nombrado a su sucesora, Ángeles Contreras, quien, como la propia Lia, se estrenó en la procesión de la Virgen de los Desamparados del barrio.

El Besamanos fue, además, un momento especialmente emotivo porque, para la ocasión, llevó un traje como el de su madre, 31 años después. "El destino quiso que, aunque no estuvieras, yo encontrara tu traje favorito y que pudiera lucirlo -se lo hizo Artesanía Tornero-, quizás no puedas ver lo feliz que estoy por llevarlo pero siempre lo cuidaré como el traje de mi madre, la persona más especial del mundo. No encuentro mejor manera de cerrar una etapa llena de momentos increíbles, junto a mi comisión, mis presidentas , mi Ikerito y mi familia".

Lía y su madre, con el mismo corte de tela y 31 años de diferencia / LS

La fallera con traje negro y número 9

Quedaba, sin embargo, la preselección, a la que accedió en condición de fallera mayor saliente. Nunca se planteó no hacerlo. En los previos, la comisión la había acompañado de forma numerosa a la "cena-homenaje" que organiza el sector y el domingo, en la última de las preselecciones resueltas del ciclo 24-25, allí, con un traje negro y un número 9 en la pechera, desfiló como una más. Pero las pioneras tienen un particular momento en la fiesta. Aunque, para entonces, en su comisión y en su sector es, era, Lía, "la de Manuel Candela". La candidata número 9.