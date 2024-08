La niña que vuelve convertida en enfermera 15 años después

En el casal de Castellón-Segorbe-General Sanmartín se suelen repartir entradas para la Fonteta porque suelen tener preseleccionada. Luego, la suerte sonríe unas veces y otras no. Este año vuelven a hacerlo y llevarán en las pancartas y los globos el nombre de Laura. Aparicio y Terrádez. Para así honrar a la nieta de Ángel Terrádez, uno de los históricos de la comisión.

Tradición intergeneracional porque «mi abuela fue fallera mayor, mi madre también...». Y cuando vayan con la pancarta y los globos harán lo mismo que tiempo atrás. Fue corte de honor infantil «en 2010. ¡Ya han pasado quince años!». Es el ciclo natural. Es el turno de intentar repetir las que lo fueron en el cambio de la primera a la segunda década del siglo. «Sí. De hecho, de mi año vienen más en los próximos años». Ella era una niña de la segunda fila, elegida con ocho años. «Cumplí nueve poco después, pero con perspectiva pienso que es mejor con un poquito más de edad, para ser aún más consciente de lo que eres, lo que representas, lo que haces...».

Impregnaciones que quedan

Pero recuerdos e impregnaciones quedan de aquel año en la corte de Ariadna Galan. «Recuerdo nítidamente, por ejemplo, la inauguración de la Exposición del Ninot en Nuevo Centro». Y una experiencia que otras falleritas han vivido en los albores de marzo: «volar». Pero no en el aire, pero casi: «ir al Cant de l’Estoreta y acabar a las dos menos diez. Volar en el coche para llegar a la mascletà».

Últimas estaciones de Enfermería

Ahora, con 23 años, vuela pero hacia su consolidación profesional. «Estoy acabando Enfermería. He estado haciendo prácticas desde primer curso, que eso es una ventaja en mi universidad y este año, siendo fallera mayor además, la vida no me daba, con lo que me he centrado en la teoría. Ahora me quedan unas pocas prácticas más, el TFG y ya, al mundo». Aunque quizá estudiando más: «me gustaría especializarme en matrona. Es una profesión muy bonita. No solo es traer la vida al mundo, sino trabajar con la madre desde el principio. Es impresionante cómo funciona el cuerpo de la mujer».

Lo dice con entusiasmo. «Desde niña quiero dedicarme a la salud». Y si no desde niña, pero sí desde adolescente, en contacto. Desde ese primer curso. «Pasé por el Imske de Nazaret y vi mucho quirófano de traumatología... todo lo que diga de mi profesión es pasión para mí».

Entre clamps y bisturís hay tiempo para «trabajar en una empresa de seguridad en eventos deportivos». No, no con la cachiporra, sino «en calidad de auxiliar: control de acceso, acomodadora... en Mestalla. Y también he trabajado de camarera en festivales de música». Todo con un fin: «el año, fallera mayor, ha sido en gran parte, gracias a eso». Darse el gusto de serlo con responsabilidad y recursos propios.

«Estando en las prácticas, una enfermera me dijo que no hago más que preguntar. Y que eso me haría una buena profesional. Por ser curiosa y por querer aprender. Es una de las cosas que más me ha gustado escuchar». Aunque hiciera otras prácticas, las falleras, hace quince años, la puerta se le ha medio abierto para aprender aún más en un lugar, las Fallas, que «llevo en casa desde el primer día de mi vida».

Una fallera mayor de València hace 41 años

Castellón-Segorbe-General Sanmartín forma parte del listado de comisiones que han tenido fallera mayor de València en sus filas. En 1984, alboreando el proceso completamente "democrático", fue elegida desde allí María José Ariza.