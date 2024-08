Una mano amiga cuando los tiempos fueron difíciles

Durante los próximos años, la historia personal de las preseleccionadas estará entreverada con episodios relacionados con la pandemia. Especialmente las que trabajan en el sector sanitario. Lo hemos visto ya en bastante enfermeras. Y con Marta Sanfélix se escribe otro episodio menos visible, pero no menos importante. «Estuve en la plataforma Covid de Feria València, en la distribución de todos los materiales sanitarios de gestión autonómica. Mascarillas, guantes, batas, respiradores...». Tiene su explicación: trabaja en la administración y coordinación de proyectos de la empresa familiar que está dedicada « a la logística sanitaria. El hospital compra los productos y nos encargamos de que estén disponibles y lleguen como corresponde».

Una experiencia que también fue básica y que a ella le sirvió para poder plasmarlo. «Fue, sobre todo, un gran aprendizaje. Además, estaba haciendo el máster de logística y, mira, mi trabajo de final de máster fue sobre eso. Fue muy duro, pero aprendí muchísimo». Consecuencia curiosa: el covid lo cogió «cuando había pasado esos primeros momentos más duros: en verano».

Marta Sanfélix, en la entrega del ninot de la Exposición / Falla Lope de Vega

La pasada primavera vimos a Marta Sanfelix, en la procesión de Sant Bult. / Moisés Domínguez

Máster en Operaciones y Logística

En cualquier caso, un trabajo el suyo poco habitual. «Nunca se me inculcó tener que seguir el camino del negocio familiar. De niña primero pensaba en ser veterinaria, pero pensé que no sería capaz. Soy muy sensible con los animales». A la hora de empezar a ver el mundo «hice en el CEU Ade y Marketing. Pero el trabajo de casa me gustó mucho y acabé haciendo el máster en Operaciones y en Logística».

Por casualidades de la vida

Y ahora, en clave fallera, le toca defender los colores de Lope de Vega, del que ha sido su fallera mayor en el año 109 de su historia. Una vocación tardía, pero intensa. «Llegamos por casualidades de la vida, conociendo a gente. Y es una de las mejores decisiones de mi vida. El ambiente familiar que tiene me fascina. Primero entró mi familia y en seguida entré yo». Pero llegó y besó el santo. «Entramos y nos metimos de lleno. Mi padre ingresó en la directiva en seguida, yo he visto a las amigas haciéndose falleras mayores... y no me quedaba más que ser fallera mayor, que lo fui este año».

Viven en Godella, pero, como falla céntrica, en la semana grande toca reunirse. «La mudanza tiene una magia especial y eso lo tenemos las comisiones como la mía, que por lógica vivimos muy pocos en la demarcación. El «¿tu cuando llegas? Yo la tengo tal día. A partir del sábado llegamos nosotros. Nosotros, por ejemplo, tenemos el piso en la plaza de la carpa, la del Miracle del Mocadoret».

Memoria Gráfica de las Preselecciones: Russafa B y Seu-Xerea-Mercat /

Si: jugó al baloncesto

Vive en una atalaya de 1,74 metros. «Jugué muchos años al baloncesto en el Sagrado Corazón de Godella. ¿Que si era buena? Digamos que mi equipo era muy bueno». Ahora tiene por delante la oportunidad de subir a otra altura: la de la fiesta fallera.

Una fallera mayor de València en el palmarés

Lope de Vega ha tenido bastantes componentes de corte. Pero en su cuadro de honor también hay una fallera mayor de València: Begoña de la Concepción, en el año 1983. Una fallera mayor muy mediática, además, porque tuvo hasta dos intervenciones televisivas en el programa "Un, Dos, Tres... responda otra vez", en un tiempo en el que toda la atención de la audiencia estaba en los dos únicos canales estatales.

Honores a una Fallera Mayor de València en los "brillants" de Seu-Xerea-Mercat /