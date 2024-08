La hermana «no gemela» de la fallera de corte de 2022... aunque son idénticas

Quienes llevan el registro histórico de falleras pueden pensar que es un error, que esa joven ya ha pasado por la corte mayor, la de 2022, la de Carmen Martín. O puede pensar que aquella Lucía Payá Ramírez tiene una hermana gemela. Pero no: es un guiño de la genética. Ana y Lucía son casi idénticas -realmente, son como dos gotas de agua- en el físico, pero se llevan cinco años de diferencia. «En casa teníamos la convicción de estar unidas. Estamos muy metidas una en la vida de otra». Eso en lo espiritual, pero en lo físico... «bueno, sí: incluso vecinos que te conocen desde niña y que hoy te saludan pero que dicen «Hola... ¿Ana? ¿O eres Lucía?». Pero es que a la hora de hablar, expresarnos, mandar un audio, nuestros propios gestos, son muy parecidos».

En el grupo de acompañantes

Y siguen igual en plena madurez. «Ahora que Lucía ha pasado la oposición volvemos a estar muy unidas. Ha venido a acompañarme a las entrevistas, mi pareja la conoce desde que tenía quince años... y yo misma la seguí muchísimo en su año en la corte». Lo sabemos: era recurrente verla en el grupo de acompañantes en la distancia. El físico, el enorme parecido físico la delataba.

Fallera mayor hace diez años... y repetición

Ana llega a la fase final después de hacer el camino de vuelta: ya fue fallera mayor de Maestro Aguilar-Matías Perelló hace diez años. Salda su deuda por partida doble. «No pude ser fallera mayor infantil y me quedé con el runrún desde que tenía once años. Nada más pasar a adultos ya empezaba a pedirlo y cuando tenía algo más de veinte años mi madre me dijo que si quería serlo, me hacía fallera mayor».

Y ahora, otra vez. «Después de ver a alguna de mis mejores amigas, de ver a mi hermana, haberlo hecho en su momento sin la independencia de ser más mayor... todo se me juntó para plantearme volver a vivirlo de otra forma».

Y así ha sido además en el año en el que la comisión ha vuelto a levantar la cabeza. «Hemos pasado años de mucha austeridad porque tuvimos que cambiar el casal. Literalmente, no podíamos estar. No estaba acondicionado. Y tuvimos que hacer un gran esfuerzo económico en el peor momento, en pleno covid. En este año mío hemos empezado por fin a volver a nuestro sitio».

En lo profesional trabaja de arquitecto técnico en la delegación valenciana de la constructora gallega Desarrolla Obras y Servicios. «Me dedico a hacer los estudios de los proyectos, viabilidad, coste económico, hablar con proveedores y dependiendo del proyecto me reúno con el cliente, con el arquitecto... tenemos interiorismo, obra nueva, infraestructura...» todo, con su particular filosofía. «cuando empecé a estudiar me hacía mucha ilusión poder crear un lugar para vivir, porque la casa es el hogar y la historia que dejas en ella. Poder acondicionar un espacio a lo que quiere la gente para su vida me parecía, y me parece apasionante». Como apasionante puede volver a ser para ella estar en la primera línea de la fiesta, pero desde un lugar muchísimo más privilegiado que el de «hermana de»...

