La odontóloga que se venía desde París cada fin de semana para ser fallera mayor

La explicación de la vida personal y laboral de María, la candidata a fallera mayor de Maestro Gozalbo-Conde Altea, podría considerarse previsible en la primera frase: «soy odontóloga y trabajo en dos clínicas». La cosa empieza a ser muy distinta al continuar: «en dos clínicas en Francia, al lado de París. He estado dos años así. He terminado esa etapa y ahora voy a empezar un máster en Cirugía». Un año cargado de vuelos París-València y viceversa. «Mi hermano, que es ingeniero, trabajó allí seis años, y fui a verle la verdad es que me gustó». ¿Para volar y no volver en el futuro? «Mira, como aquí, en casa, no hay ningún sitio, pero hay que reconocer que, en el mundo laboral, fuera hay muchas oportunidades y que nosotros salimos muy bien preparados, como no te imaginas. El tiempo dirá lo que pasa».

Y ese pequeño detalle, que es el de ser fallera mayor con el mando a distancia. «Me lo arreglaba para trabajar dos días y luego venir de jueves a lunes para acudir a todos los actos. Esa etapa ha terminado y desde finales de junio ya estaba aquí, tranquila y preparada para todo lo que venga».

Maria Manclus, con su segundo premio de Primera A / Falla MG44

En la Ofrenda a San Vicente Ferrer / Moisés Domínguez

Cuestión de organizarse

¿Y cómo se decide alguien a ser fallera mayor de alta exigencia de una comisión de Primera A con agenda reforzada? «En mi comisión hay mucha lista de espera para ser fallera mayor. Tengo el año asignado desde hace mucho tiempo, desde que tenía diez años, y te tienes que adaptar a ello. Yo sabía que quería serlo al cien por cien y si no cogía el año que me tocaba, igual me quedaba sin oportunidad. Como soy autónoma me lo podía organizar para estar en la consulta los martes y miércoles. Y he conseguido no faltar a nada, ni en lo profesional, ni en lo fallero». Además, «no fui infantil y ser fallera mayor era algo que deseaba mucho».

Una atalaya de 181 centímetros

La razón para no haberlo sido «es que era muy alta ya desde pequeña». Su atalaya es de 181 centímetros en la actualidad. Se siente tener que preguntar por el tópico. «¿Baloncesto? Al final me fui al tenis. Hice algunas competiciones de clubes y luego pasé al pádel, pero luego, con las exigencias de la carrera, ya me lo dejé».

De Maestro Gozalbo «porque es la falla de debajo de casa de la familia». La tradición viene por la parte materna «los Bas». Un apellido que suena de la falla «Maestro», «ya sé que es mucha casualidad porque es verdad que hay más en la falla, los Bas Mezcúa, pero no somos familia. Ya sé que es un apellido poco habitual». Hace dos años, una de ellas fue preseleccionada infantil.

Apellido de origen maltés

El otro apellido, el Manclús, para escribir la historia de los pueblos. Como la candidata de la falla Industria que se apellido Mifsud: «sí, es de origen maltés». Éste sí, de la emigración en La Safor. «Vinieron por la industria textil y se asentaron en Tavernes. Nuestra familia ya es de València todas las generaciones atrás, pero sabemos de dónde viene una parte de nosotros».

Nació casi con las campanadas, un 2 de enero, del año 99. Con su baza, contendrá la respiración la falla 44.

Los últimos 20 años de Maestro Gozalbo-Conde Altea

(Año - Sección - Premio - Artista)

2004 - 2ªB - 2 - Pedro Santaeulalia

2005 - 2ªA - 3 - Francisco López Albert

2006 - 2ªA - 6 - Santaeulalia - Llácer - Alarcón

2007 - 1ªB - 4 - Vicente Llácer

2008 - 1ªB - 1 - Vicente Llácer

2009 - 1ªB - 1 - Vicente Llácer

2010 - 1ªB - 1 - Vicente Llácer

2011 - 1ªA - 2 - Vicente Llácer

2012 - 1ªA - 1 - Vicente Llácer

2013 - 1ªA - 1 - Vicente Llácer / Alejandro Santaeulalia

2014 - 1ªA - 2 - Manuel Algarra

2015 - 1ªA - 1 - Manuel Algarra

2016 - 1ªA - 1 - Manuel Algarra

2017 - 1ªA - 2 - Manuel Algarra

2018 - 1ªA - 1 - Manuel Algarra

2019 - 1ªA - 1 - Manuel Algarra

2021 - 1ªA - 3 - Manuel Algarra

2022 - 1ªA - 1 - Manuel Algarra

2023 - 1ªA - 5 - El Taller de Algarra

2024 - 1ªA - 2 - David Sánchez Llongo