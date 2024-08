La fallera que presidió 150 años de vida como premio a sus cuatro generaciones

«Somos Ribesan de antes de la Guerra. Cuatro generaciones. Mi abuelo fue Tomás Peiró, que fue directivo de Lo Rat Penat, muy valencianista. Con once años fue él quien plantó la primera falla infantil de la comisión. La hicieron lo niños, la quemaron y a partir de ahí se creó la comisión infantil. Luego ya fue delegado perpetuo de infantiles. La declamación de la comisión la llevaba él... faltó antes de que yo naciera, pero está muy presente en la familia». Es uno de los motivos de pedigrí que hicieron de Berta Peiró la fallera mayor del 150 aniversario de Ripalda-Beneficencia-San Ramón, Ribesan, el pasado ejercicio. «Estaba claro que había ilusión de que fuera alguien que perteneciera a una familia con historia».

Berta con Maria Estela en la inauguración de la exposición del 150 aniversario / Moisés Domínguez

Ripalda Beneficència tiene candidata por partida doble con Berta y Carmen / Falla Ribesan

Ripalda Beneficència tiene candidata por partida doble con Berta y Carmen / Falla Ribesan

Aun conserva el piso en la barriada

Las razones son poderosas porque pertenecen a ese reducido grupo de falleros del Carmen (de Ciutat Vella en su conjunto) que «aún conservamos el piso en la demarcación. En la calle Beneficencia». Y como remate, «el año pasado, el día de la cremà, descolgaron el cartel que anunciaba el 150 aniversario desde el balcón de casa de mis abuelos. Cuando lo vi caer me dije «es mi año». Y mi madre me dijo que adelante. Como ha sido nuestro lema: 150 veces si». Además «no fui infantil. Me hicieron elegir. Es verdad que de pequeña era muy alta. Con doce años ya era como ahora y no sé cómo habría quedado. Pero el deseo de serlo es algo que siempre llevas ahí».

Ripalda-Beneficència exhibe sus 150 años de historia en imágenes /

Hija de histórico en el València Basket

Habla de su estatura, la de sus 178 centímetros. «Soy un calco de mis padres, que son muy altos los dos». Su padre era Tomás Peiró «que jugó al baloncesto mucho tiempo» -es un histórico del club primigenio y formó parte del grupo de abonados históricos de València Basket. «Yo no he jugado a baloncesto, y mira que mi padre lo intentó. Jugar, jugué al voleibol, pero el València siempre ha estado presente en mi vida. Yo celebraba mis cumpleaños en la Fonteta, con «Pam» la mascota, dándome el regalo que era la pelota y el equipaje». Su padre faltó hace doce años, siendo ella una

niña «pero casi tengo dos mamis, porque mi hermana es once años mayor que yo».

Recursos Humanos en una inmobiliaria

En lo personal quería estudiar Periodismo «pero al final me decanté por los Recursos Humanos. Trabajo en una inmobiliaria». ¿Ogro a la vista? «No: es un concepto equivocado. Mi día a día es estar con mis compañeros, mi equipo, que se sientan valorados y motivados. Y puedo decir que somos muy amigos. Hacemos viajes juntos y todo, y estamos hablando de un grupo humano de treinta personas». Ahí va una definición de manual: «es el pilar que une a los trabajadores con la empresa. Si Recursos Humanos no es parte de ese equipo, está perdido. Es la voz de la gente y la empresa no es nada si las personas no están bien». En términos baloncestísticos: ¿la estadística? «Sólo recuerdo que tuviéramos que despedir a una persona. Aquí todo es entrar y quedarse».

Ripalda-Beneficència rescata la figura del pregonero para las Fallas 2023 /

El suyo es un nombre poco visto en la corte. (Berta Manzano en 2006). Y es Berta, no un apocope de Alberta. «Mi madre lo escuchó y le encantó. No hay más. Y por contagio, mi vecina se lo puso a su hija porque vio que yo me iba a llamar así». No da lugar a equívoco a Nico Garcés si está escrito en un acta el 28 de septiembre.