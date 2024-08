Decidida a vivir en las alturas con un «Cariño» que va con ella

Si las historias trazaran líneas paralelas, Sheila López y su mundo deberían ilusionarse porque la historia de una niña que pasa sus primeros años en una comisión, llega a Poeta Alberola-Totana y la eligen fallera mayor de València, se escribió hace muy poco. Se llamaba Carmen Martín Carbonell. En el caso de Sheila no fue en Cervantes-Padre Jofre, sino en Puebla de Valverde, «que es donde nos fuimos a vivir y allí pasamos nuestra infancia de falleras. Éramos demasiado pequeñas como para ir de un sitio a otro. Ya mayores, nos fuimos a Totana» porque, en parte, era su espacio vital. «Mi abuelo, Vicente Leiva, fue uno de los fundadores. Allí estaban los primos... y con 18 años ya estaba allí».

Mientras, se iba formando. «Soy peluquera y asesora de imagen. No me he lanzado todavía al mercado laboral porque quiero acabar de formarme. Quiero ser profesora de peluquería». Pero con ambición, pero de las de verdad: «ya he estado en concursos de peluquería y mi meta es tener una escuela de peluquería a mi nombre y crear una marca reconocible. Pero poco a poco, paso a paso». Primero pensó estudiar «Derecho. Como puedes ver, igualito. Pero fui a la charla y vi que no era lo mío. Soy una persona que me encanta crear, y acabé en el ciclo formativo de algo que siempre me había gustado y encontré mi vocación. Peluquería es un arte. Somos unas artistas». De algo ha de servir: «en el año de fallera mayor me he peinado y maquillado yo. Si, me ha ayudado mi madre, pero hasta los ganchos finales me los pongo yo».

"La mujer que habita en las alturas"

Quizá algo tenga que ver su nombre, que ella misma describe y justifica. «Al principio iba a ser Carla hasta que mi padre, en los últimos días, dijo que no, que Carla no. Empezaron a buscar y les apareció Sheila». Y nos ayuda a conocer más: «es un nombre irlandés, que es nuestro Cecilia, que es «la mujer que habita en las alturas». Habitar en las alturas. «Como puedes ver» -dice señalándose- «por estatura ya ves que no, pero por mis sueños, te digo que sí, que seguro».

En la comisión está de delegada de «play back», una actividad que, a lo largo de los años, ha sido importante en la comisión. «Pero este año no podemos ir al concurso de la JCF. Hay que hacer obras en el casal para insonorizarlo. Haremos cosas, sea en la presentación, la proclamación, algún acto solidario... pero no podemos seguir y que la gente se queje. Estamos esperando a ver cuando nos ponemos con la obra».

Un golpe en la vida

La vida, sin embargo, no siempre ha sido fácil. El mismo padre que, a última hora, cambió de idea con su nombre, el que le pidió que esperara a ser fallera mayor adulta porque por el trabajo de uno y otra no podían acompañarla de infantil, faltó hace siete años, cuando ella estaba en plena adolescencia. «Si, fue un golpe muy duro y te diría que hasta que no pasó un año no me di cuenta verdaderamente de lo que es la realidad. Al final aprendes a vivir con ello, a ser más fuerte, ir adelante y poder con todo. Él está conmigo». A flor de piel: «tengo un tatuaje con la palabra «Cariño», que es como me llamaba siempre».