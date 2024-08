Tomates en el regreso de María Estela y Marina

Las falleras mayores de València, María Estela Arlandis y Marina García, han regresado a la actividad en lo que va a ser ya su particular recta final de mes y medio de actividad. Buñol ha sido el espacio del retorno, siguiendo la costumbre instaurada ya hace unos años de asistir a la Tomatina en uno de los balcones reservados para las autoridades, con quienes han convivido en los instantes previos y han entregado a la alcaldesa el Libro Fallero. No han participado en el lanzamiento de tomates, pero no por falta de ganas.

A lo largo del mes de agosto, y desde que participaron el día 4 en la romería del Palmar, ambas habían asistido exclusivamente a otro clásico: la fiesta de la Virgen de los Desamparados de la colonia de veraneantes en el pueblo de Navajas.

Segorbe y este año, Puçol

Este fin de semana volverán a la actividad con otra visita ya institucionalizada: la presentación de la reina mayor e infantil de las fiestas de Segorbe. María Estela lo hará el sábado 31 y Marina, el domingo 1. Ese mismo día, y previamente, Marina y la corte infantil tomarán parte en una ofrenda a la Mare de Dèu al Peu de la Creu en la población de Puçol, una visita de carácter excepcional -como, por ejemplo, la del año pasado a Almansa de Paula Nieto y su corte- porque es uno de los pueblos de los que es originaria Marina, quien es recibida en este caso como hija adoptiva.

Marina y María Estela estuvieron a salvo en un balcón / Fotofilmax

El regreso de las falleras mayores tuvo un carácter desenfadado, que también compartieron con Carlos Mazón. / Fotofilmax

Actos y despedida

Con este fin de semana empezará ese particular tramo final de actos -con, por ejemplo, la presentación del concurso de teatro- que se tienen que solapar con la preparación del discurso de despedida en la Fonteta.

Uno de los actos importantes que quedan en esta última parte será el desplazamiento a Pinet para descubrir la rotulación de una plaza a su nombre.

