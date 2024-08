Fallera completa y feliz amiga de peluditos de cuatro patas

Alejandra Peranio es rica en matices y es difícil decantarse por el personal, el fallero o el profesional. Los dos perritos que lleva tatuados en las piernas -no, no se ven en la indumentaria- delatan su pasión. «Soy auxiliar veterinaria y trabajo en una tienda de animales». Pero no en la faceta sanitaria. «Vendo accesorios para las mascotas. Por mi tienda pasan todas las del barrio, saben que les voy a dar alguna chuche, me hacen disfrutar y le vendo al propietario lo que necesitan. Estableces un vínculo con esos animalitos, me gustan y me gusta. Me parece un trabajo extraordinario».

Trabajo agradecido

Tanto, que ve su vida «totalmente focalizada». Y tanto: «llevo siete años y si mañana no continuara ahí, me gustaría seguir en ese sector». Por consiguiente, «mi vida está llena y feliz con mis animalitos». Renuncia plenamente a la parte sanitaria «que podría ejercer, como el auxiliar de enfermería lo hace con las personas. Pero el trabajo en tienda es mucho más agradecido. Todo lo que ves es bonito. Me salió esta oportunidad y no la desaproveché. Los veo crecer, les ayudo y lo único que siento es cuando te cuentan que se han ido. Es muy bonita la vida». Con ese positivismo ve pasar «perros, gatos, conejos, algún hurón, algún reptil... no creas que hay tantas cosas extrañas. O quizá es que yo lo he normalizado».

Alejandra, con su falla, el 16 de marzo. / Instagram

Una creatividad con su banda de fallera mayor de Mont de Pietat / Instagram

Origen argentino... que no es pionero en la corte

En lo personal: «mis padres son argentinos. Y me siento orgullosa de que lo sean. Vinieron de Buenos Aires unos pocos años antes de que yo naciera». No sería pionera en la corte, donde la madre de Camila «Glasol» Román también es argentina, muy argentina. Pero como la fallera de Russafa, Alejandra no tiene nada de acento. «¿A que no? Sólo se me nota en que digo alguna palabra que queda rara. Por ejemplo, no me oirás decir «muelle». Siempre me saldrá «resorte»». Razón por ello que su adscripción fallera vino «de mi misma. Se vinieron a vivir a Xirivella y ¿qué veía yo debajo de mi casa? Fallas. Y yo quería ser fallera».

"El Monte es mi Monte"

Vencieron la resistencia «a los diez años». Y desde entonces, «el Monte es mi Monte». De Pietat. Una falla enorme de censo «donde nos unimos mucho más aún después de la pandemia». Tanto, que «cuando decidimos tener por fin un color corporativo para todos, fuimos los más originales: de amarillo». Sin superstición para ocupar un lugar en los puestos de honor que se les resiste desde el inicio del proceso democrático. «Yo ya quería ser fallera mayor en 2020, pero va por antigüedad y aunque no se cuentan los años de infantiles, como te he dicho, somos muchos y al final he sido en 2023». Y mucho más: «soy directiva, llevo la delegación de comunicación y redes sociales, he bailado en sayas...». Efectivamente, «el Monte es mi Monte» sin duda.

Así fue la espectacular "dansà" en ropa interior de la falla Mont de Pietat /

Lleva dos perritos, ya está dicho, tatuados. También discretamente, un nombre. «Es el de mi tío, el hermano de mi madre. Faltó en el año 2000 con 24 añitos. A los dos o tres días de cumplir yo los 18 me lo hice. No di tregua porque quería que fuera conmigo». Y en la Fonteta también la acompañará, pase lo que pase.