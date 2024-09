Las Fallas de Septiembre dejaron pendiente la revolución en la fiesta

El tránsito de agosto a septiembre supone echar atrás la memoria reciente. Hace apenas tres años, la ciudad estaba sumergida en un escenario que ni el más osado viajero en el tiempo habría imaginado: València estaba en Fallas. Con sus preceptivas dos semanas de «plantà», que se habían desarrollado durante la última quincena de agosto, y con sus cinco días de fiesta grande. Son las fiestas imposibles, las Fallas de Septiembre. Uno de los momentos que sirvieron para recuperar una sociedad que, un año y medio antes, se había quedado paralizada por la invasión mundial de un enemigo microscópico.

Las Fallas de 2021 fueron una versión reducida, limitada, reconvertida y adaptada. Fruto de muchos meses de negociaciones entre unas autoridades sanitarias y una sociedad fallera que tardaron en ponerse de acuerdo.

Septiembre de 2021 fue, definitivamente, la fecha del regreso. Una fecha que se había hecho de rogar. Mientras el peligro y las olas de contagio continuaban, la fiesta fue acumulando aplazamientos. La primera, la de las «Fallas de Julio», aquella fecha apuntada nada más pararse el mundo. Se confiaba, que en tres meses habría sido domesticada la pandemia. Nada de eso. Otra frustración fue marzo de 2020, cuando hubo que remitirse a unas «Fallas Virtuales». Ya por entonces había vacunas, pero no inmunidad general. Pero las cosas fueron virando y las condiciones, el pacto y las promesas cristalizaron en esas Fallas de Septiembre que tuvieron, sobre todo, un efecto terapéutico en lo espiritual y sirvió para abrir una nueva etapa.

Para celebrarlas en condiciones hubo que elaborar un programa de festejos alternativo, adaptado a las condiciones sanitarias y sociales. Un programa que suponía celebrar las fiestas de otra manera. Lo que, en su momento, era una necesidad, se convirtió en un motivo de debate y reflexión.

Con el paso del tiempo, la sensación que queda es que tiene su punto de oportunidad perdida para haber realizado reformas en la forma de entender festejos y rituales.

Esta es la historia de unas Fallas increíbles: las que se celebraron en verano de 2021 /

Más censo

El cambio más llamativo es que la fiesta ha crecido. Se ha enriquecido en recursos humanos. Con la pandemia, los casales se cerraron, la actividad se redujo a los límites que dejaba la imaginación y la legislación. Los falleros tuvieron que aplicarle a las comisiones el mismo Erte que sufrían ellos. Pese a las medidas que se tomaron en las comisiones, el censo se redujo sensiblemente. Hasta un doce por ciento llegó a cuantificarse.

Pero esa bajada se vio acompañada de un efecto rebote inimaginable. «Eso son las ganas de vivir» se justifica como argumento. El regreso de las Fallas en verano, la recuperación de la sociedad, la sensación de que se había evitado un cataclismo global y esas ganas de vivir el presente justifican que el censo no sólamente recuperara en los meses siguientes su nivel, sino que aumentara exponencialmente. El pasado 31 de diciembre -antes del «inflado» artificial de última hora- el censo de la Junta Central Fallera alcanzaba las 106451 personas. Una cifra récord, como lo sería después la asistencia a la Ofrenda. Ahora son más las comisiones que, para garantizar sus sostenibilidad, han tenido que cerrar su admisión.

Este aumento poblacional ha generado otro efecto contrario y no menos beneficioso en el sector de la indumentaria tradicional, que pasó del grito «Salvem la indumentaria» a vivir una ola de crecimiento, con mucho trabajo.

Además del censo, las Fallas, como fuerza social, ganaron en prestigio. Durante los meses negros, los casales acogieron infinidad de donaciones de sangre -ya las hacían- y se ofrecieron gustosamente como espacios de almacenamiento de material sanitario o como puntos de vacunación. Se ponderó esa predisposición y, de alguna forma una parte de la ciudadanía lo ha reconocido. Una actitud que volvió de forma inmediata -incluso excesiva- cuando se produjo el incendio de Campanar.

Volvió la nocturnidad, pero hay más tardeos

Las Fallas 2021 fueron prácticamente eso: Fallas. Sin fiesta. Fueron unos días casi mojigatos. De zarzaparrilla. Sin verbenas ni discomóviles salvajes. Había que cerrar a las doce de la noche -había toque de queda- y las concentraciones humanas estaban restringidas.

Los tardeos han crecido en los últimos años y las comisiones evitan las verbenas de madrugada / Fernando Bustamante

Fueron una oportunidad perdida para domesticar los horarios. En el bando de 2022 se regresaba a las cuatro de la madrugada «de toda la vida». Se pudo haber aprovechado para rebajar la banda horaria, pero para eso hace falta alguien que ejerza el papel de malo, algo que ni la concejalía ni la Interagrupación estaban dispuestos a asumir. El pasado diciembre fue la Policía Local quien dio el primer paso, anunciando la prohibición de vender alcohol desde las dos de la madrugada. Que hubo que rectificar para convertir en «recomendación». Si que es verdad que el tardeo se ha multiplicado en las últimas ediciones.

Ofrenda de cambios... con cambios pendientes

La Ofrenda es el acto más difícil de organizar y el que está en permanente revisión. En las Fallas de Septiembre se asistió a un escenario insólito: una sesión matinal. Tantas veces planteada y nunca materializada. Aquí fue por causas de fuerza mayor. Se demostró que poder, puede celebrarse. Pero no hay que engañarse: no es la solución en una fiesta normal, en la que, a las 12 del mediodía, el centro se ha de cerrar para preparar y acoger la «mascletà». En septiembre de 2021 pudo hacerse porque no había fuegos en la plaza. Una Ofrenda matinal no puede durar mucho más de dos horas. Puede ser el escenario para, por ejemplo, hacer desfilar a las entidades invitadas, dentro de las numerosas opciones que existen para domesticar el festejo.

La Ofrenda descubrió una celebración matinal / Germán Caballero

Pirotecnia recentralizada

Precisamente la pirotecnia acogió una de las novedades más llamativas: la «descentralización», organizando disparos en barrios y descongestionando el siempre saturado centro. Ese tema ha quedado descartado: todos los fuegos han vuelto a la plaza. El actual equipo de gobierno sostiene que su particular «descentralización» es aumentar la subvención a las comisiones para que hagan disparos mejores.

Más allá de ese concepto, lo que dejó claro el nomadeo pirotécnico es que València no tiene un espacio ideal para disparar grandes castillos. La avenida de Tarongers quedó descartado por aclamación y sólo despues se ha ido acomodando a la zona de la Ciutat de les Arts.

Corte infantil más mayor

Un pequeño detalle ha cambiado: la corte infantil ha aumentado su edad media. La explicación hay que buscarla en el «efecto dominó» de haber sido fallera mayor infantil dos o hasta tres años. En las comisiones se hace cola para ocupar el cargo y muchas de las que iban a serlo con nueve años acabaron siéndolo con diez, once o doce. Esto se traslada al cargo representativo y es probable que ese reprís se mantenga todavía un tiempo.

«Cremà» más temprana

Llegó para quedarse la nueva tanda de horarios de la «cremà», que empiezan a las 20 horas con las fallas infantiles. Es un ejercicio de sentido común. No había razón para empezar a prender fuego a las diez de la noche y acabar, en algunos casos, entradísima la madrugada. El 19 por la tarde se ha reestructurado: «cremà» infantil, cena y «cremà» mayor. Lo curioso del caso es que estos nuevos horarios vinieron ordenados desde la Generalitat de cara a esas fallas veraniegas, modificándose el programa previsto inicialmente para cumplir y hacer cumplir el toque de queda.

Así ardió la aviadora de la falla Cuba-Literato Azorín /

Fallas más pequeñas

Hay otro aspecto que fue cambiando con la pandemia. Ésta llegó en pleno debate sobre la profesión de artista fallero. Sobre la incapacidad de estos -por culpa propia y por culpa del «status quo» de la fiesta- de equilibrar la relación entre ingresos y gastos. El virus llegó cuando el oficio se moría o amenazaba con morirse. La pandemia fue un juego de equilibrios y es verdad que hubo una sensibilidad especial a la hora de articular ayudas. Siguen cerrándose y abriéndose talleres, pero queda una sensación: los artistas -y, en parte, sólo en parte, las comisiones- han aprendido, o están aprendiendo, a echar el freno de mano. Cada vez más se ven fallas pequeñas o muy pequeñas. O lo que es lo mismo, fallas adecuadas a los precios de mercado. Y también que han decidido echar parar en cuanto a número de contrataciones. No por hacer más fallas se gana más dinero.

Fallas grandes e infantiles han empezado a moderar sus volúmenes / RLV

Con la llegada de septiembre, pero ya de 2024, la fiesta retoma su pulso para afrontar los seis meses y medio de actividad de la segunda parte del ejercicio. Una actividad frenética y sin ningún tipo de límite, como límites ha dejado de tener la sociedad, aunque el virus ya convia entre nosotros. La fiesta vio pasar la pandemia como una oportunidad para haber hecho reformas -que, desde luego, no se solventan en un Congreso Fallero- pero, fiel a sus principios, se limitó a unos pequeños cambios para, rápidamente, reencauzarse y con un caudal crecido.

