Una científica de datos que antes que fallera mayor fue remate de falla

En la falla no es ni Sánchez ni Martínez. «Soy Urbea». Tanto, que además está pensándose «y me parece que voy a acabar por hacerlo» cambiar de apellidos. «Un nombre es para identificar y María Sánchez Martínez identifica poco. Y me voy a cambiar a María Sánchez Urbea. Un punto más personal para recordar y poner en valor «a mi bisabuelo, que es el que inicia la relación con Na Jordana. Fue colaborador de la falla y vivía en la calle Alta. Luego mi abuela fue fallera mayor con el Urbea de primer apellido, mi madre y mi tía de segundo y yo ya lo he perdido». Hasta que lo recupere. Además, por una misma querencia. «Era profesor. Y además, de matemáticas. Y yo acabo de terminar Ciencia de Datos y estoy haciendo las prácticas curriculares y extracurriculares, que las he ampliado hasta el 31 de julio».

María, en la procesión de la Virgen / Moisés Domínguez

María, en uno de los habituales montajes de Na Jordana, en este caso, el salud adel presidente en el llibret / Falla Na Jordana

En la exaltacion recibe una flor de su antecesora, Blanca Garcia Sala / Falla Na Jordana

Primero, los alimentos, luego, sí, la Ciencia de Datos

Ciencia de Datos se une al extenso catálogo de carreras estudiadas por las falleras preseleccionadas. «Es que ésta es muy nueva». Para entendernos, «es una mezcla entre la estadística, las matemáticas y la programación. Antes sólo había un máster y ahora hay una carrera».

Gente para la que, seguramente, excel debe ser algo tan primitivo como un hacha de piedra. «Matemáticas siempre ha sido mi asignatura». Aunque su inicio fue una pardilla de adolescencia. «Cuando hice la preinscripción no la encontré en el buscador. ¿Sabes por qué? Porque salía «de Dades». ¿Te querrás creer que el buscador no lo reconocía?. Me fui a Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la UPV. Y no, no me gustó». Al año siguiente «pensé que igual ya llegaba a València». Y no, ya estaba un año en acción. «La verdad es que fue un error de juventud, de tener 17 años».

Aún quedaban peripecias académicas. «Repetí selectividad para asegurarme la nota». Y fue a parar a aquel examen «imposible» de Selectividad que aún causa pesadillas a quien lo recuerda. «Lo que hice, lo hice bien, pero no me dio tiempo a todo. Yo soy de números y te puedo decir que aquello parecía más un reto. No era lo que habíamos hecho. Había que darle una vuelta, un clic, pero a todos los ejercicios, para darle una interpretación. Mentalmente fue agotador». A pesar de todo, entró, estudio, calculó y ya está preparada para el futuro.

La escena que recoge la historia de premios de Na Jordana es casi una "segunda falla" /

La vida sigue...

No fue suyo el año más feliz, porque Na Jordana se llevó un premio muy por debajo de las expectativas. «Ahora, visto con el paso del tiempo, piensas que eso condicionó mucho la semana de fallas. La verdad es que teníamos mucha ilusión. El proyecto era muy competitivo y si así lo decidieron, no hay más. La vida sigue».

Otra preseleccionada de Na Jordana

Ha sido fallera mayor con 22 años y mantiene la constante de que haya una fallera de Na Jordana en la Fonteta. Pero antes tiene toda la trayectoria que se le presume a una fallera de Salvador Giner, 10. No ganó un primer premio de Especial «pero he sido primer premio de Especial. Fui la Natura Mare, la de 2003, con mi vestido blanco, mi pelo lleno de flores. En la presentación de 2022, donde dimos vida a nuestros remates de falla más famosos». Ahora, María espera poder ser remate, esta vez sí, de la aventura de la Fonteta.