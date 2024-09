Comprometida con las ciencias ambientales y heredera fallera del barrio

De una falla ganadora de Sección Especial, que existió hace media vida, la Plaza de San Jaime, vienen los orígenes falleros de Sylvia. «De allí era ya mi bisabuelo. Y esta comisión es el germen de mi comisión» (San Miguel-Vicente Iborra, Els Antics). «Nací el 26 de febrero y el 18 de marzo ya estaba en la Ofrenda». Y fue fallera mayor infantil por partida doble: «en 2007 porque me tocaba por antigüedad. Y en 2008 porque no había nadie y como me lo pasé bomba, repetí». Y también con origen social. «También en la plaza de San Jaime hay un par que se llama El Cafetín. Pues eso era la zapatería de mi bisabuelo, Fons, que hacía zapatos para ballet».

La plaza de San Jaime plantó en los años cuarenta, incluyendo este primer premio de Especial en 1941 / RLV

Eso, en lo fallero, porque en lo profesional apuesta por la modernidad más sostenible. Estudió Ciencias Ambientales «y soy Analista de Estrategia y de Transición Energética. Hacemos planes de descarbonización de la empresa para usar combustibles más sostenibles». Un trabajo que desarrolla en una multinacional. «La sede está en Madrid pero tenemos una planta en Paterna». Ese es su día a día. «A veces me toca ir a Madrid, a veces teletrabajar... estamos ahora haciendo una planta de biocombustibles, una de hidrógeno... estamos invirtiendo mucho en esto».

¿Y dónde aparece la inspiración para entrar en el eco-mundo? «Siempre he querido tener un impacto bueno. Ciencias Ambientales es un compromiso pendiente de la sociedad. Hice mi máster de Ingeniería y para cambiar las cosas debes tener los medios para ello. Trabajar en una empresa grande te da las herramientas. Y para mi es un orgullo ser parte de ese cambio».

Sylvia, en su versión Linkedin / RLV

Sylvia, en la procesion de la Virgen / Moisés Domínguez

Una temporada en Cabo Verde

Y aparte, predicando con el ejemplo y no precisamente al lado de casa. «He trabajado en Cabo Verde en una empresa de educación ambiental. Hacíamos seguimiento de aves marinas y también protegíamos los criaderos de las tortugas, que allí es especialmente conocida y relevante». A Cabo Verde no se llega así como así. «Durante un tiempo viví en Gran Canaria y tenía una «Beca Africa». Iba a estar seis meses, que no pude completar porque me tuvieron que repatriar por la pandemia».

Lo de Canarias «es porque me fui a estudiar Ciencias del Mar. Pero vi que me iba a requerir más años de lo que pensaba y me volví para hacer el máster. Fue un enriquecimiento, por amor al arte, pero al final había que pensar en empezar a trabajar. No lo descarto en el futuro por hacerlo poco a poco».

Violín, canto lírico...

Esperen, que todavía hay más. «Estoy en el Conservatorio. Estudié violín y canto lírico y toco poco, un poco, el piano. No canto profesionalmente pero me defiendo. Estudié para ópera, zarzuela...». No lo hace en un escenario, pero le echa humor: «en la ducha lo canto todo» y ya puestos «me gusta mucho hacer Jam Sessions, sesiones de improvisación, con los compañeros de conservatorio». Nada improvisada es, visto lo visto, su proyecto de vida, al que le falta el remate de la Fonteta.