Fallera con «doble nacionalidad», por amor y por tradición

«Soy de dos fallas». La doble nacionalidad no es nada rara en la fiesta y en el caso de Paloma tiene dos justificaciones más que razonables. Vamos con la primera, la que la lleva a ser candidata a todo en la fiesta, En Plom-Guillem de Castro. «De ahí lo soy por amor». Lo explica: «porque mi pareja es mi presidente. Me apunté por él y además así podía acompañarle a todo sin problemas. Y al cabo de un tiempo resulta que no había fallera mayor. Me preguntaron ¿Te gustaría ser con tu pareja? Y aquí estoy» y aquí continúa. Ha reinado en una comisión casi nueva a estrenar, recién celebrado el 75 aniversario, con casal nuevo, «y hemos vuelto al teatro». Años hace, una generación o más, que En Plom busca un sitio en el medallero de la corte.

Un apellido que delata el ADN San Ignacio

Su otra comisión es la de la familia. «San Ignacio de Loyola» para lo que hay que remitirse al Tomás del segundo apellido. Su madre es Patricia Tomás, corte de honor de 1996 y su tía María Tomás, corte 2010 «con la que fui fallera mayor infantil y su año de corte lo viví muy de cerca porque pasó todo el año en mi casa de València. Además, ahora me maquilla y me peina Marta Parra, que también fue de su corte...». Y por esa parte también hay una vinculación absoluta con Paterna. «Fui al colegio La Salle. Además, mi abuelo es moro en una comparsa y he salido en el desfile».

El "sopar de la punxà" reúne a las candidatas a Fallera Mayor de València 2025 /

Cambios con el paso de los años

Su caso es el que demuestra cómo han cambiado las cosas. Su madre fue corte de honor con 25 años y era «mayor» o «muy mayor» para el estándar de la época. Ahora ella, con 23 años, está en la banda «joven».

Y hay más: por parte paterna, «mi tía es Ana Miquel, también de esa corte de 1996. Mi padre y su marido son primos hermanos». Por Paloma nos enteramos de que su prima segunda, Paula Raga, preseleccionada el pasado año por Telefónica, no ha cambiado sus ambiciones profesionales. «Sí, sí: ha acabado criminología y va a opositar a Policía Nacional».

Paloma Raga y su presidente y pareja / Falla En Plom

Paloma Raga, en la cremà de su falla / Falla En Plom

¿Y ella? También está preparada para opositar. «A la administración de la Generalitat» tras acabar ADE en la Universitat Politècnica. Eso quiere decir que «puedo acabar de administrativa en cualquier consellería». Hincará codos en busca de allanar el terreno personal: «tener una estabilidad. Sé, por la empresa familiar, cómo es el día a día. De hecho, podría continuar allí, pero prefiero encarar mi vida con un trabajo seguro y después ya veremos».

¿Verdad que las Fallas un pañuelo, visto lo visto? Aún hay más. Para sacarse un dinerillo «he trabajado en taquillas de conciertos y allí he coincidido con Laura Aparicio». Preseleccionada como ella y corte infantil. ¿En qué año? En 2010, el de su tía. Ahora, 2024 podría acabar de hacer más divertidamente diabólico el galimatías de fechas. Y sería para toda la vida.