La pirotecnia da la bienvenida al año 2025

Tres castillos en el Jardín del Turia y uno desde la azotea de la plaza del Ayuntamiento conformaron la bienvenida pirotécnica de la ciudad de València al año 2025. No es la principal oferta que ofrece la ciudad en ese sentido, que se centra en otras festividades como las Fallas, la Gran Fira o el 9 d'Octubre. Y porque, además, no se dispone de un espacio icónico, en el que se puedan combinar los fuegos artificiales con los monumentos más icónicos o con grandes perspectivas paisajísticas.

Cada ciudad es como es y tiene además legislaciones diferentes. Por eso, el repaso de la noche en la que se transita del 31 de diciembre al 1 de enero se producen "tarjetas postales" muy espectaculares. Desde la primera, que es el puente y la Ópera de Sidney, pasando por las torres de Dubai, antes de adentrarse en la vieja Europa con sus catedrales, campanarios o puertas. La cuádriga de la Puerta de Brandemburgo y el combo del Big Ben - London Eye convierte la capital del Reino Unido en una de las más espectaculares. Para, posteriormente, cruzar el Atlántico y llegar las últimas imágenes en lugares como Nueva York o Rio de Janeiro. Lo cierto es que las grandes ciudades no escatiman y ofrecen grandes castillos.

Los mejores castillódromos

Destacan especialmente los "castillódromos": aquellos lugares abiertos y aún mejor en pendiente, que permiten tener perspectivas que, por ejemplo, en València sólo serían posibles en la playa y ahora se empieza a jugar la interactuación con los edificios de la Ciutat de les Artes i les Ciències. Allí no se puede disparar, cosa que sí que ocurre, por ejemplo, en Acapulco. Aunque tradicionalmente, es Funchal uno de los sitios en los que las carcasas ofrecen mejores planos. Combinados hábilmente con la monumentalidad y el uso de drones, las fotografías de Rio, con el Cristo Redentor en primer plano y la playa de Copacabana encendida provoca imágenes con las que València no puede competir por no tener esa oportunidad paisajística. En algunas ciudades se combina con el dron, que permite dibujar literalmente en el cielo. Un mal competidor para la pólvora, aunque lo que se espera es que una técnica y la otra no sean excluyentes, sino complementarias.

Disparo desde la azotea del Ayuntamiento / Ayto Vlc

El día 10, programa de Fallas

La pirotecnia valenciana se prepara para desvelar, el día 10, su programa para las Fallas 2025. Ahí es donde València juega con su particular baza, única en el mundo: no ya el disparo de fuegos diurnos, sino hacerlo en su particular "caja mágica" de la plaza.