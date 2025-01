La pirotecnia y el fuego inician el año en València. Horarios de Sant Antoni

El barri de Sagunt abre el turno de fiestas en el calendario de la ciudad apenas unos días después de finalizar el ciclo de Navidad, que empezó con el encendido de luces -más tarde de lo previsto a causa de la autocontención tras la dana- y acabó con la Cabalgata de Reyes y el último día de actividad en el centro de la ciudad. Sant Antoni permite a la ciudad recuperar un pasado de huerta y no importa qué día es el 17 de enero. No es un problema de tradición o fe, como sucede con el 22 de enero y San Vicente Mártir. En este caso, la organización antoniana aseguran que los labradores no tienen problema en acudir, caiga cuando caiga en la semana, porque además es en fin de semana siguientes cuando se celebra el mismo acto tanto en poblaciones como en otros lugares del término municipal.

Por ello, en esta ocasión será el viernes, algo que supondrá para los escolares de la zona una forma de terminar la semana antes de tiempo, puesto que la comunidad educativa suele permitir a los más pequeños salir antes para llevar a sus mascotas a la bendición.

El "mercat" ambientará el fin de semana / Miguel Angel Montesinos

Cambio en el día de la "cremà"

La fiesta de 2025 tiene como principal diferencia el traslado, en este caso sí, de la "cremà" de la hoguera no a fin de semana, que ya estaba institucionalizado, sino a la jornada de domingo 12. En los años anteriores se celebraba el sábado, pero esto suponía bajar ostensiblemente el interés por el Mercat en la jornada dominical. Ahora, con este cambio, se pretende prolongar la fuerza del mercado todo el fin de semana.

Este mercado, ubicado al final de la calle Ministro Luis Mayans, tiene un notable carácter animalista, puesto que, además de las "paraetas", hay expositores pensados especilmente en empresas y ONGs dedicadas al bienestar animal. En el programa, además, hay un desfile de adopción organizado por Modepran y exhibición de perros dedicados a la seguridad y la protección.

La bendición de animales no cambia y seguirá siendo el 17 de enero en la calle Sagunt / Germán Caballero

Dos pirotecnias

La pirotecnia llegará por partida doble: el sábado por la noche, habrá una "mascletà" nocturna y el domingo, previo a la "cremà", un castillo.

Si el 17 es el desfile de animales, el día antes se inaugura el segundo mercado popular. En este caso, el conocido "Porrat de Sant Antoni", en la calle Sagunt.

Cartel de Arrúe y alegórico

La fiesta antoniana no ha sido ajena a lo sucedido en la dana y prueba de ello es que el cartel anunciador, original de Jesús Arrúe, es una alegoría a los animales desamparados por la riada, con una figura del santo protegiendo del lodo a un "porquet".

Programa de Actos

Jueves, 9 de enero

18 h. Apertura del Mercat Solidari d'Hivern en el cruce de las calles Maximiliano Thous y Ministro Luis Mayans. Abierto hasta el Domingo, 12.

Viernes, 10 de enero

Toda la mañana. Montaje de la hoguera, que finalizará a las 20 horas con la coronación del "porquet"

10 h. Apertura del Mercat

20.15 h. Correfoc en la calle Ministro Luis Mayans.

Sábado, 11 de enero

10 h. Apertura del Mercat

11 h. Talleres infantiles relacionados con mascotas

12 h. Actividades participativas para la familia, exhibición e persso guía y cuerpos y fuerzas de seguridad. Desfile de adopción de perros.

21 h. Mascletà nocturna

La fiesta de Sant Antoni trae el primer fuego a València / Germán Caballero

Domingo, 12 de enero

10 h. Apertura del Mercat

11 h. Talleres infantiles relacionados con mascotas

12 h. Actividades participativas para la familia, exhibición e persso guía y cuerpos y fuerzas de seguridad. Desfile de adopción de perros.

18.30 h. Eucaristía inaugural de la fiesta

20 h. Procesión de Sant Antoni con antorchas y danses por las calles de la demarcación.

21 h. Castillo de fuegos artificiales y, a continuación, cremà de la hoguera

Jueves, 16 de enero

21 h. Inauguración del Mercat del Porrat de Sant Antoni en la plaza de San Juan Bosco y calle Sagunt, que estará abierto hasta la tarde del 19 de enero.

Viernes, 17 de enero

10 h. Misa Mayor en Salesianos

11.15 h. Desfile y bendición de animales