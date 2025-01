Precio de la Exposición del Ninot: Compromís lo critica y el ayuntamiento lo justifica

A falta de veinte días para la inauguración de la Exposición del Ninot de las Fallas 2025. gobierno y oposición municipal han intercambiado mensajes en relación al precio de las entradas. Desde Compromís, para criticarlo; desde la concejalía, para justificarlo.

Todo viene a raíz de haberse firmado ya las tarifas para la edición de 2025, que se inaugurará el 31 de enero en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ha sido el edil Pere Fuset, tras conocer, los datos, quien lo ha criticado al considerarlos abusivos y que está "fuera de toda lógica si María José CAtalá renuncia a millones de euros por la tasa turística y le sube los precios a los que no ciudadanos de València, incluyendo los de Mislata, Quart, Xirivella o Mislata" en referencia en este caso a las localidades cuyas comisiones forman parte de la Junta Central Fallera.

El precio de la entrada general será de 3 euros para los ciudadanos de València -presentando el DNI o, en su defecto, el certificado de empadronamiento- y 5 para el público en general. Hay reducciones para niños, personas con diversidad funcional, mayores de 65 años y socios de Cacsa que incluya el Museu de les Ciències.

Empieza la Exposición del Ninot 2024 /

Decía Fuset por ello, que "es una discriminación sin lógica y además, generará más colas si hay que acreditar un empadronamiento que no siempre aparece en el DNI". El edil incluso muestra "dudas de legalidad", apelando a una sentencia del Tribunal Supremo que establecía que “un ayuntamiento no puede establecer diferencias cuantitativas en una tasa por la utilización de frontones, piscinas e instalaciones polideportivas municipales, atendiendo a que los usuarios estén o no empadronados en el municipio, al no erigirse el empadronamiento, en este caso, en un criterio razonable y objetivo a efectos de justificarlas”. Una doctrina judicial que, según Compromís, “podría aplicarse también a museos, exposiciones y recintos culturales”.

¿Y la explicación por parte de equipo de gobierno? En líneas generales, que es una medida para repercutir, fundamentalmente, en el turista, además de ser un incremento para actualizar unas tarifas que llevaban mucho tiempo congeladas, mientras que los gastos de montaje y organización suben por el encarecimiento de precios.

Los falleros entran gratis incluyendo los pueblos de la dana

Recordaban en el ayuntamiento, hay un amplio espectro de personas que entran gratis: por una parte los falleros de la ciudad "incluyendo el de las poblaciones asociadas a la JCF" y, en esta ocasión "también a las comisiones de las poblaciones afectadas por la dana, que también podrán acudir en grupo y acceder de forma gratuita".

La subida está pensada fundamentalmente, en el segmento de turistas, que tienen una presencia notable -se venden entradas en los portales turísticos-.

Las comisiones pueden acceder de esta forma presentando una carta oficial de la comisión, en la que hace constar, además, el número de personas y no existe, en ese sentido, ningún límite de asistencia. Es el motivo por el cual, sobre todo los fines de semana, se observa la presencia de muchas personas en grupo, identificadas por los colores de los polares.

Para el concejal de Compromís, sin embargo, “cuando Compromís dignificó la Exposición del Ninot para trasladarla de una pequeña carpa a uno de los espacios más atractivos y visitados de la ciudad, también se pensó en potenciar la promoción internacional de las Fallas, justo al contrario de lo que Catalá hace ahora”.