Las Fallas recibirán más dinero por ganar los concursos

La Concejalía de Fallas incrementará las ayudas a las agrupaciones falleras en casi un 11% durante el ejercicio 2025, y aumentará la cuantía de los premios en un 15%. Es la consecuencia natural de que el propio presupuesto de la Junta Central Fallera se haya visto incrementado de forma sensible de cara al año que acaba de empezar.

El Consell Rector se ha reunido para dar visto bueno -un trámite necesario- al cambio de dotación en las dos formas de ayudar económicamente a las fallas con estas partidas económicas: con la subvención que se da a las Agrupaciones y con la dotación económica de los premios. La otra gran ayuda, las subvenciones (iluminación, pirotecnia, falla...) vienen de fondos del Ayuntamiento directamente, no de la JCF, aunque procedan de la misma caja.

Lo cierto es que, de un año a otro, las partidas suben sensiblemente. En cualquiera de los casos, los premios, sobre todo en los grandes concursos, son un estímulo importante, aunque no decisivo, algo que no impide que la competitividad sea, en algunos de los concursos, feroz. Si se quiere, no tanto por la cuantía económica como por la propia victoria.

El Concurso de Fallas, lo más dotado

El concurso que más dinero destina es -por un ejercicio de lógica-, el de fallas grandes, que pasa de 88.842 millones en premios económicos a 102.103 euros. Es decir, ese montante hay que dividirlo de forma compensada entre todas las secciones (de Especial a Octava C) para premiar los galardones del primero al tercero y el primero de ingenio y gracia.

Muchas veces, estos galardones ni siquiera van a parar a las comisiones, sino que se los queda el artista, como parte del contrato.

En este caso, la intención es mejorar el premio económico especialmente en Primera A, una categoría que se consideraba que estaba poco valorada para el esfuerzo inversor que supone hacer una comisión en la categoría de plata.

El Ninot Indultat Mayor pasa de 2.500 a 3.000 euros y el infantil, de 1.300 a 1.500.

Diferencia de premios entre 2024 y 2025 / RLV

La mayor subida proporcional

La partida que más sube proporcionalmente es el play back infantil, con un 30 por ciento, para pasar de 5.900 a 7.650 euros. En buena lógica galardones económicos no van a parar directamente a los niños (más allá de en forma de premios o comidas, no como "salario") y sirve para sufragar gastos como los que generan la escenografía o el vestuario.

Dinero para las Agrupaciones

Además de los premios de los concursos, las Fallas se repartirán 148.816 euros a través de las Agrupaciones. Dicho de otra manera, la JCF destina un 4 por ciento de su presupuesto a estos colectivos, con la obligación de que lo destinen a actividades que, en caso contrario, pagarían las comisiones a base de derramas.

"Un esfuerzo continuado"

El concejal de Fallas y presidente de la JCF, Santiago Ballester, ha destacado "el esfuerzo continuado efectuado por el Ayuntamiento" y "la líneas ascendente desde inicio demandato. De hecho, en términos globales, desde 2023 las ayudas se han incrementado en un 32%, y los premios en un 20%.

En total, las ayudas y premios que el plan recoge para el año en curso, 2025, ascienden a 440.629 euros, lo que supone un incremento del 13,8% respecto al año anterior, 2024 (386.892 euros), y del 24% respecto a 2023 (355.057 euros).