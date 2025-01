Fallece José Vicente Sancho, histórico presidente de Archiduque Carlos-Chiva

Estaba desvinculado desde hace años de la primera línea fallera, pero una trayectoria no es la que deja en ese momento, sino lo que ha escrito. Y perder a José Vicente Sancho merece repasar su trayectoria, porque fue la de un fallero que consiguió -con la ayuda y apoyo de su masa social- poner no en el mapa, sino en lo más alto del mapa, a su comisión. Archiduque Carlos-Chiva ha comunicado el fallecimiento de José Vicente “miembro destacado de la comisión y presidente de la misma durante muchos años”.

Muchos años es verdad pero, sobre todo, en muchas épocas. Hasta en seis ocasiones se hizo cargo de la misma y, si no lo era, no estaba muy lejos. Formaba parte de la comisión desde su fundación, cuando los vecinos de la Dependencia Mercantil decidieron, a mediados de los años cincuenta, crear comisión y lanzarse a la aventura en un barrio que daba la bienvenida a los vehículos que venían de Madrid o despedía a los que hacia allí se marchaban, no por la actual Avenida del Cid, sino por un terroso camino “de Castilla”. Allí, empezó su trayectoria en la comisión y nada más empezar pudo asistir a un hecho histórico en la historia de la fiesta: la aparición del ninot de cartón, de las manos de Juan Huerta, presentado oficialmente en esta demarcación nada más ser constituida en 1953.

Entre 1960 y 2001

Fue a partir de 1969 cuando empezó a asumir la responsabilidad de la presidencia. Sustituyó ese año a su amigo Luis Lita -abuelo de la actual fallera mayor infantil de València, Lucía García. Y desde entonces lo fue en 1969, 1970, 1977, 1978, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000 y 2001.

Durante sus mandatos, la comisión obtuvo muy buenos resultados en el concurso general: con Alfonso Ginés, con Manuel Martínez Mollá… pero lo mejor estaba por llegar. Fue quien consiguió rescatar para la fiesta a José Puche tras su paso por Lladró. De aquel contrato surgió la Prehistoria Fallera, una de las fallas más importantes del tramo final del Siglo XX. Archiduque, que ya se asomaba en la Sección Especial Infantil, se convirtió en lugar de peregrinaje de todas las comitivas con el primer premio de Primera A.

Y lo volvería a hacer con otro artista. Le dio la oportunidad de estrenarse en la categoría de plata a un joven artista de dinastía, que había empezado a romper la mano: Pedro Santaeulalia Nada más empezar, en 1997, le consiguió el ninot indultat. Y en 1999 llevó a las vitrinas nuevamente en la categoría de plata, con el barco pirata, en la antesala de su subida a la máxima categoría.

El ninot indultat de 1997 de Pedro Santaeulalia para Archiduque Carlos-Chiva / RLV

Todo ello, con sus vaivenes, porque ora triunfaban por todo lo alto, ora tenían que bajar a última sección para equilibrar gastos. También dio oportunidad a Vicente Llácer en esta última época y ya en 2001 terminó su periplo, dando el relevo a José Ortiz, quien redondearía la historia con el primer premio de Especial infantil y llevaría a la comisión a la Sección Especial grande.

El conflicto de las actas

Sancho sabía de fallas y se movía en lo más alto de la misma. Y no se callaba. Fue el primero en criticar públicamente las arbitrariedades -o las fobias- de los jurados cuando desveló unas actas en las que una de sus fallas infantiles, candidata a lo más alto, era sospechosamente (cuando no groseramente) mandada por un par de jurados a la parte baja de las puntuaciones, impidiéndoles sumar lo suficiente como para ser primer premio.

Con el paso de los años, Sancho se apartó de la primera línea, pero siguió siendo una figura respetada y querida por la comisión. En los últimos tiempos, ya malito, se le veía mucho, pero la comisión nunca le olvidó. Razón por la que inmediatamente le ha recordado.

En el día de la presentación

Hoy día 10 de enero a partir de las 20 horas en el Tanatorio Municipal de Valencia se instalará la capilla ardiente y a las 22 :00 horas se oficiará un responso por su eterno descanso. Ha querido la casualidad que al día siguiente se celebre la presentación de las falleras mayores. Donde, seguro, habrá un momento de recuerdo no para José Vicente, sino para Sancho. Sancho el de Archiduque.