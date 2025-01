¿Qué comisión de falla de València tiene el distintivo "gluten free"?

La comisión de Rubén Darío-Fray Luis Colomer ha alcanzado durante el presente ejercicio un rasgo de singularidad que permite integrar plenamente a todos sus falleros: ha recibido la certificación de “Falla Gluten Free”. Dicho de otra manera, toda la comida que se sirve, sea en las comidas de casal, sean los “picoteos”, está elaborada con productos aptos para esta intolerancia.

El origen de la iniciativa supone el fenómeno inverso a lo que suele ser habitual: que cuando una comisión encarga un catering solicita versiones diferenciadas para las personas que tienen intolerancias. . En este caso, todos los falleros estarán bajo la misma norma alimenticia. Y viene generado precisamente por la presencia de personas celíacas en sus filas. Luis Galdón, miembro de la junta gestora de la comisión, lo vive en casa porque “mi hija por ejemplo, es celíaca, y siempre nos hemos visto en la necesidad de tener algo preparado. Tanto para ella como para la otra niña que es celíaca”. Porque, de lo contrario, todo consiste en estar preguntando si esto o aquello puede ser tolerable. Hablándolo con ella alguna vez me dejó claro lo extraño que es tener que bajar al casal y que no puedes hacer lo mismo que los demás”. La limitación invisible. “Y ahí surgió la cuestión. ¿Por qué no comemos todos lo mismo? A la hora de la verdad, salvo un par de cosas, prácticamente todo se pueden hacer sin gluten.

El casal luce el marchamo que los acredita / Falla Ruben Darío

Comida en el casal / Falla Ruben Darío

Tenemos un equipo de cocina que siempre está pensando en hacer cosas nuevas. No somos de paella todos los domingos. Se propuso “y todo empezó a rodar” pero haciéndolo bien. “Acecova certifica sobre todo restaurantes que los celíacos pueden comer tranquilamente, sin ingredientes y sin contaminación cruzada

Con un protocolo

En España no hay asociaciones festivas libres de gluten. “Ha sido un año de trabajo, creando un protocolo, aprendiendo, tener un responsable de compras, hacer las fichas… lo conseguimos. Ahora somos la primera asociación

La sorpresa es que todo el mundo les pareció perfecta. Somos innovadores y no de hacer siempre lo mismo. A raíz de esto obtuvimos un respaldo absoluto, con implicación y lo mejor es que nadie echa nada de menos. Se han apuntado algunos celíacos, que tenían curiosidad y saben que están en una zona de confort”.