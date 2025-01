Las Fallas alertan de que la Policía les ha dicho que faltan grúas

Las Fallas con una fiesta tan sumamente compleja, que su organización siempre se mueve sobre el alambre. Son muchas comisiones, muchas calles y muchas situaciones. No es de extrañar, por ello, que en no pocas asambleas llegue el presidente de turno a exponer una cuita sufrida antes o durante las Fallas.

La reunión de enero fue testigo de algo así y no de cualquier cosa, porque la representante de la calle Sagunt-San Guillem puso la voz de alarma sobre un problema global: "¡Nos hemos reunido con la Policía Local y nos ha dicho que no hay grúas!". Y no es cualquier cosa, porque estos vehículos son indispensables para retirar aquel vehículo que, tras muchos días de aviso y anuncio, sigue estacionado en el lugar donde debe ir la carpa o la zona de fuegos. No es lejana en el tiempo aquella imagen de la carpa de Molinell-Alboraia con un coche dentro y las mesas decoradas para la cena de falleros de honor.

El concejal Santiago Ballester recetó un mensaje analgésico. Porque la falta de grúas tiene su razón de ser: "se han perdido muchas en la dana". Hay que recordar que la central está en La Torre. A poco más de mes y medio de instalar las carpas, el edil aseguró que "están sobre el tema para poder garantizar el servicio". El tiempo dirá si se ha conseguido reponer unidades o, en todo caso, qué grado de civismo tienen los que no retiran en tiempo y forma su vehículo.

El mismo alambre tiene la Ofrenda, sobre el que se suscitaron dudas sobre la confluencia de sectores del Marítimo con el final de los castillos. Ahora se disparan, seguramente con buen criterio, a medianoche. Y, por ejemplo, tanto desde Nazaret (Aras de Alpuente) como de la Malva-Rosa (Ingeniero Manuel Maese) preguntaron cómo van a poder acceder a los autobuses -porque ya el año pasado a la salida de la Ofrenda se encontraron una multitud contra corriente- y cómo van a volver a sus demarcaciones si toda esa zona es un hormiguero humano. "Estamos sobre el tema" prometió el concejal.

No fueron dudas sobre la invitación a las fallas de poblaciones afectadas. Se informó de la petición formulada por la alcaldesa para incorporar a casi 1500 personas (los cuadros de honor), pero recordando desde el primer momento que eso no afecta el tránsito de las comisiones, que mantendrán su horario. "Desfilarán en las dos jornadas de 17 y 18 y en la comitiva de invitados. Por lo que el retraso lo tendrá esa última parte. La fallera mayor lo sabe y lo asume". ¿Cuanto puede alargarse el festejo? Ballester no se pilla los dedos. "No quiero prometer una cantidad exacta. Puede ser media hora, pueden ser 45 minutos...". La propuesta se presentará a votación junto con el resto de normas del festejo en la asamblea de febrero.

¿No afectará a nadie? Bueno, si: a dos fallas. Las de las falleras mayores. Y por eso, la de Lucía, Archiduque Carlos-Xiva, preguntó: "Si vienen las poblaciones, ¿nosotros donde vamos, antes o después? Porque tendré que informar a los falleros". Bien tirado porque, efectivamente, ellos sí que tendrán que dejar pasar esa comitiva de las poblaciones porque tienen "mejor sitio". Además, la comisión sí que puede darse la alegría de quedarse en la plaza de la Virgen hasta el final del acto.

Y precisamente ahí también se debatirá una propuesta del sector Camins al Grao. Una "cláusula anti tardones" o "anti parones". Avalados bajo la idea de que ellos sí que cumplen los horarios y son disciplinados, proponen penalizar a los que se retrasan. "Que si una falla no está a su hora, cuando toca, y el siguiente sector ya está en horario de empezar, que empiece a desfilar para evitar parones. Y cuando llegue esa comisión, que se espere a que pase todo ese sector". De alguna forma, para que la próxima vez no se duerma.

Y el presidente de Norte-Dr. Zamenhoff mostró su sorpresa por una nueva documentación que les ha llegado. "Que para cobrar la subvención hay que hacer una declaración jurada de que no tenemos dinero para poder optar a recibirla". Dicho de otra forma, que las comisiones, aunque no nadan en la abundancia, pueden tener cash. Cuestionaba si eso puede acabar siendo un problema. Se le prometió que se informará del tema, y a la vez aventuró que van a intentar que el pago de esa ayuda, que en los últimos ejercicios era del 75 por ciento antes de fiestas y el 25 después, podría llegar a cobrarse íntegramente y de una tacada.