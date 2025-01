Esta será la nueva Plaza de las Falleras Mayores de València

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha informado que la Comisión de Cultura ha aprobado, por unanimidad “dedicar la rotonda que hay en la confluencia del paseo de l’Albereda con la calle de Menorca y el pont de l’Assut de l’Or a las máximas representantes de la fiesta de las Fallas y pasará a denominarse “Plaza de las Falleras Mayores de València”.

Se cumple así lo anunciado en las pasadas fiestas por la alcaldesa, María José Catalá, quien anunció que dedicaría un espacio urbano a la ciudad. Tiempo atrás, Levante-EMV ya desveló la ubicación de dicha plaza, que actualmente no tiene ninguna denominación -cosa que sí que sucede, por ejemplo, con la cercana Plaza de Europa, en la que se encuentra el Parotet-.

Este anuncio coincidió en el tiempo a cuando se anunció, desde el ayuntamiento de Pinet, que habían acordado rotular una plaza del pueblo a nombre de la Fallera Mayor de València 2024, ya que María Estela Arlandis es originaria de dicha población. Precisamente, su último acto oficial que descubrir la placa, en una fiesta popular que incluyó la "cremà" de una falla.

Catalá anunció esta iniciativa aprovechando un encuentro que tuvo con las que han sido representantes de la fiesta, celebrado el 13 de marzo en el Salón de Cristal. Lo argumentó en que era una forma de reconocer, con el paso de los años, el sacrificio personal "no sólo de un año de vuestra vida, sino que habéis seguido dedicándoos siempre a Valencia y sus Fallas. No hay Fallera Mayor de Valencia que no atienda una petición desde la comisión más pequeña de la ciudad hasta cualquier petición del Consistorio y, por eso, Valencia ha de devolveros toda ese esfuerzo desinteresado con vuestro propio espacio en la ciudad”.

Moreno ha explicado que la comisión, en su reunión de este martes, ha decidido la rotulación de estas nuevas vías públicas, contemplada en el Reglamento de concesión de honores y distinciones de 2022, para reconocer “a las máximas representantes simbólicas de nuestra fiesta grande, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2016, en reconocimiento de los méritos extraordinarios alcanzados en el ámbito deportivo por dos campeonas olímpicas y un músico excepcional; así como en homenaje a las víctimas de la dana”.

La trama urbana convencional no dispone de mucho espacio para rotular calles. De hecho, el resto de rotulaciones de nuevas calles son sobre calles nuevas. Por ello, en el caso de las falleras mayores no hay una vinculación especial entre el espacio y las homenajeadas, como sí que se consiguió hacer con una plaza bastante similar, al otro lado del río, de unas características parecidas -más que plaza, confluencia de calles-, que pasó a denominarse "Plaça de la Marató" por ser la zona de salida de la prueba.

Deportistas y artistas

Al resto de dedicatorias les pasa algo parecido, ya que es, simplemente, bautizar vías que están aún en proyecto. Así, la actual calle EP Sector Fuente San Luis G y EP Sector Fuente San Luis H se llamarán “Calle de Pilar Javaloyas Gaudiza” (Nadadora Paralímpica) y “Calle de Almudena Muñoz” (Judoka), respectivamente, en ambos casos con los votos a favor de PP, Vox y PSPV y la abstención de Compromís; y por unanimidad la calle EP Sector Fuente San Luis F se rotulará como “Calle de Fernando Puchol Vivas” (Pianista).

También se ha aprobado, tal como se anunció, denominar la explanada de la avenida d’Aragó, donde se levanta el Monumento a las víctimas de las riadas, “Plaza de las víctimas de la dana de 29 de octubre de 2024”. Respecto a esta última propuesta, cabe señalar que se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno y el grupo Socialista y Compromís se han abstenido.

Corte de 1997 /

Casi cien años de historia

La figura de la fallera mayor de València se remonta a principios dio del Siglo el siglo XX, cuando las Fallas comenzaron a tomar forma como una celebración popular más organizada. Su papel es esencial porque actúa como embajadora de la fiesta y de la ciudad y es la encargada de presidir los actos oficiales. Según la JCF, fue en 1933 cuando València eligió a su primera fallera mayor (Leonor Aznar Carceller) y en 1941 a su primera fallera mayor infantil (Teresa del Sacramento Agramunt Lillo).

Por otra parte, Almudena Muñoz es campeona olímpica de judo en Barcelona 1992 y Pilar Javaloyas, oro paralímpico en natación adaptada en Séul 1988. Dos mujeres nacidas en la ciudad cuyas trayectorias profesionales han visibilizado y encumbrado el poder femenino en el deporte.

Asimismo, Fernando Puchol Vivas fue uno de los mayores pianistas de nuestra historia reciente. Este músico valenciano, polifacético y excepcional obtuvo el Gran Premio María Canals de Barcelona y actuó durante tres décadas con las más prestigiosas orquestas de Europa, América y Asia.

Finalmente, desde el consistorio se ha querido rendir homenaje a quienes perdieron la vida durante la riada del pasado 29 de octubre que afectó a la ciudad y su área metropolitana.

