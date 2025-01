¿Cuanto durará más la Ofrenda con las fallas de los pueblos afectados?

La nueva versión de la Ofrenda de 2025, con la participación de las comisiones afectadas por la dana, sigue su curso después de que el presidente de la JCF, Santiago Ballester, presentara la propuesta a la -menguada- asamblea de presidentes de enero.

Recordó, en ese sentido, que las 347 comisiones invitadas (a través de sus cuadros de honor; es decir, cuatro personas por falla) son las de aquellas poblaciones que aparecen en el Real Decreto que las cataloga como "afectadas", un heterogéneo grupo que coinciden en que hubo daños en su término municipal, pero de muy diferente condición. Diferencias que incluyen tanto daños exclusivamente en tierras de cultivo como en sus calles, pero que requieren de atención para reparar dichos daños provocados por la Naturaleza.

Esto quiere decir, apelando a esa tabla rasa, que también será heterogéneo el daño que habrán sufrido las comisiones: desde las que han perdido casal y falla a los que han perdido sólo una de estas cosas y los que han salido ilesos. Ese texto legal es el que se ha aplicado, sin embargo, para hacer hacer una convocatoria unificada. Para algunas comisiones será un maravilloso acto de reparación y para otros, una auténtico premio de lotería.

Ballester recordó que si una comisión de la JCF ha invitado a una de ellas a participar en calidad de invitada, lo puede hacer. Que ese objeto social de "germanor" no se deja de hacer. De hecho, una, cinco o veinte fallas de entre las 347 convocadas que desfilen previamente son una, cinco o veinte fallas que no tendrán que hacerlo en ese acto final. O, mejor dicho, no "deberán" hacerlo.

No parece que la asamblea de febrero vaya a negarse. Primero, porque sería contradecir el espíritu de "germanor" del que se ha hecho sobrada gala en los meses anteriores. Y segundo, porque esa invitación no les perjudicará: al desfilarse en el tramo final, las comisiones ya habrán terminado su recorrido y estarán tranquilamente en sus casales o de camino a ellos.

Galería de Falleras Ilustres en la Ofrenda de las Fallas 2024 (2/3) /

000000.jpg /

¿Cuánto aumentará el festejo? Ballester no quiso dar una cifra exacta porque primero hay que convocar a estas comisiones y han de confirmar su asistencia. Aparte de que la invitación será para elegir entre las dos jornadas, el 17 y el 18 -en atención a los festejos que cada comisión tenga en sus respectivas poblaciones. Por eso, a preguntas de la asamblea, aseguró que "no sé decirte si será media hora, cuarenta minutos, pero no será más". También apeló a que confía que este año la Ofrenda pueda ser más tranquila "porque hemos hecho ajustes de sectores y además es en lunes y martes". Aunque las cifras también dicen que este año ha vuelto a crecer exponencialmente el número de falleros. De cualquier forma, Ballester comunicó que el retraso se lo "comerán" ellos; es decir, la comitiva. "A la fallera mayor ya se le ha comunicado".

Asamblea de enero / Fotofilmax

Que no se "cargue" el día 17

Ser´un trabajo de marquetería por parte de las áreas de juntas locales y festejos con la esperanza de que las comisiones se puedan repartir lo más posible ese desfile y, sobre todo, que no sea el 17 el más cargado, para que no sean las infantiles las que se encuentren con el mayor aumento de tiempo. Hay, además, situaciones de cierto sentido común, como que las comisiones que no celebran las Fallas en esos días (Montserrat, Turís, Macastre, Godelleta...) serán el "comodín" para asignar al día menos poblado y así tratar de equilibrar tiempos.

¿No afectará a ninguna comisión? Bueno, si: a dos fallas. Las de las falleras mayores. Y por eso, la de Lucía, Archiduque Carlos-Xiva, preguntó: "Si vienen las poblaciones, ¿nosotros donde vamos, antes o después? Porque tendré que informar a los falleros". Bien tirado porque, efectivamente, ellos sí que tendrán que dejar pasar esa comitiva de las poblaciones porque tienen "mejor sitio". Además, la comisión sí que puede darse la alegría de quedarse en la plaza de la Virgen hasta el final del acto. Esta situación le pasará también a Ripalda-Beneficència el 18. Pero con la suerte, en este caso, de que su desplazamiento será muy corto desde su casal en el barrio del Carmen tendrán que callejear apenas un poco antes de presentarse en la Plaza de San Agustín.

Cláusula "anti tardones"

Y precisamente ahí también se debatirá una propuesta del sector Camins al Grao. Una "cláusula anti tardones" o "anti parones". Avalados bajo la idea de que ellos sí que cumplen los horarios y son disciplinados, proponen penalizar a los que se retrasan. "Que si una falla no está a su hora, cuando toca, y el siguiente sector ya está en horario de empezar, que empiece a desfilar para evitar parones. Y cuando llegue esa comisión, que se espere a que pase todo ese sector". De alguna forma, para que la próxima vez no se duerma.

