Las fallas experimentales exhiben su crítica y su personalidad antes de la Exposición del Ninot

Las Fallas Experimentales e Innovadoras siguen avanzando a la hora de presentarse como una marca propia y de calidad. Se trata de obras de arte efímero basadas en la libertad creativa y la evitación de los estereotipos, tanto de la crítica como de concepción arquitectónica del monumento fallero. Y además de tener un concurso propio y oficial de la Junta Central Fallera dentro de la jornada del 16 de marzo, llevan años reforzados por la existencia de una Federación para reforzar su imagen.

En esta ocasión dan no uno, sino dos pasos adelante. Por una parte, una exposición en el Centro del Carmen reúne las creaciones que presentará cada comisión en la Exposición del Ninot. Estarán en este espacio cultural hasta el domingo. ¿Para qué? Para darle visibilidad previa. Porque, tal como se dijo en la inauguración, "para que no se pierdan en el "totum revolutum" que es la Exposición del Ninot, dignificando tanto el esfuerzo de los artistas como las comisiones que apuestan por esta filosofía".

Las Fallas I+E de 2024 /

La muestra no engaña: es, sobre todo, libertad creativa. Desde un ninot geométrico a una baldosa con tierra, un collage, una figura corpórea... llamadas también a sufrir la crítica de los que no la conciben como falla ("eso no es una falla", afirmación recurrente). Y llega reforzada por una cuestión no menos importante para retroalimentarse: cada vez más reciben buenos premios en el concurso general. Se daba por hecho desde hace tiempo que puntúen bien en Ingenio y Gracia -más por su ingenio que por su gracia, porque sus críticas, con mucho componente social, no suelen ser en clave de humor- pero ahora, cada vez se entreveran más en los premios artísticos, junto con las fallas "convencionales".

Más aún: el lunes, una vez clausurada la muestra, han anunciado la llegada conjunta a la Ciudad de las Artes y las Ciencias en una particular procesión de innovación, entregándose a la vez.

La dana se abre camino en estas críticas, pero también la vivienda y la turistificación, el mundo trans, la ecología, el género o el uso de tecnologías. Estas fallas recorren muchas veces un camino personal del propio artista, que precisa de una explicación sencilla para tratar de desentrañar un mensaje que, eso es indudable, son producto de una profunda reflexión. También influyen en estos proyectos la interactuación con la propia comisión y el empleo de material sostenible. De hecho, todas estas figuras incluyen una ficha técnica con técnicas y productos empleados.

Comisiones de I+E

La federación es porosa: entran y salen comisiones, aunque hay un núcleo que es permanente. Este año, por ejemplo hay incorporaciones como Maestro Bellver-Mriano Ribera o Doctor JJ Domine. Y hay casos curiosos como San Vicente de Paul-Diputada Clara Campoamor, una comisión que lleva décadas ofreciendo algo diferente en sus calles y que pertenece a dos federaciones: la de Experimentales e Innovadoras y la de Ingenio y Gracia. La completan Borrull-Socors, Micer Rabasa-Poeta Maragall, Castielfabib-Marqués de San Juan, Plaza del Árbol, El Mocador de Sagunt, Universitat Vella-Plaça del Patriarca, Jesús Morante i Borràs-Caminot, Plaza de Jesús y Lepanto-Guillem de Castro.