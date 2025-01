La Exaltación dobla la esquina de las Fallas Solidarias de 2025

El ensayo ha anunciado el inicio del acto más solemne del programa de festejos de Fallas y, con él, uno de los muchos "inicios" de la fiesta. La Exaltación, tanto de Berta Peiró como de Lucía García, anunciarán nuevamente la inminencia de las Fallas 2025.

Unas fiestas que están marcadas por el recuerdo, la solidaridad y esa disyuntiva entre no olvidar y seguir adelante. Pero que estos actos no serán ajenos al sufrimiento de los meses anteriores. No es casualidad que la mantenedora infantil sea Hortensia Maeso, una diseñadora cuyo atelier fue destrozado por la dana. O que la mayor sea Jose Sáez, una notaria de la actualidad. Es por ello que en sus discursos se intuye que estarán esas alusiones al momento que se ha vivido, en el que las Fallas también han sido protagonistas. Y que también serán importantes para la recuperación, tanto por el despliegue económico que supone como por la terapia anímica que suponen. Tanto en la ciudad como en las poblaciones. Siempre quedará una parte de la sociedad, propia o ajena, que dirá que "no estamos para celebraciones", pero pragmáticamente supone muscular la recuperación.

El "backstage" del ensayo de la Exaltación fallera 2025 /

Y eso se hará tras un acto previsible en su liturgia, que todo el mundo ya conoce: los coches de época, la entrada, el espectáculo, la imposición de las bandas, la música, el discurso, las lágrimas, el llenazo, los presidentes en el bar -porque el sitio que tienen dentro siempre es infumable- el examen de la indumentaria, la pirotecnia, las prisas y esas fórmulas tradicionales a la hora de anunciar los momentos culminantes.

El espectáculo Sinfonía del Pop será el preludio a la exaltación mayor, en lo que supone el regreso de la banda municipal, tras la discutible propuesta del año pasado, mientras que el espectáculo Sueñalia tendrá como objetivo entretener al público infantil y que no se desconcentre.

El acto es el anuncio de que la fiesta continúa y que llega con todo su vigor, porque también es necesaria para activar y dinamizar en la ciudad. Para cuando Lucía García reciba el sábado su banda, la comitiva se marche a la Virgen se habrá doblado la nueva esquina.

Inauguración de la Plaza de las Falleras Mayores

En una de esas esquinas se encuentra la rotulación de la Plaza de las Falleras Mayores de València, el gesto que el ayuntamiento ha decidido tener con las que, desde ya hace casi cien años, han ostentado este cargo representativo. La alcaldesa María José Catalá ha anunciado que la inauguración será finalmente en la primera semana de marzo. Será en la unión de la calle Menorca y Alameda -más que una plaza, una rotonda reconvertida, como la Plaza de Europa o la del Maratón- junto al Puente de l'Assud d'Or.