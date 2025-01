Revive el discurso de Hortensia Maeso para la fallera mayor infantil 2025

Este es el mensaje que redactó y leyó la diseñadora Hortensia Maeso en honor a Lucía García, fallera mayor infantil de València, y su corte de honor.

Fallera Major de València, Cort d’Honor, Excel·lentíssima Alcaldesa de la Ciutat de València María José Catalá, Autoritats, President i membres de la Junta Central Fallera, falleres majors i presidents de les comissions, fallers i falleres, senyores i senyors, molt bona vesprada.

Diuen que en els cors dels xiquets habita una força que el temps no pot esborrar: la il·lusió.

Esta força, pura i poderosa, és el motor que impulsa a la humanitat. Perquè la il·lusió, no és només una espurna momentània, és la flama que ens guia quan tot sembla fosc, es l’impuls que ens motiva a somiar més alt i a creure en allò impossible.

Hui, eixa il·lusió no només se sent, es veu. Està ací, encarnada en vosaltres, Lucía i Cort d’Honor Infantil. És la il·lusió que València celebra esta vesprada, perquè en vosaltres no només veiem el present, sinó també el futur que desitgem construir: un futur ple d’esperança, de força i d’eixa màgia que només la infància pot regalar-nos.

Lucía, ¿quién iba a imaginar cuando empezabas tu reinado, que nuestra tierra se convertiría en escenario de acontecimientos muy duros que marcarían nuestras vidas? Pero aquí estamos, demostrando que lo que define a un pueblo no es lo que le sucede, sino cómo se levanta tras caer.

Porque este año, hemos conocido la versión más rota de nuestra tierra, pero también la más fuerte…Yo misma comprobé como, en tan solo un instante, todo mi mundo cambió. Como si el tiempo se detuviera. Mi particular falla, mi taller, mi forma de vivir, quedó sumergida en un mar de agua y barro.

Ese golpe trató de arrebatármelo todo, no solo aquello que ya había construido con mis manos, sino también la esperanza de volver a empezar.

¿Y sabéis lo que me ayudó a levantarme? Lo mismo que hace únicas a nuestras Fallas: esa certeza de que todo, puede renacer.

Lucía, tú misma, tu Corte de Honor y las Fallas habéis dado una de las mayores lecciones de solidaridad que se recuerdan. Habéis demostrado que esta fiesta no es solo arte y celebraciones… Las Fallas son esa mano extendida, miles de corazones latiendo al unísono, y generaciones unidas por un propósito común.

Cada lata de alimento entregada, cada pieza de ropa donada, cada manta ofrecida para abrigar a quien lo necesitaba y cada montón de barro retirado con manos falleras, han sido testimonio de la grandeza de esta fiesta.

Y grandes sois vosotros, todos los niños y niñas que representáis a las Fallas de Valencia y que hoy acompañáis a Lucía y a su Corte de Honor.

¿Me dejáis que os cuente un secreto?

Sabéis, todos mis muestrarios quedaron arrasados y aún así, conseguí rescatar alguna que otra pieza. Este traje con el que he querido hoy acompañaros es un claro ejemplo. Para mí es y será siempre auténtico, porque es el símbolo de cómo algo que se dio por perdido, vuelve a brillar y además, lo hace en un momento tan especial como este. Y pensando en eso y tras conoceros a cada una de vosotras, he de confesaros que me llegó la inspiración… os habéis convertido en mis pequeñas musas, protagonistas de una nueva colección.

¿Os la cuento?

Ainhoa y Lucía, que maravilloso el azul bahía.

Ainhoa, tu diseño será como el mar que tanto amas: fluido, vibrante y lleno de vida, con capas superpuestas que expresen tu dinamismo, simpatía y amabilidad. Un color inspirado en tu historia, en ese Marítimo, junto a la Iglesia de los Ángeles donde los petardos se entrelazan con el silencio solemne de la Semana Santa Marinera, el lugar donde nació tu esencia: alegre y cercana. Siendo el orgullo de San Pedro-Virgen de la Vallivana.

Lucía, contigo crearé un sueño tan divertido como tú, la niña que juega a ser astronauta. Azul profundo y elegante, el lienzo ideal para reflejar tu curiosidad y esa chispa alegre con la que tanto brillas. Digna de un trato especial, ‘Vuestra Merced’, porque perteneces a la falla de la Merced, una joya con más de 125 años de tradición. En cada costura estará bordada la historia de las generaciones que han engrandecido a tu falla.

Noa y Mónica un naranja cálido y sereno.

Noa, te imagino envuelta en la frescura de un diseño que combina suavidad y energía, como tú. Cada pliegue reflejará tu autenticidad y la alegría que ilumina todo a tu paso. La misma alegría con la que has llevado a tu falla, Sierra Martés Miguel Servet. Eres la primera en alcanzar un lugar tan alto, un logro que habla de tu luz y tu fuerza. Que habla de una niña que brilla e inspira a quienes la rodean.

Mónica tú lucirás un diseño que refleje la dulzura y el cariño que irradias. Cada puntada mostrará lo que eres: delicada y cercana. Un color homenaje a tu historia, al impulso de una niña que proviene de una comisión joven y llena de vida, Avenida de Francia-Alfredo Torán y Olmos. Hasta ahora eras azul, como el Parotet, que ha sido testigo de tus pasos, pero este año eres naranja como el fuego que simboliza el renacer de nuestras fallas.

Cayetana y Valeria, turquesa, vibrante y alegre.

Cayetana, inspirarme contigo es crear un homenaje a la ternura y encanto que transmites. Este diseño te permitirá bailar, cantar y llenar de chispa cada rincón. El turquesa acompañado de un fajín morado, tu color favorito, añadirá un toque vivaz donde cada pliegue contará la historia de generaciones de mujeres que llevaron con orgullo la banda de la Corte de Honor. Sigues el camino de tu madre y de tu prima Adriana, representando la unión del legado y el futuro en tu comisión, Rosario Plaza de Calabuig.

Valeria, serás la protagonista de un vestido que resalte tu distinción y tu sueño de ser modista. Ese turquesa, símbolo de creatividad y estilo, reflejará tu esencia. Cada hilo estará pensado para que lo luzcas con honor.Tanto, como el de saber que pocas niñas crecen con una banda de Fallera Mayor de Valencia al alcance de la mano, la de tu madre, que ya fue orgullo de Carcaixent-Compromiso de Caspe. Ahora te toca a ti escribir nuevas páginas de esa gran historia familiar.

Lourdes Serrano y Mar, haréis honor al color mora.

Lourdes, tu vestido será una melodía hecha diseño, un reflejo de tu pasión por la música y tu refinada elegancia. Con gracia y comodidad, hablará de una niña de naturaleza libre, activa y conectada con las tradiciones que nos unen. En 1992, mientras el mundo celebraba los Juegos Olímpicos y Exposiciones Universales, aquí celebrábamos a Carmen Serrano, tu tía, que marcó un capítulo especial en el trono infantil de la fiesta. Y hoy, desde el cielo, estoy segura que tu abuela Carmen sonríe al ver cómo llevas con orgullo la herencia de los Serrano. Por eso, Lourdes, este vestido será un homenaje a tus raíces y a tu comisión Alemania-El Bachiller.

Mar, tu modelo reflejará tu estilo único y pasión por los detalles. Imagina una falda con líneas románticas, complementada con un bolero que añada un toque distintivo. Cada elemento del diseño capturará esa energía especial que te hace destacar. Eres hija del Barrio de Llamosí, donde las calles cuentan historias de tradición y cariño. El mismo que siente por ti, tu querida Ramón de Rocafull Conde de Alaquás.

Martina y Lourdes, un color que inspira, el tierra.

Martina, inspirado en ese tono natural, crearé un diseño con una caída suave y envolvente, que reflejará tu alegría, naturalidad y sentido del compromiso. Cada pliegue te hará sentir cómoda, glamorosa, bonita, como si hablará de tus orígenes y tu conexión con el pasado. Eres tierra de historia, Martina. De la Plaza de la Morería de Mislata, donde se escribieron los primeros capítulos de tu pueblo. Un vestido homenaje a esa herencia.

Lourdes, el tuyo será un diseño que danza en sintonía, en color tierra reflejando armonía y serenidad. Una falda que evoca a una bailarina en movimiento, ligera y fluida. Será un reflejo de tu espíritu libre. Porque eres tierra de Russafa, Lourdes. Una tierra cargada de historia. En la falla Clero, que acaba de cumplir cien años, llevas contigo un legado que conecta generaciones. Que el Gaiato de Sant Blai siga guiándote en tu camino fallero, mientras este vestido se convierte en una extensión de tu esencia: ligera y elegante.

Inés y Julia, la calma del color marfil.

Inés, te imagino con un look de ensueño, refinado y lleno de detalles que reflejen tu alegría y tus anhelos. Con bordados discretos, será un homenaje a la niña soñadora y creativa, a la fallera que además representa la modernidad de nuestras tradiciones. Inés, en Art i Ciència, tu joven comisión, fortalecerás ese patrimonio con tu energía e ilusión. Cerca de tu falla se encuentra la que será la Plaza de las Falleras Mayores de Valencia, que guarda la esencia de quienes dejaron huella en nuestra historia. Hoy te sientas en el trono, pero quién sabe si dentro de unos años regresarás a este mismo acto, afinando la voz como tu tía Aisha, para cantar el himno de todos los valencianos.

Julia, contigo diseñaré una obra de delicada sencillez, reflejando tu elegancia y entusiasmo por aprender. Con encaje y un acabado ondulado, combinará sofisticación y sensibilidad, mostrará la esencia de una artista conectada con su ciudad. A tus pies fluye la acequia de Mestalla, y a tu alrededor, Valencia ha dejado su huella en cada rincón: desde los castillos pirotécnicos hasta los goles del Valencia, desde la Batalla de Flores hasta los ecos de la Exposición Regional. En ese entorno apasionante, tu falla, General Pando, celebra su 99 aniversario, contigo como parte de su historia. Este vestido será un testimonio de la conexión con tu ciudad.

Y como en toda colección, siempre encontraremos un diseño icónico… Lucía, Fallera Mayor Infantil de Valencia, tu vestido será mucho más que un diseño… Contará una historia que comienza con una niña que soñaba en grande y que hoy ve su sueño hecho realidad.

El color coralina acompañado por tonos pastel como el azul celeste, el rosa empolvado o el lavanda, reflejarán tu dulzura, tu sensibilidad y ese carisma que ilumina todo a tu alrededor.

Composiciones en hilo dorado serán un tributo a tu estilo distinguido y a la belleza de tu corazón. Cada detalle, desde el tejido de seda brocado hasta los bordados hechos a mano, hablarán de ti, de la niña empática, perfeccionista y apasionada que siempre cuida a los demás. La falda, amplia y voluminosa, con capas que danzan al ritmo de tus pasos, representará la fuerza de tu espíritu inquieto y la grandeza de tu pasión fallera. Porque este vestido, como tú, será una mezcla perfecta de tradición, modernidad, liderazgo y sensibilidad.

Será un diseño ÚNICO porque hablará de ti Lucía, de esa fallera que lleva en las venas su amor por las Fallas y que tiene en la sangre a su comisión, Archiduque Carlos-Chiva, el lugar donde se plantó y quemó el primer ninot de cartón- de la historia de las Fallas.

Allí, en tu casal y en tu casa, junto a tus padres Ana y Chimo y tus hermanos: Ana, María, Adrián, Chimo y Laura, aprendiste que la tradición no es solo un rito, sino una herencia que se vive y se ama. Pediste ser fallera mayor de tu comisión como regalo de tu primera comunión, pero nunca pensaste que llegarías a representar a toda Valencia.

No puedo evitar sonreír al pensar en tu anécdota de la banda al revés, un momento lleno de risas que hoy recuerdas con cariño. Ni olvidar cómo, con tu Corte de Honor, recreas una y otra vez el día de vuestra elección, abrazándoos con entusiasmo, viviendo y reviviendo esa alegría que compartís con tanta complicidad.

Porque así eres, Lucía, una gran guía con un corazón enorme, una niña sensible que nunca pasa de largo ante quien necesita ayuda, que da de su hucha para quien no tiene o escribe cartas de ánimo para los afectados por la Dana. Eres una niña que brilla en todo lo que hace, desde el teatro en tu colegio hasta el playback en tu falla, donde has conquistado el primer premio. Una estudiante brillante, una esquiadora intrépida, una jugadora apasionada de baloncesto y tenis y, sobre todo, una niña que nos recuerda, con cada gesto, lo mejor de nosotros mismos.

Lucía, tu vestido ha de ser un reflejo de tu nobleza y un símbolo de la pasión con la que mantienes viva esta tradición que tanto significa para ti. Hoy, no solo luces como Fallera Mayor Infantil de Valencia, hoy eres la inspiración de un todo un pueblo.

Lucía, Corte de Honor Infantil, hoy habéis llenado este Palau de luz, alegría y emoción. Gracias, por haber sido hoy mi inspiración y la de todos los valencianos y valencianas.

Cuando pasen los años y mires atrás, estoy segura que lo que más recordarás no serán los actos ni los aplausos, sino esos momentos únicos con tu Corte de Honor: las risas, los abrazos y esa complicidad que os hace especiales. Cuando veas tu foto en el Salón de Falleras Mayores de Valencia, no solo contemplarás tu nombre grabado, sino todo lo que representas: los sueños cumplidos, la magia de la infancia y la grandeza de nuestras Fallas.

Permeteu-me acabar amb unes paraules que em naixen des de l’ànima: Gràcies perquè hui hem après amb vosaltres, els més menuts, que mentre hi haja il·lusió, sempre hi haurà un camí.

Que, mentre hi haja esperança, sempre hi haurà un demà. I que, mentre hi haja Falles, València continuarà brillant com el far de tradició, cultura i humanitat que sempre ha sigut. Gràcies, de tot cor.

Visquen les Falles i Visca València!