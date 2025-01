¿Quien ganará el Ninot Indultat de las Fallas 2025?

Visto para sentencia. En la Exposición del Ninot, que abrirá sus puertas al gran público a partir del sábado (la inauguración del viernes es por invitación), ya duermen todas las figuras que, desde ese momento, empezarán a contar sus votos. Y de la muestra de este año se pueden extraer algunas conclusiones. Por ejemplo, que la calidad no decrece, y que en infantiles son auténticas virguerías, propias de toda una nueva generación de artistas que pisan fuerte.

Por otra, que en la mayor hay mucho gusto por el retrato y por la actualidad. Si en la primera sesión quedó constancia de que la dana es, debía ser, el argumento principal, en esta ocasión se ha multiplicado exponencialmente. Incluyendo tanto la crítica a los políticos como la lírica de la tristeza y el agradecimiento a quienes han dado el callo. Y está Carlos Mazón, Pedro Sánchez, Puigdemont, María Jesús Montero o un Feijóo. Se echa de menos, en todo caso, a tres damas: Catalá, Ayuso y Begoña.

Artistas y comisiones cumplieron con el ritual de entregar los ninots. Para los artistas es romper la mañana o la tarde cuando el taller acelera, pero se sabe que es así y forma parte del calendario. El photocall sirve para visibilizarles y para socializar. No deja de ser cuota de pantalla. A lo largo de dos jornadas han entregado crítica política, crítica social y económica, alusiones al deporte, la ecología o la actualidad internacional, así como también numerosas figuras neutras, sin hilo argumental. Se notará la aceptación de todas ellas en función a la rapidez con la que se desplace el público ante cada uno.

Muchos candidatos al indulto

Y también en ese contexto, otro factor no menos importante: la batalla por el indulto se prevé más que interesante. Para ser el más votado hace falta -a estas alturas, seguro, lamentablemente- tener una composición realista y sensible. Si se le suma el argumento doblemente sensible de la dana, la consecuencia es que este año la votación, a priori, ya no es cosa de dos o tres. A Almirante Cadarso (la única sin dana), Convento (adaptando con oportunidad) y l’Antiga (casi autobiográfica del desastre) se suman la Plaza del Pilar, con una escena dramática y Sueca-Literato Azorín, con falleros reseteados tras el desastre. Va a ser apasionante y para ello, no faltarán los interesados en la cuestión, los que se la juegan, que acudirán para hacer un sondeo visual de cómo van las cosas.

Pero además, cada sección repartirá una pedrea de premios de Mejor NInot de Sección o Ninot con más Ingenio y Gracia y que cada vez son más celebrados.