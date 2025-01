Ninots con barro para la historia

Habría que ser muy escrupuloso a la hora del examen, pero la conclusión parece sentenciada: nunca en la vida un acontecimiento había sido motivo de tantos ninots en la Exposición. Bien es cierto que el tema lo merece por sus enormes consecuencias y por la sensibilidad que ha agitado en las conciencias generales. Pero que cerca de medio centenar de figuras de la Expo estén dedicada a la dana quiere decir lo mucho que ha sensibilizado a la sociedad. Nunca la pandemia tuvo tantas figuras alusivas en 2021, 2022 o 2023.

Tanto, como que los artistas falleros han reaccionado a tiempo y en apenas tres meses les ha dado tiempo para idear figuras que no estaban previstas.

A partir del 15 de marzo, cada figura se marchará a un destino diferente, pero lo que quedará para toda la vida es una antología de arte efímero que, durante un mes y medio, contó al mundo entero diferentes matices relacionados con la dana.

Ninots de la Exposición que no te debes perder /

Porque esa es otra de las características: la variedad en el argumentario. Hay mucha crítica política, pero también hay mucha alabanza: a los voluntarios y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y también hay ninots que hablan del valor intangible del pueblo, el de la ayuda prestada durante las semanas previas. Son ninots que no van a azuzar ninguna conciencia, porque ésta ya está más que despierta, pero que recordarán lo sucedido. Y habrá que añadir todas aquellas que haya con las fallas plantadas y los ninots que ahora aún nos exhiben.

«Artistas que no se rinden»

A la riada y su impacto en la sociedad y en las Fallas se refirió la alcaldesa María José Catalá en la inauguración. «Al recorrer esta exposición, no solo veremos ninots, que son verdaderas obras de arte. Veremos también historias de esfuerzo y superación. Historias de artistas que no se rinden y que, a pesar del golpe tan duro, han seguido adelante con su trabajo, demostrando que su arte no solo se construye con madera y cartón, sino con pasión y valentía. Unas piezas, únicas, que este año son recuerdo y memoria, pero también un reconocimiento a los miles de voluntarios que extendieron su mano para ayudar. Y, desde luego, son un homenaje a la inmensa solidaridad de nuestras comisiones falleras».

Hay tanda dana, que el resto de argumentos palidecen. Que no desaparecen. Por ejemplo, continúa el debate político a nivel nacional y no sólo por la dana. La financiación autonómica y el conflicto de Catalunya. Este año también despega el problema de la vivienda y el precio de los alquileres, que se suman al exceso de turistas. Dos Reyes Felipe y las cintas de Bárbara Rey son la cuota de la monarquía.

Ningún ninot de Catalá

Y la política local... ausente totalmente. Ni siquiera se puede aplicar aquello de «que hablen de mi, aunque sea mal». La propia María José Catalá está desaparecida. Que puede tener el lado bueno: que no hay nada que criticar (alguna alusión a la Capital Verde hay), pero también se esconde otro motivo: retratarla es muy complicado. Tan lejos de los tiempos de Joan Ribó o Giuseppe Grezzi. De aquella época sólo sobre vive algún Pere Fuset junto con un Santiago Ballester que es extremadamente difícil también de «ninotar». Este año no hay lugar para Ayuso, Almeida o Yolanda Díaz. Un par de Puigdemont, un Putin, un Abascal y poco más. Es el año del barro. El descontrolado.