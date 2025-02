Actos de las Fallas 2025 el fin de semana 1 - 2 de febrero

El Mercat Tradicional de Sant Blai en Russafa, organizado por la falla Doctor Serrano-Carlos Cervera, la exposición de trajes de las Falleras Mayores de València a lo largo de la historia y las primeras jornadas de la Exposición del Ninot demuestran que la fiesta fallera no sólo dispone ya de un amplio catálogo de actividades, sino que éstas tienen ya un marcado carácter popular. Un particular in crescendo que no parará en el próximo mes y medio.

Sábado, 1 de febrero

Permanece abierto todo el día el Mercat Tradicional de Sant Blai en la demarcación de Doctor Serrano-Carlos Cervera

Permanece abierta todo el día la Exposición de Trajes de Falleras Mayores de València en el casal de Convento Jerusalén

10 - 21 h. En el Museu de les Ciències, Exposición del Ninot

12 h. En Doctor Serrano-Carlos Cervera, charla sobre el Colegio de la Seda a cargo de María Luisa Llorens.

12.30 h. En la plaza mayor de Pinedo, presentación de los proyectos de la Agrupación Poblats al Sud

17.30 h. En La Protectora, presentación del libro conmemorativo del 75 aniversario de la comisión infantil de Actor Mora-Av.Constitución.

18 h. En la parroquia de San Valero, Concierto de Cámara a cargo de la Unión Musical de Paiporta, organizado por la falla Doctor Serrano-Carlos Cervera. Al acabar, presentación del libro “Conociendo València. Las Fallas y sus Festejos” de Esteban Gonzalo Rogel.

18.30 h. Concurso de presentaciones. En Noches de Bohemia, San Ignacio de Loyola-Jesús y María

Domingo, 2 de febrero

Permanece abierto todo el día el Mercat Tradicional de Sant Blai en la demarcación de Doctor Serrano-Carlos Cervera

Permanece abierta todo el día la Exposición de Trajes de Falleras Mayores de València en el casal de Convento Jerusalén

Toda la mañana: En la Plaza de la Reina, Balls al Carrer de la JCF

10 - 21 h. En el Museu de les Ciències, Exposición del Ninot

10 h. n el Trinquete de Pelayo, Trofeo Fallera Mayor Infantil de Pilota Valenciana

10 h. En la calle Montán, Cant de l’Estoreta de la falla Blocs Platja.

10.30 h. Concurso de Presentaciones. En el Caxton College, Reino de Valencia-Duque de Calabria

11 h. En Tomasos-Carlos Cervera, Quinto y Tapa, Dansà y Rifa Solidria a favor de la falla Filiberto Rodrigo de Catarroja, afectada por la dana

11.30 h. En Jesús Morante i Borràs, pasacalle y bendición de animales por Sant Antoni

12 h. En Doctor Serrano-Carlos Cervera, Bailes Regionales

19 h. Concurso de Presentaciones. En la Sala Ruzafa, Sevilla-Denia

19 h. En el casal de la Nova de Benicalap, entrega del premio “Una de Primera”, de la Federación de Primera A a Pilar Roig Picazo