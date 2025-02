Fin de semana 15-16 de febrero en las Fallas 2025. Un acto único en el año

Las Fallas de 2025 afrontan lo que podía considerarse "último fin de semana tranquilo de su vida". Porque el concepto tranquilidad se pierde cuando la fiesta se globaliza y lo hace en la calle. Eso llegará, ya sin solución de continuidad, a partir del siguiente, con la Crida y todos los festejos que lleva aparejado.

Mientras esto suceda, la actividad está más concentrada en recintos cerrados. La razón principal es que la fiesta tiene que terminar la servidumbre de “los Intercambios”, un acto de dificilísima resolución, pero que, por contra, no está nada en crisis. No lo está el hecho del intercambio de foto entre fallera mayor de comisión y de València -aunque vayan a parar a una caja de recuerdos- pero mucho menos lo está la imposición de “brillants”, que ha alcanzado en las comisiones la condición de gran evento para homenajear a las personas que alcanzan la recompensa.

Esto es en el “programa oficial”, pero la actividad oficial de la Junta Central Fallera también acoge la parte final del Concurso de Presentaciones. El domingo hay Feria del Coleccionismo en los Jardines de la JCF y también el domingo, tras una reestructuración forzosa, los Balls al Carrer finalizan su primera parte con la última sesión en la Plaza de la Reina. Para después de Fallas quedan seis sesiones.

También las comisiones aprovechan este fin de semana para celebrar, y además masivamente, exaltaciones conjuntas, de Agrupación o Sector.

La calle se toma un pequeño respiro o toma el último aliento, porque “festa al carrer” hay relativamente poca. De hecho, el protagonismo se lo lleva, en ese sentido, la oferta de Carnaval -el sábado por la tarde en Russafa y el domingo por la mañana, el “Mardy Gras” del Marítim-. Pero es precisamente este domingo cuando llega uno de los actos más peculiares de los meses previos de Fallas. Y uno de los que están indisolublemente asociados a una comisión de falla. La cita vuelve a ser en Russafa, como no hace tanto tiempo el Mercat de Sant Blai de la falla Doctor Serrano-Carlos Cervera. No muy lejos, la de Pintor Salvador Abril-Peris y Valero ha hecho de su Concentración de Bolilleras una marca propia. Es el único lugar de las Fallas de València que la sostiene y esa peculiaridad la hace especialmente valiosa. Y no es, además, una cuestión circunstancial o una moda pasajera: el próximo año celebrarán su edición 25. Toda una generación de artesanas ha pasado ya por la jornada, en la que los encajes se elaboran a la vista de todos “poniendo entre las piernas el mundillo del modo que usted ve”. La exhibición está acompañada de bailes para amenizar la matinal.

La siguiente semana será la última transición antes de que la Gala Fallera del viernes sea una señal de inauguración. Previamente habrá dos momentos importantes: el martes, una asamblea dará el visto bueno al inicio del Congreso Fallero para después del verano. Y el miércoles, Levante-EMV reunirá a comisiones con casales afectados por la dana para un homenaje solidario.

Sábado, 15 de febrero

09:00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor Infantil de Valencia y representantes Infantiles e imposición de distintius de Brillants en las Atarazanas

09:15 h. La Roqueta-Arrancapins / Quart de Poblet- Xirivella /Zaidia

10:30 h. Poblats al Sud/ El Carmen / Mislata / Cruz Cubierta

11:45 h. Benimamet-Burjassot-Beniferri / Pilar – S. Francesc / La Seu –la Xerea – el Mercat

13.00 h. Rascanya. / Quatre Carreres/ Canyamelar – Grau – Nazaret

15:30 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y falleras mayores de las comisiones e imposición de bunyols de Brillants en las Atarazanas

16:00 h. Zaidia

17:15 h. Roqueta-Arrancapins

18:00 h. Poblats al Sud

18:45 h. Benimamet-Burjassot-Beniferri

20:00 h. La Seu- la Xerea- el Mercat

12.30 h. En la Plaza del Pintor Segrelles, homenaje a la senyera e imposición de la insignia del 50 aniversario de la Federción Fallas Centro

18 h. Concurso de Presentaciones. En el Teatro L’Horta de Castellar, Ripalda-Sogueros

22 h. Concurso de Presentaciones. En el Teatro Flumen, Na Jordana

Domingo, 16 de febrero

Toda la mañana: En la Plaza de la Reina, Balls al Carrer de la JCF

Toda la mañana: Concentración de Bolilleras en Pintor Salvador Abril-Peris y Valero

09.00 h. - Intercambio de fotografías entre la Fallera Mayor de Valencia y falleras mayores de las comisiones e imposición de bunyols de Brillants en las Atarazanas

09:15 h. - Camins al Grau

10:15 h. - El Carmen

10:45 h. – Quart de Poblet-Xirivella

11:45 h. – Creu Coberta

10:00 - 13:30 h. – Feria del Coleccionismo en los Jardines de JCF de Monteolivete.

10 h. Concurso de Presentaciones Infantiles. En la sala Canal, Carrera Malilla-Ingeniero Joaquín Benlloch

16 h. Concurso de Presentaciones Infantiles. En la Casa de la Cultura de la Pobla de Vallbona, Dr. Olóriz-Arzobispo Fabián y Fuero.

17 h. Concurso de Presentaciones. En Salesianos Avenida de la Plata, Carrera San Luis-Dr. Waksman

