Las Fallas tendrán una plaza dedicada a uno de sus grandes festejos

La Comisión de Cultura del Ayuntamiento de València aprobó ayer el expediente destinado a incorporar en el nomenclator de la ciudad una nueva plaza que estará dedicada a las Fallas. En concreto, se le ha dado nombre a la explanada peatonal que hay frente a las Torres de Serranos, una vez superada la calzada de Blanquerías. Ese lugar pasará a denominarse a partir del viernes, cuando lo aprueba la Junta de Gobierno, Plaza de la Crida.

Se salda de esta forma una deuda de hace más de doce años, cuando esta denominación, coincidiendo con la peatonalización del espacio, se quedó en proyecto.

Aunque una parte de la sociedad fallera ya tenía esa denominación como coloquial, la concejalía comprobó que el expediente no se había desarrollado y que, por consiguiente, la plaza no existía como tal. Ahora, la comisión ya ha completado el proceso. La Plaza de la Crida está muy en la línea de la Plaza del Maratón, inaugurada la pasada legislatura: no es una plaza con fincas, sino un espacio en un cruce de calles y evoca exactamente algo que tiene lugar en la misma.

Peatonalizada, ahora sí que es "plaza"

En este caso sí que es cierto que la peatonalización del Puente de Serranos le confiere esa posibilidad de denominarlo «plaza». Es un lugar de mucho tránsito, habitual para fotografiarse con las torres detrás y donde, por ejemplo, ahora se instala decoración de Navidad. En el último domingo de febrero es el espacio natural, la primera línea, para contemplar el pregón de las falleras mayores de València.

Habrá acto inaugural

La concejalía de Fallas llevará a cabo una inauguración oficial de la plaza, para descubrir en la misma las placas identificativas.

Esta plaza se suma a la que la ciudad dedicará, a partir del mes de marzo, a las falleras mayores de València. En este caso es la rotonda del final de la Alameda, junto al puente de l’Assut d’Or.

La Plaza de la Crida acoge al púbico para este acto desde el año 1990, cuando el festejo pasó a celebrarse «hacia afuera», habida cuenta la gran cantidad de público que acude al mismo y por los incidentes del año anterior, cuando la pirotecnia cayó sobre un público abigarrado.

