Orinar en la calle en fallas te puede costar muy caro

La Policía Local de València va a perseguir especialmente a los incívicos que orinen en la calle en las próximas fiestas de fallas y también va a perseguir el uso fraudulento de pirotecnia ilega o prohibida. Tal como ha anunciado el comisario principal Fernando Giménez Oñate, "la Policía Local va a intentar atajar, con denuncias, con multas..." estos comportamientos incívicos de valencianos y turistas que hacen sus necesidades en las calles. Oñate recordó que se puede sancionar "con hasta 600 euros" a los infractores y que los agentes van de la mano aquí con los falleros, que junto a sus carpas y casales tienen la obligación montar urinarios.

Además, el concejal de Seguridad Ciudadada Jesús Carbonell ha recordado que la concejalía de Patrimonio ha aumentado la protección de los monumentos del centro histórico como la Lonja y otras iglesias BIC como los Santos Juanes. Estos entornos monumentales también se van a vallar para que los maleducados no hagan sus necesidades sobre sus fachadas. No en vano, tanto hosteleros como vecinos y comerciantes han denunciado repetidamente que tras actos como verbenas o discomóviles se suceden en el centro sobre todo esas denigrantes imágenes de las riadas de orines que tanto repudian a la población.

Además, de poner el foco en los orines, la Policía Local va a vigilar junto a Guardia Civil y Policía Nacional la venta de pirotecnia ilegal. Carbonell recordó lo anunciado ayer por la alcaldesa María José Catalá y confirmó que se van a hacer operativos especiales para que no se repitan "las actitudes escandalosas" por parte de supuestos turistas, "que vienen engañados a València, pensando que aquí se pueden cosas que están prohibidas".

Se refiere Carbonell a tirar pirotecnia de alta potencia, -comprada fuera de España incluso y sin control-, en zonas como los Jardines del Turia. Y esto le preocupa, ha dicho. "En las fallas -ha declarado- nos visitan ciudadanos de la Unión Europea sobre todo; y muchos vienen con informaciones malintencionadas o sesgadas, acerca de lo que se puede o no hacer en fallas". La venta y uso de pirotecnia ilegal va a ser perseguida especialmente. "Va a ser un objetivo especial de atención por parte de la Policía Local, y también de Policía Nacional y de Guardia Civil". De hecho, ha añadido el comisario Oñate, "este martes pasado ha concluido el curso en el que se han formado a 60 compañeros, como especialistas, para proceder a la inspección de los puntos de venta de material pirotécnico; y que van a vigilar la venta de "ptoductos ilegales".

Consejos para evitar hurtos

Tanto el comisario como el concejal han realizado estas de declaraciones en la presentación de la campaña "No falles a las fallas", que va a poner en marcha la Policía Local junto a la Junta Central Fallera para concienciar a los falleros y a los visitantes de la ciudad de una serie de buenos comportamientos y de buenas prácticas, para vivir las fiestas de manera segura y también divertida. Se ha editado un tríptico con 7 consejos que se distribuirá a valencianos y turistas con normas básica de urbanidad y seguridad. Este trípico está escrito en valenciano, castellano e inglés. Entre otros consejos, se aconseja que en actos multitudinarios y a la hora de desplazarse por la ciudad, hay que guardar la cartera y otras pertenencias básicas en los bolsillos delanteros, como medida para prevenir hurtos o robos. Además, hay que salir en fallas con lo justo, con lo estrictamente necesario, incluida la documentación y no perder de vista nuestras pertenencias como bolsillos o mochilas. Hay que intentar no ir solo nunca y evitar aglomeraciones, porque las multitudes son un espacio ideal para los ladrones.

Tríptico de la Policía Local con 7 consejos para vivir las Fallas de forma segura. / Ayuntamiento de València

Normas para los castillos y las mascletaes

En los castillos de fuegos artificiales, como en las mascletaes, la Policía Local pide que no se tire basura ni botes en el espacio público. También se recomienda a los ciudadanos que llamen al 092 si observan que hay personas que lanzan petardos en zonas prohibidas. Para las mascletaes, se aconseja no acudir con carritos de bebés, con bicis ni patinetes, ni con objetos de cristal ni con nada que pueda poner en peligro a los demás.

Acudir con tiempo a la Crida y sin botellas

Los agentes de la Policía Local ha informado Oñate, aconsejan acudir con tiempo a la Crida del próximo domingo, antes de las 20 horas, y sin botellas de vidrio ni alcohol. De hecho, desde primera hora de la tarde habrá controles de acceso para impedir que se entren botellas y que aquello se convierta en un botellódromo.

Ofrendas: No se crucen por favor

Otra recomendación de este tríptico llama a los peatones y al público que está viendo la Ofrenda a no interrumpìr el pasacalle. A no cruzarse de una acera a otra y a no cruzar por pasos no habilitados y siempre bajo las instrucciones de los agentes de la Policía Local.

Denunciar las agresiones sexuales

Otro de los focos de la Policía Local para las Fallas 2025 está puesto en las agresiones sexuales, que lamentablemente ocurren en estas fiestas. La Policía Local anima a denunciarlas y a pedir ayuda a las fuerzas del orden en caso de sufrir cualquier tipo de agresión. Una opción inmediata es acudir al Punto Violeta del Grupo GAMA que se instala normalmente delante de la Plaza de Toros o cerca del Ayuntamiento de València. También se puede llamar al 092 o al 112 en caso de que se haya presenciado una agresión o si se ha sufrido una.