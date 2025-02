Revive el discurso de Berta y Lucía en la Crida

Berta

Pobles de L'Horta Sud, Ribera Baixa, Ribera Alta, Camp de Túria, la Safor, la Foia de Bunyol, la Plana d'Utiel-Requena, els Serrans i pedanies de la Ciutat de València...

Valencians i valencianes, Falleres i fallers...

Gent de tot el món.

En un dels anys més difícils per a la nostra terra, ací estem, alçant-nos de nou, perquè la riuada no s'ha endut el nostre amor per les Falles.

Deia el poeta Pasqual Lull i Jiménez que “Tot és cendra i és fum que escampa el vent.” Les Falles són la festa que s’alça des de les cendres i mira al cel, són la flama que crida al vent que ja estem en Falles!

Fa més de setanta anys que estes històriques Torres dels Serrans ens acullen per a donar la benvinguda a la nostra festa que ja arriba, com arriba cada any la primavera, i es que enguany també arribarà.

No podíem imaginar tot el que anàvem a viure els mesos passats, tot allò que hem perdut i els que hui falten ací... Amb tristesa, però amb fortalesa, començàrem un moviment imparable...

I ho ferem gràcies als ponts de solidaritat fallera, als casals oberts 24 hores com una llum encesa en mig de la foscor. A eixa joventut fallera que és la força d'una generació compromesa, generosa i alegre.

Com ho són els més menuts de la festa....

Lucía

Fallerets i falleretes! Xiquets i xiquetes de tot el món!

Des d’estes imponents Torres dels Serrans, vull que la meua veu i la de la meua Cort d’Honor siga la vostra, que el nostre cor siga el vostre, i que tots a una veu encenguem la flama de les nostres Falles.

M’agradaria recordar a aquelles persones que han patit els efectes de la DANA, especialment als xiquets i xiquetes. Des del cor d'esta festa, sigueu o no del Cap i Casal, vos enviem la nostra calor i la nostra força. I vull dedicar-vos un missatge d'esperança: el sol sempre torna a brillar a València, com el foc sempre torna a les nostres Falles.

Vull també que recordeu estes paraules: a les Falles tot és possible! Perquè la màgia de les Falles batega en els cors de la gent que les viu amb passió. Que cada comissió siga un cant a la unitat i que cada flama siga una abraçada per a totes i tots. Falleres, fallers, siguem llum, esperança i germanor.

Infantils, vosaltres sou la il·lusió que ompli els nostres carrers amb somriures i color. El passat ens inspira, el present ens uneix i el futur és nostre. Fem que la gent de tot el món comprenga que les Falles són el reflex del nostre poble, l’ànima de la nostra ciutat i que cada faller i fallera infantil és una promesa que la nostra festa no s’acabarà mai.

La meua Cort d’Honor i jo vos convidem a omplir València d’amor, a ballar al ritme del tabal i la dolçaina i a sentir l'orgull de ser part d'esta gran família fallera. I, com va dir el poeta Vicent Vayà:

Mentres dins de la seua capella, la Geperudeta als valencians ampare, i queden unes flors per a l’Ofrena València tindrà Falles.

Amb el somriure d’una xiqueta i l’ànima d’una fallera, desitge que estes siguen les millors Falles de les nostres vides.

Fallerets i falleretes! Que comence la festa! Que s’il·lumine València! Perquè les Falles són vida, són passió i són un somni que mai acaba. Perquè les Falles són la festa més bonica del món!

Berta

Així és, les Falles són la festa més bonica del món i per això, junt amb la meua Cort d’Honor vull animar-vos a fer València nostra...

Perquè les 13 dones que enguany vos representem també formem part d’eixa generació que ha sigut un exemple per a tot el món. Hui, davant dels nostres fallers i falleres només puc dir- vos que sou el meu orgull faller.

Poble valencià, ací estem per a alçar-nos de nou, per a tornar a començar junts, de la mà, la d’una València preparada per a rebre a totes i tots.

Per això, des d’ací vull enviar un missatge al món: No os olvidéis de Valencia, los valencianos y valencianas os necesitamos. Estaremos esperándoos para deciros:

Bienvenidos a Valencia, la ciudad de la solidaridad infinita.

Fallers i falleres, hem d’eixir als carrers per a retre homenatge al nostre folklore, a les nostres bandes i la seua música.

Fem sonar cada mascletà, cada traca i cada castell com si fora la primera vegada que els escoltem.

Plantem falles i fem viatjar els ninots des dels tallers a les places, com si fora la primera vegada que contemplem el miracle de poder fer-ho...

Fallers i falleres, preparem-nos per a vestir la nostra indumentària. Que les sedes i els brocats brillen a la llum del sol de València, que ningú es quede a casa, perquè la nostra tradició està viva i la feu vosaltres!

València i les Falles vivim una història d’amor que perdura en el temps, herència d’un poble que estima el seu llegat, patrimoni immaterial de la humanitat, eixe que construïm dia a dia amb el cor apassionat de cadascun de vosaltres!

Perquè som història i som futur, som una veu que crida al món que es pot viure amb pau i alegria, amb germanor i braços oberts.

Fallers i falleres, alceu els vostres estendards tan alt que arriben fins els que ja no estan ací.

Ells ens van ensenyar a cuidar i gaudir de la nostra festa.

Perquè no hi ha res millor que sentir-se orgullós de la terra en què vas nàixer...

Podem estar molt orgullosos de dir que som VALENCIANS i VALENCIANES, de dir que som FALLERES i FALLERS

Perquè la vida ens ha tornat a demostrar que ser faller es la millor versió de ser valencià! Així que, valencians i valencianes... Cridem, al món sencer, que el nostre moment ha arribat.

Cridem al món sencer...

Berta y Lucía

...que ja estem en Falles!

Visca València i visquen les Falles