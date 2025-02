La falla del Ayuntamiento de València 2025 deja a todos sin palabras: así es su espectacular diseño

La Crida de este domingo ha sido el pistoletazo de salida a las Fallas 2025. Con un acto inspirado en las Olimpiadas de París la ciudad está ya lista para que comiencen las fiestas más importantes del año. Cada día, a medida que se acerca la plantà, la expectación por la falla municipal del Ayuntamiento de València va cogiendo fuerza y sus secretos comienzan a mostrarse con los primeros ninots en la calle. Durante los últimos días se ha empezado a vislumbrar uno de los monumentos más importantes y esperados de estas Fallas 2025. Tanto la Falla grande como la infantil siempre causan gran expectación en la ciudad de València y en el mundo desde que las fiestas fueran declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2016. Desde que su diseño se hiciera público los críticos no dudaron en catalogarla como espectacular.

Los nombres de la Falla grande y la infantil para este año son “Fauna fallera” y “Anem de cap”, que elaborarán, respectivamente los artistas Alejandro Santaeulalia y Vicente Llácer, en el monumento principal, y José Gallego, en el infantil. En un sustancial cambio respecto a los años anteriores, en esta ocasión ya se ha decidido sobre boceto, por lo que la presentación de los mismos ha sido rauda.

Una mirada a la propia fiesta en clave satírica y un juego de palabras marca de la casa serán los hilos conductores de los proyectos.

Tal como ha destacado el concejal de Fallas, Santiago Ballester, ambos proyectos han sido elegidos por unanimidad de los miembros del jurado. El edil ha asegurado que hoy es “un día grande para el mundo fallero”, y ha destacado la trayectoria y la profesionalidad de los artistas que se encararán de los monumentos grande e infantil. La falla grande tiene una dotación presupuestaria de 239.000 euros, y la infantil, de 36.000 euros. “Son dos fallas que yo creo que van a gustar mucho y que van a dar mucho que hablar”, –ha asegurado el concejal Santiago Ballester, que ha destacado, “el ingenio y la gracia de la falla grande”, y “el gran trabajo planteado en la falla infantil, muy cercano a las niñas y niños de València”

falla / RLV

Falla grande

Bajo el lema “Fauna fallera”, los artistas Alejandro Santaeulalia y Vicente Llàcer proponen un monumento “divertido y satírico, volviendo al origen de la esencia de las fallas que es el humor”. Tal como explican en el proyecto presentado, el tema que han elegido es “la propia fiesta fallera”, porque, se preguntan, “¿qué es más fallero que reírnos de nosotros mismos?”. Y para ello plantean una jungla en la que todos los personajes son animales humanizados, como fórmula para parodiar “a los distintos y variados 'pelajes' que la fiesta nos ofrece”.

Los turistas en la selva fallera son una familia de pingüinos / Josete Santaeulalia

En centro de la composición presenta, como grupo principal, a una familia de felinos falleros que se prepara para la ofrenda. Y, sobre ellos, un enorme buey que toca la dolçaina mientras las falleras de distintos plumajes esperan pacientes su turno. Acompañando al buey dolçainer, hay un gran hipopótamo al tabalet. Y en el lado opuesto de la composición, una cocodrila buñolera ofrece sus delicias. Debajo de ésta, sujeto en una rama, un pirotécnico representado como un perezoso, prende la mascletà, “sin prisas, ya que conoce su trabajo perfectamente, lo domina y no le da ningún miedo la pólvora en la que tanto cariño deposita”, explican los autores.

Rematan el conjunto dos mandriles: uno de ellos representa al inspirado artista que se deja un pedazo de alma en cada una de sus creaciones, y el otro representa al presidente de la falla que agita al aire el codiciado ‘palet' de primer premio para su comisión. En cuanto a los bajos, añaden los autores del proyecto, tratan en clave de humor no solo aspectos directamente relacionados con el mundo fallero, sino de lo que vive la ciudadanía estos días de fiesta, se pertenezca o no a alguna comisión fallera. En esta área, el turismo, las fiestas en los casales y los personajes claves de la fiesta serán protagonistas.

135 ninots en 7 escenas

El monumento, que sumará un total de 135 ninots en 7 escenas, tendrá una altura de 20 metros, y una superficie en planta de 13x10 metros. Se utilizarán materiales diversos en la construcción, especialmente madera y cartón, y neops o similar (poliestireno expandido sostenible, de origen vegetal).

Histórico de las fallas municipales (1942-2024) /

Falla Infantil

"Estoy como un niño con zapatos nuevos" reconocía José Gallego a la hora de presentar su proyecto. "Mi idea era haber descansado este año, pero muchos amigos, al saber que no plantaba en Especial, me lo decían y pensé que quizá este año era el mejor y que quizá era una oportunidad única. Lo hablé con mi familia, a mi hija le dice si quería que el papi se presentara. Y claro... si te lo pide tu hija...".

La falla infantil / RLV

El proyecto se titula “Anem de cap” y, tal como ha explicado su autor, presenta un conjunto de imágenes que juegan con la polisemia del término valenciano “cap”, que ofrece numerosas posibilidades según sus diferentes significados, su uso en frases hechas, o como sílaba integrante de nombres propios muy reconocibles.

"Va a ser una falla muy fácil de entender" prometía el artista. Con la cabeza de una valenciana con el skyline de la ciudad representará al "cap i casal" como elemento principal.

Algunas de las escenas de la falla infantil / RLV

Así, el monumento infantil presenta a la Caputxeta Roja, la capella del Capitulet (de Ciutat Vella), el cap de la Nao de Xàtiva, o el capità Capdevila. Junto a ellos, la falla recreará las numerosas expresiones idiomáticas que se basan en este golpe de voz, como “tirar-se de cap”, “tindre el cap ple de pardals”, “no té ni peus ni cap” o “no volem cap que no estiga content”, entre muchos otros. Además, se incluyen otros conceptos como el cap i casal, la Nit de cap d’any, o capacitats diferents.

Artistas, concejales y maestro mayor, en la presentación. / Fotofilmax

La falla tendrá 40 ninots, y unas dimensiones de 3 metros de alto por 3 metros de circunferencia. Tal como ha explicado el autor en su proyecto, se emplearán materiales que, en su combustión, “provoquen una cremà lo más limpia posible, como madera, cartón y poliestireno expandido de origen ecológico y sostenible”. La policromía y acabados serán con pinturas al agua y barniz acrílico ecológico. También se prevé facilitar la accesibilidad de las personas con discapacidad.