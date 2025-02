Así suena la versión de "El Fallero" de la que todo el mundo habla

Es el hit del que todo el mundo habla y la verdad es que había estado esperando durante cuatro años a que alguien reparara en él. "We'll be back on fire" es una versión, más que un arreglo, del Pasodoble "El Fallero", compuesto por Kike Soriano durante los tiempos de pandemia. Ahora, su puesta en escena en el clímax de la Crida lo ha convertido en la música del momento.

No es una canción para bailar ni para desfilar. Es para escuchar. Y todo el mundo quiere escucharlo porque su estreno -realmente, su reestreno- fue algo inesperado dentro de un pregón que ha obtenido un respaldo unánime.

No es la primera vez que el himno de las Fallas se somete a una revisión. Levante-EMV, por ejemplo, publicó a finales del pasado siglo una versión "máquina" que fue un éxito espectacular. Inspirado en las revisiones de la Zarzuela que había hecho Luis Cobos, el pasodoble se convertía en una pieza bailable, para disfrutar. Por las redes sociales corren otras versiones más propias incluso de música electrónica.

Tanto en instrumental como cantada (con la de Francisco y la del recordado Enrique Pastor "Pastoret" entre las más conocidas), El Fallero tiene numerosas ediciones. A pesar de lo cual, así hay que reconocerlo, no es una pieza que sea la referencia casi única. Comparte con muchos otros pasodobles -incluyendo el "València" de Padilla, Amparito Roca o cualquiera de las piezas recurrentes. Si sirve de comparación, aunque es el himno de la fiesta, no tiene la referencia unánime que en la fiesta hermana de Alicante evoca el "Les Fogueres de San Chuan" de Luis Torregrosa, que cuenta con la ventaja de ser una pieza más "movida" y pone a todos de acuerdo.

Solemne y muy lírica

El Fallero es una pieza solemne, elegante y muy lírica. En la Proclamación acompaña la subida de escaleras de las dos nuevas falleras mayores y en la Exaltación es la señal de que empieza la parte protocolaria.

La pieza arreglada por Kike Soriano fue interpretada por Lorena Calero y Gonzalo Manglano, haciendo los coros la Escolanía de la Virgen de los Desamparados y con Les Folies de Carcaixent como figurantes de fondo, mientras que, por los aires, evolucionaba el Ballet Aéreo Sylfes. Un montaje que refuerza, sin duda, a la Concejalía de Fallas.

El arreglo se centra, tanto en la partitura como en la parte cantada, en el inicio, el "Despertant els Nostres Cors, València viu. Per la senda de les flors, ja ve l'estiu" y en la parte final, el "Xiqueta meua, que del carrer tu eres l'ama". Curiosamente, la versión no se centra en el canto infantil ("Hi ha una estoreta velleta...") que, por ejemplo, es la estrofa que hay que interpretar en el concurso del Cant de l'Estoreta, de la misma forma que no se hace referencia a la "tapaora del comú". Finalmente se hace una versión libre de la letra con la expresión "Despertant el nostres cors, valencia viu, les Falles. Per la senda de les flors, ja estem en Falles".

De diez sobre diez

No hay nadie que no haya puntuado 10 sobre 10 esta versión. Ahora, tal como publicó Levante-EMV, la concejalía de Fallas quiere ponerla en valor y que forme parte del soundtrack de las comisiones de falla. No es una pieza popular, pero se antoja que, como inicio en una exaltación, sería muy apreciada en los casales. O, simplemente, para escucharla con los cascos puestos.

La Crida termina ante la Virgen de los Desamparados /