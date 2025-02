¿Cuántas fallas hay en Valencia? Mapa, listado completo y dónde ver cada una de las fallas

La ciudad de València empieza a respirar el ambiente fallero. La ciudad se prepara para vivir sus días grandes con la plantà de los monumentos falleros. Si hay una ciudad en la que el número de comisiones y fallas resalta por encima del resto, esa es València. Las fallas definen la geografía de la ciudad durante la semana fallera y se convierten en sus protagonistas... Pero... ¿Cuántas fallas se plantan en la ciudad?

En València hay más de 350 comisiones repartidas por toda la ciudad. No hay un solo barrio que no tenga monumentos. Es difícil saber dónde están todas pero de lo que no hay duda es que València respira fallas por los cuatro costados. Descubre dónde están todos los monumentos de todas las secciones que desde el día 16 de marzo llenan cada año las calles de la ciudad en una fiesta que ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La Crida dio comienzo a unas Fallas 2025 que causan mucha expectación en la ciudad. Los monumentos que más se esperan durante estas fiestas evidentemente son los de Especial y Primera A. Como el resto, empezarán a estar expuestos en la ciudad a partir del próximo día 15 de marzo con la tradicional plantà. A medida que se acerca la "plantà" las expectativas por ver la gran atracción turística de la ciudad crecen. Descubre a qué hora se realiza la "plantà" y todos los actos oficiales en la ciudad aquí.

Lista de Fallas que no te puedes perder en València:

Falla Municipal, Plaza del Ayuntamiento

Fallas de la sección especial

Falla L´Antigida de Campanar: Calle d'Aparicio Albiñana.

Falla Plaza del Pilar, Plaza del Pilar.

Falla Convento Jerusalem, Calle Convento Jerusalem.

Falla Na Jordana, Calle de Salvador Giner.

Falla Sueca Liderato Azorín, Calle de Sueca.

Falla Reino de València- Duc de Calabria, Calle del Duque de Calabria.

Falla Cuba Liderato Azorín, Calle Literato Azorín.

Falla Almirante Cadarso, Calle del Almirante Cadarso.

Exposició-Misser Mascó, Calle del Naturalista Arévalo Baca.

Fallas de la sección 1A