¿Qué día deja de funcionar la ORA en Fallas?

El aparcamiento regulado en la ciudad modificará sus pautas a partir del próximo 10 de marzo, en el marco del programa festivo de Fallas 2025. Así lo establece el bando fallero publicado días atrás, y así lo ha subrayado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, quien ha recordado que la llegada de las fiestas de Fallas ocasiona cada año numerosas alteraciones de la regulación de la movilidad en la ciudad “para hacer compatibles las necesidades de las comisiones falleras y el desarrollo de sus programas de actos con las exigencias cotidianas de circulación de las personas y los vehículos por las vías públicas”.

Por este motivo, el ayuntamiento establece cada año una serie de modificaciones en el tránsito urbano que afectan tanto al transporte público como a la circulación por las calles de la ciudad y también al aparcamiento de vehículos. En este caso, cabe señalar que el Servicio de Estacionamiento Regulado con Limitación Horaria quedará modificado desde las 09:00 horas del próximo 10 de marzo hasta las 09:00 horas del día 20 del mismo mes en todo el término municipal.

Las modificaciones quedarán, como en años anteriores, de la siguiente manera: la regulación horario se suspenderá totalmente en las plazas correspondientes a la llamada Zona Azul, que pasarán a ser de libre acceso sin pago y sin limitación de uso. En cuanto a la Zona Naranja, pasará a ser exclusiva para residentes las 24 horas del día. Finalmente, por lo que respecta a la Zona Verde, mantendrá su funcionamiento habitual sin cambios.

Los mercados extraordinarios fijos

Por otra parte, el ayuntamiento ha ordenado también la suspensión de determinados mercados también con ocasión de las próximas Fallas. Precisamente, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado 31 de octubre las Directrices Generales de Movilidad, Autorización de Instalaciones y Ocupación del Dominio Público con motivo de las Fallas 2025. Y, en su apartado 19, dispone la suspensión de determinados mercados extraordinarios fijos.

Los lunes 10 y 17 de marzo se suspende la celebración de los mercados extraordinarios de Ruzafa y Central. Los martes 11 y 18 se suspende la celebración del mercado extraordinario de Jerusalén. Y los sábados 8 y 15 no podrán montar las personas vendedoras en las siguientes calles y mercados: mercado de Benicalap (no podrá montar el personal vendedor en la calle de la Sierra Martés (números del 14 al 21); mercado de Jesús-Patraix no podrán montar las personas vendedoras en la calle Jacinto Labaila, (tramo comprendido desde la calle del Beato Nicolás Factor hasta el cruce con la calle de Manuel Simó). Y el domingo 16 y el miércoles 19 de marzo se suspende la celebración del mercado periódico festivo de Plaza Redonda.