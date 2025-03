Mediterráneo da la bienvenida a marzo con la primera locura pirotécnica de las Fallas 2025

La Plaza del Ayuntamiento ya tiene pirotecnia non stop hasta el final de las Fallas siempre y cuando la meteorología lo permita. La noche en la que febrero se despedía para dar la bienvenida a marzo se disparó el primer "espectáculo pirotécnico", que es lo mismo que decir "mascletà de color", "mascletà nocturna" o, directamente, mezcla de fuego diurno y nocturno hasta un límite para que no sea un castillo en toda regla. Viernes por la noche es sinónimo de buena entrada en los alrededores del recinto pirotécnico.

Y lo que los allí presentes se han encontrado es una tarjeta de presentación de Pirotecnia del Mediterráneo que, como ya no volverá hasta el 18 de marzo, dejó una especie de carta de presentación o un "ahí lo dejo". Mediterráneo es sinónimo de potencia. Without limits. Es una versión 2.0 del legendario pirotécnico José Cursá, que enloquecía la plaza hace una generación. En los recovecos de la plaza aún se escucha el eco de la mascletà del 19 de marzo del pasado año, que marcó un antes y un después, incluyendo un "no hace falta tanto". Mediterráneo ha creado una marca propia, que a la gente le vuelve loca y el disparo nocturno fue una especie de anuncio de que el 18 puede ser como para no perdérselo.

Espectáculo pirotécnico del 28 de febrero en las Fallas 2025 /

Se veía venir...

Ya la disposición del disparo, con toda la plaza llena de producto pirotécnico colgando auguraba lo que ocurrió: un terremoto inmenso que dejó una bola blanca de ignición antes del final aéreo.

La gente disfrutó como es habitual cuando le dan este tipo de emociones y Toni García subió y saludo desde los medios -desde el balcón-.

La Pirotecnia del Mediterráneo tiene mañana otra cita importante: numerosas Agrupaciones de Fallas celebrarán la versión local de la "mascrodespertà" y serán ellos en muchos de los casos los proveedores del "tro de bac", incluyendo las cajas solidarias realizadas por artistas falleros y diseñadores.

Programa para hoy

El sábado 1 de marzo empieza con el disparo de Peñarroja a las 14 horas. Como siempre, los de la Vall d'Uixó abren el ciclo. Muy mal deben venir las cosas para que los disparos se suspendan, pero el ayuntamiento irá informando puntualmente. Eso pasa tanto con la mascletà diurna como el espectáculo nocturno, que será nuevamente a medianoche a cargo de la Pirotecnia Gironina.

Pólvora a la Vespra sigue en pie mientras no empeore la jornada. Los disparos experimentales se celebrarán con este horario:

20 h. Pintor Segrelles (Pirotecnia Vulcano)

20.30 h. Maestro Gozalbo-Conde Altea (Pirotecnia Caballer FX)

21 h. Convento Jerusalén (Pirotecnia Aitana)