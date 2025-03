El Cant de l'Estoreta refuerza la sintonía fallera del momento

En el año que el pasodoble "El Fallero" se ha puesto más de moda que nunca en sus casi cien años de existencia, los niños de la comisión de Baja-Mesón de Morella se han convertido -una vez más- en los que podrían aspirar a formar parte de ese himno adaptado de las Fallas que tanto gustó en la Crida.

Una vez más quiere decir que por esta comisión pasan generaciones de niños (el concurso ha cumplido su edición número 63) y siempre están en la pelea por los mejores galardones de esta particular cabalgata infantil costumbrista, en la que a los infantiles se les somete a un proceso de readaptación vintage personificando el costumbrismo valenciano, especialmente el decimonónico. Grandes bigotes, levitas y trajes de huertano, junto con alguna personificación de monumentos de la ciudad, toman vida en el desfile por la Plaza de Carmen -hace mucho tiempo que la comisión organizadora, la Plaza del Árbol, desplazó su fiesta a un recinto más grande-.

Aunque el premio principal es el de Conjunto, que premia a la mejor comparsa, el momento más esperado es cuando el coordinador de grupo reúne a los niños para entonar la estrofa del fallero. Si en la Crida se centraron en el "Despertant els Nostres Cors" y en el "Xiqueta Meua", en este caso se recrea la frase con la que los niños, recorrían el barrio recogiendo combustibles. "¿Per ahí hi ha una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep, el tio Pep?". Y también el escatológico "¿Mes que siga la tapadora del comú número u?", que la "tapaora", que servía para suavizar el contacto con el pozo ciego, no dejaba de ser madera y, a la hora de arder, era mejor que el actual corcho blanco.

La comisión del Carrer de Baix se llevó los tres premios principales: Conjunto, Cant y "Xiquet més típic".

Premi al Cant:

1º CARRER DE BAIX - MESÓ DE MORELLA

2º SERRANS - PLAÇA DELS FURS

3º DR. SERRANO - CARLOS CERVERA I CLERO

4º RIPALDA - BENEFICÈNCIA - SANT RAMON

5º QUART EXTRAMURS - VELΑZQUEZ

6º PLAÇA DEL NEGRITO

7º JOAQUIM COSTA - BORRIANA

8º GENERAL LLORENS

9º PORTAL DE VALLDIGNA - SALINES

10º PLAÇA SANTA CREU

11º RIPALDA - SOGUERS

12º CARRER ALT - SANTO TOMΑS

13º MARQUÉS DE CARO - DOCTOR CHIARRI

14º SANT MIQUEL - PLAÇA DE VICENT IBORRA

15º PLAÇA DE L'ÀNGEL

Un niño convertido en la estatua del Palleter / Plaza Árbol

Premi al Conjunt:

1º CARRER DE BAIX - MESÓ DE MORELLA (LEMA: ANY 1900, GRAN ANY PER A VALÈNCIA)

2º PLAÇA DEL NEGRITO (LEMA: LA CATEDRAL DELS SENTITS)

3º RIPALDA - BENEFICÈNCIA - SANT RAMON (LEMA: TRANVIA AERI DE VALÈNCIA)

4º SERRANS - PLAÇA DELS FURS (LEMA: SERRANS PLANTA FALLA)

5º DR. SERRANO - CARLOS CERVERA I CLERO (LEMA: DE LA MURTA A LA MOMA. SALVADOR GINER VIDAL)

6º JOAQUIM COSTA - BORRIANA (LEMA: L’ESTELA DE L’ALBUFERA: TRADICIÓ, HISTÒRIA I COSTUMS)

Premi al xiquet més típic:

1º MONUMENT AL PALLETER, CARRER DE BAIX - MESÓ DE MORELLA

2º LA FALLA DELS OFICIS, SERRANS - PLAÇA DELS FURS

3º SALVADOR GINER VIDAL, DR. SERRANO - CARLOS CERVERA I CLERO

4º LA COTORRA DEL MERCAT, PLAÇA DEL NEGRITO

5º ALFONS XIII, RIPALDA - BENEFICÈNCIA - SANT RAMON

6º L’AGRICULTOR I ELS ARROSARS DE L’ALBUFERA, JOAQUIM COSTA - BORRIANA

Premis extraordinaris:

Diputació de València a la Falla RIPALDA - BENEFICÈNCIA - SANT RAMON

Fundadors - Manuel Aliaga i Manuel Jesús-María Baselgas a la Falla SANT MIQUEL - PLAÇA DE VICENT IBORRA

Artesanía Llobe a la Falla PLAÇA DEL NEGRITO

Falla Plaça de l´Arbre a la Falla PLAÇA DE L'ÀNGEL

Junta Municipal Ciutat Vella a la Falla SERRANS - PLAÇA DELS FURS