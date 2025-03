Se casó Cristina Sánchez, fallera mayor infantil de València de 2005

Aunque han pasado veinte años y ahora sea una ilustre ginecóloga, Cristina Sánchez Beltrán siempre será "Cristinita", la fallera mayor infantil de 2005, aquel año que compartió con Gueguel Massmanian. Y como la vida cumple etapas, se ha casado este sábado, el día de la primera mascletà, en Valencia con Néstor Pérez. La pareja ha contraído matrimonio en la basílica de San Vicente Ferrer (Dominicos)

A la celebración asistió un importante número de representantes del mundo fallero: además de su fallera mayor Gueguel, otras falleras mayores: Victoria Blázquez (fallera mayor infantil de Valencia 2008), Inma Escudero (2007), Rocío Gil (2018), Vanesa Lerma (2003) además de su corte de honor y componentes de la corte de otros años como Carla Sánchis, Arancha Escudero, Beatriz Hernani y su hermana Patricia Sánchez.

Y también había ex ediles, como Félix Crespo, amigo de la familia junto a Vanessa Lerma. Tampoco faltó Vicente Fayos, el que fuera secretario de Junta Central Fallera y con el que mantiene una buena relación. Dos directivos, Jorge Guarro y José Sáez, acudieron a la puerta a verla y desearle suerte. Y tras cumplir sus obligaciones de concejal en la "mascletà", a la comida acudió el edil de Fallas Santiago Ballester, puesto que su hija Marta fue componente de esa corte.

El novio y los invitados, venidos desde València y desde Málaga -de donde es el novio ahora marido- esperaban el momento para descubrir el vestido de Isabel Nuñez con el que apareció para su día más importante, acompañado de los zapatos de Flor de Azora (personalizados para la ocasión), un conjunto de anillo y pendientes de Oro blanco, diamantes y zafiros rosa en degradé, de la joyería Victoria Cercós y un ramo de claveles confeccionado por el Taller de Clo con una medalla de El Mundo de Bárbara. Impecable con el maquillaje de Raúl Castaño y la peluquería de Olga de Zivahsalón. Su corte le regaló unos pendientes el día de su despedida.

Como detalle curioso, en el recogido llevaba unas orquídeas en forma de jazmín, un guiño a la flor de Málaga.

Cristina, con su corte infantil de 2005 / RLV

Cuando ya todos los invitados habían entrado en la iglesis, y sólo entonces, es cuando llegó la novia en un Bentley en color negro acompañada de su padre Eduardo, también vinculado al mundo de las fallas y actual presidente de la falla Plaza de la Merced-. Unas gotas vinieron no a molestar, sino a aplicar el dicho de "novia lluviosa, novia dichosa". Su sobrino Gonzalo, el príncipe de la familia, es quien se encargó de llevar los anillos. El convite se celebró en La Cartuja.

Cristina, Cristinita, es una auténtica trotamundos. Actualmente ejerce la ginecología en el hospital Quirón Salud de Málaga desde hace tres años. Estudió en Reus, hizo el Mir en Oviedo y la residencia en Alicante.

Cristina, el día de su proclamación como FMIV de 2005 / RLV

Las vueltas que dan la vida. La pareja se conoció en la feria de Málaga hace nueve años. "No iba a ir a la feria y decidí ir a última hora". Allí conoció a Raúl y comenzaron la relación. Por motivos laborales la pareja ha estado seis años a distancia hasta que hace tres decidieron irse a vivir a Málaga. "Por amor he dejado Valencia y me he ido a Málaga". Siempre está a tiempo de volver. Y en Fallas, mejor aunque ahora, de momento, se van de viaje de novios a Japón y Maldivas.