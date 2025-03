Las comisiones falleras inician el montaje de carpas por la ausencia de lluvia pese a la recomendación de esperar

Las Fallas 2025 se encuentran en una situación de semi parálisis a causa de la alerta meteorológica. Tanto es así, que las previsiones de Aemet continúan siendo malas durante toda la semana, yendo a remitir conforme pasen los días. El relativamente buen tiempo con que ha empezado la jornada -nuevamente ha sido esquiva la lluvia, pero no así el viento- ha llevado a algunas de las empresas instaladoras y comisiones a empezar a levantar las carpas. En la jornada de hoy eran relativamente pocas las que podían colocarse: las que se ubican en solares o plazas peatonales.

Por lo que respecta a la iluminación artística, las comisiones participantes en la Categoría A siguen trabajando para montar lo que queda. Por lo menos, mientras en la ciudad haya unas condiciones soportables. El resto de comisiones tienen ya todo instalado.

Evitar la inauguración de las luces, pero sí que estén encendidas

El concejal Santiago Ballester ha explicado que el concurso sigue adelante. "Lo que no se puede hacer es el acto de encendido, porque supone una aglomeración de gente y estamos en una situación de alerta. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona por si puede cambiar de cara al viernes". Porque es ese día cuando las grandes comisiones, las de la Categoría A, llevan a cabo el ritual de inauguración. "Ahora mismo, lo que hay que hacer es, simplemente, encenderlo. Que la gente, si sale, se lo encuentre, no concentrar a la gente a una determinada hora".

El concurso sigue adelante con la visita de los jurados, que empieza el día 5 con la Categoría B. "El jurado pasará para ver las luces encendidas, porque como tal sí que pueden estar". De hecho, hay ya bastantes comisiones que las tienen encendidas. "Y lo mismo sucederá con la Categoría A".

Se endurecerán las condiciones para disparar con lluvia

Por lo que respecta a las "mascletaes", Ballester recordó que la cuestión no es solo el disparo. La meteorología durante la mañana del martes no ha sido mala. "Pero, por una parte, está la necesidad de que no haya aglomeración de público porque, una vez más, estamos en alerta". Y por otra, "el disparo de ayer nos demuestra que, aunque técnicamente se puede, por prudencia va a haber que endurecer las condiciones para autorizar el disparo cuando llueve".

La "plantà", retrasada

Habiendo actos que pueden suspenderse o aplazarse sin ser un problema, otros entran en una dinámica peligrosa. Especialmente, la "plantà" de las grandes fallas, que ya podrían estar en la calle y que se ralentiza el proceso de traslado.

La Junta Central Fallera, dentro de las recomendaciones, no ha dicho nada sobre sacar piezas de fallas a la calle. Los talleres están saturados en este momento, con todos los monumentos preparados. De momento es un problema solo para los de Sección Especial y Primera A, que podrían, en el mejor de los casos, sacar piezas poco comprometidas: grandes bloques centrales o remates bien sellados. La "escampà", primera parte de la "plantà", solo requiere tiempo para no ir con prisas después. Y luego, mucha protección. En la alta competición, cualquier detalle cuenta y un desperfecto supone tener que arreglarlo después. Es por ello que se antoja que los profesionales aguantarán un poco o, en el mejor de los casos, sacarán esas piezas de alta protección. Con todo, el desplazamiento desde los talleres, todos desde fuera de València, no es el mejor con mal tiempo.

Previsiòn de Aemet para los próximos cuatro días / RLV

El problema puede venir si la alerta se prolonga, porque entonces sí que habrá que sacar, sí o sí. Por una cuestión: varios de los artistas tienen otras fallas que plantar. Por ejemplo, Paco Torres tiene, además de la del Pilar, dos sólo en València de alta exigencia. O David Sánchez Llongo, que planta, como Torres, en Primera A, pero también tiene que cumplir con la falla del Proyecto SOM.

Para el resto de fallas, la autorización es a partir del día 8, fecha en la que, ahora mismo, aún hay previsión de lluvia, pero ya menos intensa, y que iría remitiendo conforme pasen los días.

Por lo que respecta al acto de las Fuerzas Armadas, aún no se ha confirmado la suspensión del mismo, pero se cuenta con ello, porque la "sugerencia" de la JCF de no celebrarlo el jueves y trasladarlo al 12 es mucho más que una sugerencia: las protagonistas del acto con las falleras mayores de València y si no van, lo normal es no celebrarlo. Es un evento que reúne a más de dos mil personas, y sólo una mejora sustancial en el tiempo de cara al jueves -de momento no previsto- cambiaría las cosas. Pero ni así, porque el hecho de que desapareciera la emergencia no quitaría el riesgo de lluvia en un acto al aire libre. El martes 12, da ya buen tiempo.

La actividad, por ello, se reduce a actos en interiores. Hoy, por ejemplo, se fallan los premios del concurso de llibrets de Lo Rat Penat en el Salón del Museo del Artista Fallero, al que asistirán un par de cientos de personas. Previamente, la Associació d'Estudis Fallers presentará, en el casal de Reina-Paz-San Vicente, la revista de este año, y dará conocer las nominaciones del premio Soler i Godes de Lletres Falleres.

La agenda de falleras mayores y cortes de honor -que van sin traje de gala, sino con blusón y parka, precisamente por las inclemencias- incluye la presentación de los premios Controla Club y la visita a la Central de Policía Local.