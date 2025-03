Consulta los premios del concurso de "llibrets" de Lo Rat Penat de las Fallas 2025

PREMI EXTRAORDINARI DE LO RAT PENAT, « REGNE DE VALÉNCIA » AL MILLOR LLIBRET EN EL SEU CONJUNT

El premi s’otorga al millor llibret, valorant tot el seu conjunt i la seua total escritura en llengua valenciana.

Se falla entre tots els que ya han conseguit un premi extraordinari o ordinari de qualsevol Secció.

Reunit el Jurat designat a l’efecte en la sèu social de Lo Rat Penat, el dia 4 de març de 2025, per a fallar el premi extraordinari de Lo Rat Penat “REGNE DE VALÉNCIA”, ha acordat per unanimitat concedir-lo al llibret de la Falla:

EL CENTENAR DE LA PLOMA DE CATARROJA

Igualment, donada la calitat dels treballs el jurat acorda concedir els següents premis:

1º EL CHARCO DE CATARROJA

2º EL RABAL DE CATARROJA

3º L’ALBUFERA DE CATARROJA

4º FALLA REI EN JAUME I DE CATARROJA

5º FRANCESC CLIMENT-URUGUAY-MARQUÉS DE BELLET

6º REGNE DE VALÉNCIA – CÍSCAR

7º JOAN D’AGUILÓ – AV. GASPAR AGUILAR

SECCIÓ GENERAL

Premios Extraordinarios

Bernat i Baldoví. BARRACA - ESPADAN de AMPAR CABRERA

Maximilià Thous. MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT de AMPAR CABRERA

Almela i Vives. SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI - PADILLA de AMPAR CABRERA

Andrés Cabrelles. SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ de AMPAR CABRERA

Peris Celda. SALAMANCA - COMTE D'ALTEA de MANUEL ANDRÉS ZARAPICO

Esteve Victòria. REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR de OSCAR RUEDA

Emili Panach (Milo). PLAÇA DEL NEGRET de JOAN ANTONI ALAPONT

Emili Camps i Gallego. PARE SANTONJA I CARDENAL BENLLOCH de AMPAR CABRERA

Josep Melià Castelló. SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES de AMPAR CABRERA

Primeros Premios

Bernat i Baldoví. GAYANO LLUCH

Maximilià Thous. GUILLEM SOROLLA - RECAREDO

Almela i Vives. CERVANTES - PARE JOFRÉ

Andrés Cabrelles. PEU DE LA CREU - EN JOAN DE VILARRASA

Peris Celda. JOAN D'AGUILÓ - GASPAR AGUILAR

Esteve Victoria. MARQUÉS DE MONTORTAL - JOSEP ESTEVE

Emili Panach (Milo). AUSIAS MARCH - NA ROBELLA

Emili Camps i Gallego. PLAÇA DE LA MORERIA

Josep Melià Castelló. FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS

Segundos Premios

Bernat i Baldoví. SAPADORS - VICENT LLEÓ

Maximilià Thous. MOLINELL - ALBORAYA

Almela i Vives. PLAÇA SANT BULT

Andrés Cabrelles. BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG

Peris Celda. MALVARROSA

Esteve Victoria. RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA

Emili Panach (Milo). RAMON DE ROCAFULL - COMTE D'ALAQUÀS

Emili Camps i Gallego. SANT JOSEP DE LA MONTANYA - TEROL

Josep Melià Castelló. SUECA - LLITERAT AZORIN

Terceros Premios

Bernat i Baldoví. NORT - DR. ZAMENHOFF

Maximilià Thous. ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS - HERNAN CORTÉS

Almela i Vives. DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO

Andrés Cabrelles. SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ

Peris Celda. PLAÇA DEL DR. COLLADO

Esteve Victoria. PLAÇA DEL PINTOR SEGRELLES

Emili Panach (Milo). BARRI BETERÓ

Emili Camps i Gallego. POETA LLORENTE

Josep Melià Castelló. MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS

Cuartos Premios

Bernat i Baldoví. PALLETER - ERUDIT ORELLANA

Maximilià Thous. RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER

Almela i Vives. EXPOSICIÓ - MICER MASCÓ

Andrés Cabrelles. DR. MARAÑON - MESTRE PALAU

Peris Celda. JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ

Esteve Victoria. COSTA I BORRÀS - A. ARAGÓ I SANTANDER

Emili Panach (Milo). ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ

Emili Camps i Gallego. REGNE DE VALÉNCIA - DUC DE CALÀBRIA

Josep Melià Castelló. CARRERA SANT LLUÍS - DR. WAKSMAN

Quintos Premios

Bernat i Baldoví . CADIS - ELS CENTELLES

Maximilià Thous. FERROS - JOAN BATISTE PERALES

Almela i Vives. PIZARRO - CIRILO AMORÓS

Andrés Cabrelles. CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA

Peris Celda. MANUEL SANCHO TELLO - CHILE - AV. ARAGÓ

Esteve Victoria. CARCAIXENT I ADYACENTS

Emili Panach (Milo). PRIMAT REIG - VINARÓS

Emili Camps i Gallego. GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS

Josep Melià Castelló. PLAÇA DE L'ARBRE

Primeros Accésits

Bernat i Baldoví . DOMINGO OROZCO - BAILÉN

Maximilià Thous. CONCA - TRAMOYERES - GUÀRDIA CIVIL

Almela i Vives. SANCHIS BERGON - TÚRIA

Andrés Cabrelles . PINEDO - TRES CAMINS

Peris Celda . ESPARTERO - MESTRE PLASENCIA

Esteve Victoria . CUBA - DÉNIA

Emili Panach (Milo) . ALEMÀNIA - EL BACHILLER

Emili Camps i Gallego . AV. VALLADOLIT - INGENIER VICENT PICHÓ

Josep Melià Castelló. EN SENDRA - PLAÇA COLL

Segundos accésits

Bernat i Baldoví . LLANTERNA - NA ROBELLA

Maximilià Thous. PLAÇA MOSSÉN MILÀ

Almela i Vives. ALBERICH - HÉROE ROMEU - ONTINYENT - BON ORDE

Andrés Cabrelles . BARRI DE LA LLUM

Peris Celda . CALVO ACACIO

Esteve Victoria . BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR

Emili Panach (Milo) . TOMASOS - CARLES CERVERA

Emili Camps i Gallego NÀQUERA - LAURI VOLPI

Josep Melià Castelló. FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA

Terceros Accésits

Bernat i Baldoví . SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA

Maximilià Thous. MERCAT DE RUSSAFA

Almela i Vives. RUBÉN VELA - AV. DR. WHASKMAN

Andrés Cabrelles . FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET

Peris Celda . CONCHITA PIQUER - MONESTIR DE POBLET

Esteve Victoria . TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS

Emili Panach (Milo) . LO RAT PENAT

Emili Camps i Gallego . GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR

Josep Melià Castelló. ESPARTERO - GRAN VIA RAMON I CAJAL

Cuartos Accésits

Bernat i Baldoví . CUBA - BUENOS AIRES

Maximilià Thous . AV. LA PLATA - LA SENYERA

Almela i Vives . CÍSCAR - BORRIANA

Andrés Cabrelles . BARRACA - COLUMBRETES

Peris Celda . PLAÇA BISBE AMIGÓ - CONCA

Esteve Victoria . PORTAL DE VALLDIGNA - SALINES

Emili Panach (Milo) . AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC

Emili Camps i Gallego . ALFONS EL MAGNÀNIM - NAU - BONAIRE

Josep Melià Castelló. CRA MALILLA - INGENIER JOAQUIM BENLLOCH

Quintos Accèsits

Bernat i Baldoví . MENDIZÀBAL (BURJASSOT)

Maximilià Thous. PLAÇA DE LA MERCÉ

Almela i Vives. ELS JOVENILS

Andrés Cabrelles . PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL

Peris Celda . ANTONI MOLLÉ - GREGORI GEA

Esteve Victoria . CADIS - LLITERAT AZORIN

Emili Panach (Milo) . MANUEL ARNAU - CREU COBERTA

Emili Camps i Gallego . JOAQUIM NAVARRO - CARRÍCOLA

Josep Melià Castelló. PLAÇA LOPE DE VEGA

SECCIÓ REGNE

Extraordinario Diputació de València: CENTENAR DE LA PLOMA (CATARROJA) de XAVIER SALVADOR I CHÀFER

1º EL RABAL (CATARROJA)

2º REI EN JAUME I (CATARROJA)

3º BADIA (MONCADA)

4º SANTA RITA (ALDAYA)

5º EL CHARCO (CATARROJA)

6º BREÇOL DEL MOBLE (SEDAVÍ)

7º COLÒNIA (ALDAYA)

8º L'ALBUFERA (CATARROJA)

9º EL FARO DE CULLERA (CULLERA)

10º L'AMISTAT (ALFAFAR)

SECCIÓ NOVELL

Extraordinario Josep Bea. CIUTAT DE CÒRDOVA - VICENT TOMÀS I MARTÍ (BENIFERRI) de MÓNICA GONZÁLEZ ALFONSO

1º. EMILI BARÓ - ENRIC GINESTA

2º. AV. BURJASSOT - JOAQUIM BALLESTER - REUS

3º. PL. VERGE DE LEPANTO - CASTELLAR

4º. PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL

5º. MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP Mª MORTES LERMA

6º. SERRANS - PL. ELS FURS

7º. BAILÉN - XÀTIVA

8º. L'ELIANA - CIT

9º. DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT

10º. BOSSERIA - TROS ALT

11º. AV. PERIS I VALERO - CUBA

SECCIÓ INFANTIL GENERAL

Extraordinarios

Josefina Lázaro: RIBERA - CONVENT DE SANTA CLARA, de MANUEL ANDRES ZARAPICO

Pere Delmonte: SANTIAGO RUSIÑOL - COMTE LUMIARES de AMPAR CABRERA

Anfós Ramón: SANT JOSEP DE MONTANYA - TEROL, de AMPAR CABRERA

Elena Casa: ISABEL LA CATÒLICA - CIRIL AMORÓS, de MANUEL ANDRES ZARAPICO

Primeros premios

RAMON DE ROCAFULL - COMTE D'ALAQUÀS

SANT VICENT - PERIODISTE AZZATI - PADILLA

MARQUÉS DE MONTORTAL - JOSEP ESTEVE

SANTA GENOVEVA TORRES - ARQUITECTE TOLSÀ - ALFAHUIR

Segundos premios

MÚSIC ESPÍ - GRAVADOR FABREGAT

GUILLEM SOROLLA - RECAREDO

REGNE DE VALÉNCIA - CÍSCAR

SUECA - LLITERAT AZORIN

Terceros premios

ESPARTERO - GRAN VIA RAMON I CAJAL

FRA PERE VIVES - BILBAO - MAXIMILIÀ THOUS

DR. SERRANO - CARLES CERVERA - CLERO

CERVANTES - PARE JOFRÉ

Cuartos premios

BISBE JAUME PÉREZ - LLUÍS OLIAG

PLAÇA DEL DR. COLLADO

FERROS - JOAN BATISTE PERALES

SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ

Quintos premios

TOMASOS - CARLES CERVERA

CHIVA - FRANCESC DE LLANO

VERGE DE LA FONT SANTA

JOAN D'AGUILÓ - GASPAR AGUILAR

Sextos premios

ANTONI MOLLÉ - GREGORI GEA

BAILÉN - XÀTIVA

PRIMAT REIG - VINARÓS

PLAÇA SANT BULT

Séptimos premios

PRIMAT REIG - SANT VICENT DE PAUL

PORTAL DE VALLDIGNA - SALINES

PEU DE LA CREU - EN JOAN DE VILARRASA

MERCAT DE RUSSAFA

Octavos premios

LLUÍS LAMARCA - VELÀZQUEZ

ARQUEBISBE OLAECHEA - SANT MARCELÍ

JACINTO LABAILA - MANUEL SIMÓ

MALVARROSA

Novenos premios

BARRI BETERÓ

CALVO - ACACIO

GRAVADOR ESTEVE - CIRIL AMORÓS

RUBÉN DARIO - FRA LLUÍS COLOMER

Décimos premios

PLAÇA DE LA MORERIA

JOAQUIM NAVARRO - CARRÍCOLA

EN SENDRA - PLAÇA COLL

SALAMANCA - COMTE D'ALTEA

Undécimos premios

MARE DE DEU DE LA CABEÇA - JOSEP Mª MORTES LERMA

PARE SANTONJA - CARDENAL BENLLOCH

GAYANO LLUCH

NORT - ZAMENHOFF

Duodécimos premios

MOLINELL - ALBORAYA

FERRAN EL CATÒLIC - ÀNGEL GUIMERÀ

CARRERA SANT LLUÍS - AV. DR. WHAKSMAN

PLAÇA DEL PINTOR SEGRELLES

Primeros accésits

CERAMISTE ROS - JOSEP Mª MORTES LERMA

CARCAIXENT I ADYACENTS

CÍSCAR - BORRIANA

CUBA - BUENOS AIRES

Segundos accésits

MESTRE RODRIGO - GENERAL AVILÉS

ESPARTERO - MESTRE PLASÈNCIA

FRANCESC CLIMENT - URUGUAY - MARQUÉS DE BELLET

SAPADORS - VICENT LLEÓ

Terceros accésits

AZCÀRRAGA - FERRAN EL CATÒLIC

PLAÇA DE LA MERCÉ

LLANTERNA - NA ROBELLA

ALFONS EL MAGNÀNIM - NAU - BONAIRE

Cuartos accésits

FRA J. RODRÍGUEZ - PINTOR CORTINA

EXPOSICIÓ - MICER MASCÓ

ALEMÀNIA - EL BACHILLER

SANT IGNACI DE LOYOLA - JESÚS I MARIA

Quintos accésits

CONCHITA PIQUER - MONESTIR DE POBLET

BARÓ DE PATRAIX - CONCA - MOSSÉN FENOLLAR

MANUEL ARNAU - CREU COBERTA

TRES FORQUES - CONCA - PÉREZ GALDÓS

Sextos accésits

AV. PÉREZ GALDÓS - CALIXTE III

PLAÇA DEL NEGRET

VERGE DE LEPANTO

VICENT SANCHO TELLO - CHILE - AV. D'ARAGÓ

Séptimos accésits

AV. VALLADOLIT - INGENIER VICENT PICHÓ

ALTA - SANT TOMÀS

CRA. MALILLA - INGENIER JOAQUIM BENLLOCH

GLÒRIA - FELICITAT - TREMOLAR

Octavos accésits

DR. MARAÑON - MESTRE PALAU

POETA LLORENTE

PIZARRO - CIRIL AMORÓS

PELAYO - MATEMÀTIC MARZAL

Novenos accésits

SERRANS - PL. DELS FURS

PLAÇA LOPE DE VEGA

LO RAT PENAT

BARRACA - ESPADAN

Décimos accésits

COSTA I BORRÀS - A. ARAGÓ I SANTANDER

DR. MANUEL CANDELA - AV. DEL PORT

PLAÇA MOSSÉN MILÀ

COLÒNIA (ALDAYA)

Undécimos accésits

CONCA - TRAMOYERES - GUÀRIDA CIVIL

CUBA - DÉNIA

MENDIZÀBAL (BURJASSOT)

PALLETER - ERUDIT ORELLANA

Duodécimos accésits

ELS JOVENILS

BARRI DE LA LLUM

AV. LA PLATA - LA SENYERA

PARE ALEGRE - ARQUITECTE ARNAU I ADJACENTS

Secció Infantil Regne

Extraordinario Diputació de València: CENTENAR DE LA PLOMA (CATARROJA), de XAVIER SALVADOR CHÁFER

1º REI EN JAUME I (CATARROJA)

2º L'ALBUFERA (CATARROJA)

3º EL CHARCO (CATARROJA)

4º SANTA RITA (ALDAYA)

5º EL RABAL (CATARROJA)

6º FARO DE CULLERA (CULLERA)

7º COLÒNIA (ALDAYA)

Secció Infantil Novell

Extraordinari Raül Alapont: CIUTAT DE CÒRDOVA - VICENT TOMÀS MARTÍ (BENIFERRI), de MÓNICA GONZÁLEZ ALFONSO

1º AV. BURJASSOT - JOAQUIM BALLESTER - REUS

2º BOSSERIA - TROS ALT

3º BREÇOL DEL MOBLE

4º DR. GARCIA BRUSTENGA - VICENT BARRERA CAMBRA

5º CARRERA ESCRIVÀ - COOPERATIVA SANT FERRAN

6º AV. PERIS I VALERO - CUBA

7º CARRERA SANT LLUÍS - RAFAEL ALBIÑANA

8º DR. PESET ALEIXANDRE - GUILLEM FERRER

9º AV. FRANÇA - ALFRET TORAN I OLMOS

10º SANCHIS BERGON - TÚRIA

Portada ganadora, de Carlos Benavent para Isabel la Católica-Cirilo Amorós / rl

PREMI "ARMANDO SERRA ASENSIO" A LA MILLOR PORTADA

Reunit el Jurat nomenat a l’efecte en la sèu de LO RAT PENAT, el dia 4 de març de 2025 per a fallar el Premi Extraordinari “ARMANDO SERRA ASENSIO" A LA MILLOR PORTADA DE LLIBRET DE FALLA acordà concedir el Premi dotat en estandart per a la falla i diploma per a l’autor, a la portada del llibret de

Falla: ISABEL LA CATÒLICA – CIRIL AMORÓS – HERNÁN CORTÉS

del qual és autor: CARLOS BENAVENT

Premi a la PORTADA INFANTIL, dotat d’estandart per a la falla i diploma per a l’autor, a la portada de la

Falla: MARQUÉS DE MONTORTAL – JOSEP ESTEVE

del qual és autor: XAVI GURREA