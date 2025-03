¡Otra vez agenda suspendida para Berta, Lucía y las cortes de honor!

Las falleras mayores de València, Berta Peiró y Lucía García, y sus cortes de honor no están teniendo precisamente un año tranquilo en lo que son sus posibilidades de vivir las experiencias de estar en lo más alto de la fiesta. La Junta Central Fallera ha anunciado la suspensión de toda su agenda para la jornada del jueves, 6. Desde que la fiesta se parara por motivos meteorológicos, la comitiva había podido salvar algunos actos. Por ejemplo, la presentación del Controla Club, la visita a la Policía Local. Por la noche, Berta acudió a la lectura de los premios de Lo Rat Penat.

En la jornada de miércoles, las cortes de honor se han quedado en casa forzosamente. Berta y Lucía sí que han estado en un vino de honor de la plantà de las fallas militares y en la entrega del premio Especialissims de la Federación de Especial y de las nominaciones del Ingenio y Gracia de la Federación I+G.

La agenda de este jueves incluía no sólo la “mascletà”, que ya se sabía suspendida desde la mañana, sino dos actos con motivo de Día de la Caridad (las mayores, a Casa Caridad y las infantiles a Cáritas Diocesana) y, previamente, todas iban a visitar la Central de la Policía de la Generalitat Valenciana.

Finalmente, todos estos actos han sido desconvocados por la cancelación de toda la actividad a causa de la alerta naranja.

Ya la dana privó a todas ellas de tener una agenda completa durante cerca de un mes, al suspenderse sistemáticamente en València todos los compromisos por solidaridad. De hecho, las mayores no volvieron a la actividad hasta que no visitaron los casales afectados pertenecientes a València. No está siendo justo el destino con un grupo de falleras del que se destaca su buen comportamiento y su capacidad para empatizar.

Ahora llevan una cifra récord de suspensiones de “mascletaes” -ya van tres consecutivas- y queda en el aire la del viernes, porque aunque desaparece la alerta, el riesgo de lluvia existe y dependerá de cuanta cae el celebrarla o no. Lo que sí que podrán es volver a la actividad. De hecho, su agenda es bastante intensa con visita a un patrocinador, Coca-Cola, la salida de los Cotxes de l’Antigor, la presentación de la revista LletraFaler, la inauguración de las luces de Malvarrosa y el espectáculo pirotécnico nocturno. Las mayores incluso también tendrán una visita a la Exposición de Josete Santaeulalia. Por lo que, aunque no hubiera disparo, sí que volverán a la actividad.