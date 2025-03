Las Fallas trabajan, imparables, para llegar a este fin de semana con todo montado. Carpas, luces, vallas... ya están en la calle a pesar de la persistente lluvia. Son los monumentos lo único que no ha salido todavía y la jornada de ayer no aportó nada nuevo: los grandes bloques cubiertos de plástico todavía brillan por su ausencia. De momento, la alarma no cunde porque se está «en calendario». De hecho, la salida de taller es, simplemente, por acelerar el proceso.

Las fallas avanzan imparables

No obstante, entre hoy y mañana empezarán, ahora sí, a verse las primeras piezas, y se procederá al izado lo más rápidamente.

Los artistas están ahora en tensión, a pesar de que no hay un calendario desbaratado. Algunos, como Paco Torres, sí que señalan dificultades añadidas, como la de encontrar camiones y grúas para trasladar las piezas, y más con los calendarios cambiados. Los grandes vehículos están trabajando con la dana y el paso a llevar piezas de fallas no es necesariamente fácil.

Hay artistas, como Sergio Musoles, que no llegarán a Reino de València-Duque de Calabria hasta el día 10. A pesar de que tiene varios monumentos, le salen las cuentas de emplear seis días en transportar e izar todo el trabajo que lleva al «cap i casal».

Anoche tenían que haber llegado las piezas de Convento Jerusalén y, de momento, se deja para más adelante.

Y así todos los de Especial, porque las categorías inferiores, más sencillas, todavía tienen mucho tiempo por delante.

Carpas y luces, a tope

Los que no lo tienen son los montadores de carpas y luces. Por eso, ayer se trabajó de firme y el paisaje urbano ya empieza a estar lleno de paradores a pesar de la lluvia. Ayer podían hacerlo las que se plantan en calles por donde no pasa la EMT y las comisiones de más alto censo.

Y las luces han trabajado sin descanso, teniendo en cuenta que las que quedan a concurso, las de la Categoría A, todavía no están finalizadas. El jurado empezó a visitar ayer las de Categoría B. Las Fallas no llegan, pero sí la arena que se emplea para proteger el pavimento y para afianzar las bases. Son de una conocida empresa que tiene la cantera en Paterna y que ha dejado palés con sacos en cada demarcación. La firma percibe por este trabajo más de 40.000 euros, que asume la JCF.

Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, y a falta de más actividad, ésta se desborda. La JCF se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que anuncia a las comisiones de falla que, a causa de la gran afluencia que está teniendo la Exposición del Ninot puede darse el caso -ya se ha dado- de que alguna comisión acuda y se encuentre con una cola que le impida acceder por concluir el horario.

La sensación es la de estar poniendo la mesa, pero el plato principal es esquivo de momento.

Manual de sostenibilidad

Mientras, el Ayuntamiento también ha presentado un manual para la sostenibilidad de la fiesta que incluye consejos para el casal (placas solares, revisión del aislamiento...) de los residuos (separarlos, evitar el plástico y reciclar el aceite); de consumo responsable (no desperdiciar comida, recuperar indumentaria de segunda mano) y en la propia fiesta, como «respetar a los animales, desplazarse en bicicleta o transporte público, hacer las fallas con materiales naturales o que las flores de la Ofrenda sean locales y de temporada», muy complicado esto último.

«Ser Patrimonio de la Humanidad supone también tener un mayor nivel de exigencia en el control de la seguridad o en el cumplimiento de medidas que garanticen la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente» aseguró el concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética, Carlos Mundina.