Última hora | El viernes habrá máscletà si no llueve y los niños vuelven a clase

El Ayuntamiento de València ha anunciado que el viernes se retomará la actividad docente, se volverá a las clases y todo lo que es la actividad social y festiva, volviendo a recuperar el programa de las Fallas. Se restablecen las actividades municipales en cementerios e instalaciones deportivas y centros de juventud y personas mayores.

"Pero la prevención es la mejor arma. Pedimos prudencia, que no haya alerta no quiere decir que no haya lluvias" ha recordado el concejal portavoz, Juan Carlos Caballero.

Esto quiere decir que se levanta la restricción al disparo de las "mascletaes", pero que queda la posibilidad de que pudiera no celebrarse por lluvia. "La mascletà se celebrará siempre y cuando la lluvia no lo impida". Porque la imposibilidad de disparar no era solo por el deterioro material pirotécnico, sino por evitar el desplazamiento de personas. Una vez la gente pueda tener plena libertad de movimientos, sólo serán los cielos los que permitan o impidan el disparo.

¿Quien dispara el viernes 7?

Para el domingo está prevista una "mascletà" a las 14 horas a cargo de la Pirotecnia Reyes Martí. Y a medianoche llegará la primera de la serie de tres "espectáculos pirotécnicos", a mitad camino entre mascletà y castillo, en la plaza del Ayuntamiento, a cargo de Pibierzo.

Se pueden inaugurar las luces

Y esto quiere decir que, en principio, se levanta la recomendación expresa de celebrar el acto de inauguración de las luces.

Las comisiones de Cuba-Literato Azorín, Sueca-Literato Azorín, Cuba-Puerto Rico encenderán sobre las ocho de la tarde. Lo mismo que Malvarrosa, que lo acompañará de un espectáculo multimedia.

Por lo que respecta a carpas y fallas, esto supone un alivio para todas las partes. Las carpas han continuado su instalación porque, a lo largo de todos los días de alerta, las condiciones meteorológicas eran solo moderadamente inestables, lo que permitía llevar a cabo la instalación. La caida de la alerta también permite evitar la sensación de riesgo que supondría la primera reunión de falleros en su interior, puesto que muchas de ellas inaugurarán los toldos el viernes, especialmente con la cena de Falleros de Honor y su ambientación musical.

Los monumentos van a empezar a salir sobre todo el viernes, cinco días por detrás de la fecha en que podían haber empezado a hacerlo.

"Ha sido una noche tranquila, con lluvias pero con intensidad muy moderada y sin incidencias. La tendencia y la previsión es de estabilización, por lo que empezamos la desescalada. De acuerdo con Aemet, han publicado que se reduce la alerta de naranja a amarilla y que a partir de las 12 de la noche finalizará ésta en la ciudad" ha asegurado Caballero.