Un conductor descontrolado irrumpe de madrugada en la carpa de Reino de València-Císcar

En frío, en la comisión lo reconocen: pudo ser una tragedia. Basta que hubiese sido antes en el tiempo porque, vistas las maniobras, y como así se ha confirmado, el conductor -que ha sido localizado y detenido- estaba en un elevado estado de embriaguez.

La comisión de Reino de València-Císcar se ha llevado un susto enorme cuando, a las cinco de la mañana, se les ha notificado que había ocurrido un accidente en la carpa. El relato es sencillo, pero no menos alarmante: un coche, aparentemente sin control, entró a toda velocidad en la carpa, golpeó uno de los hierros de sujeción y se llevó por delante una jaula con sillas que, a su vez, rompío una puerta lateral. No contento con ello, abandonó el lugar marcha atrás, causando más destrozos, perdiéndose la pista. Aunque no ha llegado especialmente lejos, porque en la carpa quedó no solo gran parte del morro, sino la matrícula, con lo que ha sido fácilmente identificado.

Los daños han sido menores -ha habido que reparar el hierro de la entrada y apenas se han roto algunas vallas y un poco de mobiliario. Pero en la comisión saben que podía haber sido peor porque hubo gente hasta las cuatro de la mañana y, por ejemplo, la demarcación bullirá de ambiente hoy. Y el hecho de que todo parece indicar que el conductor estaba totalmente descontrolado genera que la sensación de alivio y temor haya marcado la mañana.

La carpa se planta en la calle Mestre Racional, que tiene una entrada amplia desde Jacinto Benavente. A llegar al cruce con Ciscar, la circulación se interrumpe, obligando a desviarse por Císcar, sea a derecha o a izquierda.

La comisión ha recibido a lo largo de la mañana la visita de las fallas vecinas, interesándose por el estado tanto de la carpa como de los propios falleros