Los monumentos saltan a las calles

Este año ha costado mucho más de lo esperado, pero para los amantes de la parte artística de la falla -teóricamente, la troncal y básica- ha llegado su gran momento. Cinco días más tarde de lo previsto, a primera hora de la mañana y varias a la vez. Entre Exposición y la plaza del Pilar se reparten el honor de ser los primeros que tocaron tierra, aunque no deja de ser intrascendente. Lo cierto es que las góndolas salieron el viernes ya a la calle, sin demasiados problemas meteorológicos aunque, en todo caso, totalmente tapadas para evitar fugas y filtraciones.

Que la prisa es relativa se demuestra en el hecho de que apenas fueron cinco las que salieron a la calle, quedando varias todavía pendientes de salir durante el fin de semana.

De momento, lo que salen son trozos embalados, en los que ocasionalmente se distingue alguna facción. Todavía tardarán un poco en descubrirse. Pero el hecho de llegar no embaladas, sino casi selladas, no impide que se traten con veneración, como si de un altar se tratara, para esa particular legión de admiradores.

Renovaciones

La Sección Especial es la que ha iniciado el desembarco. Y de la misma llegan noticias de contrataciones. Sueca-Literato Azorin ha anunciado la continuidad de Pedro Santaeulalia. No podía ser de otro modo porque, incluso dana aparte, les ha hecho recuperar un espacio de privilegio en la máxima categoría.

Así mismo, Convento Jerusalén no ha confirmado la continuidad de David Sánchez Llongo, aunque el presidente de la comisión, Francisco Segura, expresó en la presentación de la maqueta que será muy complicado no amarrarlo. Y da la sensación de que la voluntad es por las dos partes.

Las categorías inferiores se suman desde este sábado al traslado de piezas. Tanto las de categorías grandes como las más pequeñas, porque aunque tengan poco trabajo, normalmente son muchas de un mismo artista y hay que tener el calendario bien planificado.