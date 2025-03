Pólvora de paz para una libanesa de 92 años en la "mascletà"

Son muchas las historias que hay detrás de los invitados al balcón en las Fallas. Ayer hubo una especial. En un lateral, no demasiado lejos de la corte de honor, en silla de ruedas, estaba Laila. En un día tan especial como el del 8 de marzo era, además, su cumpleaños. 92 en concreto.

Pero sin tiempo ni para poder disfrutar de una vejez tranquila. Reside en Beirut y se la ha traído su hijo, Amad, a la espera de que las cosas mejores en la capital del Líbano. Fue invitada al balcón por la alcaldesa tras una gestión del comunicador Julio Tormo y para ella fue una visión totalmente diferente. Su hijo hacía suyo el argumento mil veces repetido de que en la plaza se producen "las explosiones más pacíficas del mundo. Ha podido dejar las guerras atrás".

Amad el Hajj es un conocido empresario de eventos en la ciudad. "Vine hace cuarenta años y me siento ya más valenciano que libanés".

Sacarla de allí

"El barrio está bastante destruido y he querido sacarla de allí". Se la veía además, muy pimpante, controlando todo, poniéndose de pie en cuento era necesario, como cuando se fue al centro de la formación para hacerse una foto.

En ocasiones, las personas que acuden a la "mascletà" y proceden de lugares con antecedentes bélicos no les acaba de convencer. No es el caso de Laila, que estaba radiante. "Lo ha llevado bien porque está acostumbrada a estos ruidos y no de esta manera. Hoy está tranquila y con ganas de divertirse".