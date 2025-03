Las peluquerías ponen el cartel de completo, con semanas de antelación

El aumento del censo fallero, la falta de profesionales bien cualificados para peinar a las falleras, el deseo de una parte de las valencianas de lucir los mejores peinados y de encomendarse a los mejores, y la consolidación de un grupo de peluqueros y peluqueras top que son sinónimo de éxito en el trabajo final han llevado a poner el cartel de completo en la Semana Grande en las peluquerías y estilistas durante las Fallas 2025.

Son muchas las peluqueras y los peluqueros que ya tienen cerradas sus agendas para la Semana Fallera, además desde hace semanas. En el caso de las más famosas, aquellas que han sido las peluquerías oficiales de las Falleras Mayores, ejercicios anteriores, o que lo son ahora, ya hubo colas en sus establecimientos en enero y febrero para coger cita en las mejores bandas horarias, para la Semana Fallera.

"Durante la Semana Fallera atendemos a nuestra cartera de clientas, a nuestras clientas de siempre, porque tenemos las agendas completas" explica Marta Parra, quien estas fallas es la peluquera oficial de Lucía García, la Fallera Mayor Infantil. "Las manos son las mismas -señala Marta Parra- y cada vez hay más interés por ir bien peinadas, especialmente entre las mujeres que han sido Falleras Mayores". La fiesta fallera genera una gran actividad en todo lo relacionado con el peinado y con el maquillaje durante todo el año ya que en mayo hay procesiones, en junio ya arrancan las preselecciones, en noviembre se inician las presentaciones... pero es en marzo cuando los gabinetes de belleza ponen sus carteles de completo.

Marta Parra: "El peinado de valenciana es muy difícil de delegar"

"En la Semana Fallera, cerramos agendas para atender bien a nuestras clientas. Porque además el peinado de valenciana es un trabajo muy difícil de delegar. En mi caso, la parte más complicada la hago yo, las ondas y el moño", subraya esta peluquera. Su equipo la ayuda en las tareas previas, "por ejemplo, van preparando los aderezos", pero "el remate final, lo hago yo", recalca. Este año, han tenido que decir que "no" a "muchas personas". "Mucha gente nos ha llamado por teléfono o nos han contactado por internet", a última hora, porque "es la primera vez" que se visten y querían peinarse" pero les han tenido que decir que ya no tienen disponibilidad.

Otra cosa es en otros meses, para los fines de semana, y para y otros actos falleros, en dónde si tienen más margen para coger chicas o mujeres que les solicitan sus servicios a última hora. En Fallas, "me tengo que acoplar incluso a los horarios de los actos de cada comisión, por eso, hay que cerrar agendas", reitera. Además, su hermana Diana Parra es la maquilladora del equipo así que en el gabinete están trabajando a pleno rendimiento.

Respecto a las tendencias que priman este año, "el 95% de las clientas, en particular, las Falleras Mayores, se está peinando con tres moños". Aquí se nota la influencia de la Junta Central Fallera en la moda y en el gusto de las valencianas. También que las máximas representantes de la fiesta han creado tendencia con este estilismo. Por ejemplo, la Fallera Mayor de 2023 María Estela Arlandis fue una defensora de los tres moños. Desde entonces se han impuesto en el gusto de las falleras.

Juanan Remedios: "Hemos formado a 304 falleras, para que peinen a compañeras y familiares"

Juan Antonio Remedios y Loli Montero son los gerentes de Realce Alta Posticería, la empresa líder en venta y confección artesanal de moños, mallas y rodetes de fallera. "Nos enorgullece ser artesanos certificados de estos productos que realzan la elegancia de la indumentaria tradicional valenciana, y por eso, nos esforzamos por poner en valor estos complementos del peinado que tan importantes son en la indumentaria de la valenciana, y por tanto, en la belleza de las falleras". La empresa de Juanan Remedios puso en marcha hace más de una década unos cursos de formación en los que Cynthia Cuartero enseña a falleras de a pie a hacer ondas, rayas y colocar los moños cosidos.

"En la Comunitat Valenciana, no me refiero solo en la Junta Central Fallera de València, también en las otras grandes ciudades valencianas, hay 125.000 falleras censadas y los peluqueros no pueden peinar a todas en la Semana Fallera. A las mismas horas y para los mismos actos, simplemente no dan abasto". Por ello, ocurre que cada vez es más frecuente que sean las propias falleras de las comisiones, o madres y hermanas, quienes peinen a sus hijas y familiares o a sus compañeras de falla. También les resulta más económico, lógicamente. Pero para eso, tienen que aprender a hacerlo. Es aquí donde se explica que los cursos de formación que está impartiendo Cynthia Cuartero, de peinado con moños cosidos y de peinado manual con mallas, hayan conseguido tanto éxito. Este año mismo, han formado a 304 personas que han aprendido a peinar. En muchos casos, son falleras que se sacan este título y cuando llegan los días grandes, se dedican a acicalar a sus compañeras de la falla, a sus hijas o a sus nietas.

Cinthya Cuartero peina a una clienta. / R.L.V. / Realce

Además, ya hay casos de peluquerías que ante la falta de mano de obra les llaman, cuenta Juanan Remedios, y están contratando a algunas de estas alumnas aventajadas como refuerzo en sus gabinetes y salones de belleza. "Al principio -relata el regente de Realce Alta Posticería- nos veían como la competencia, y ahora son los propios peluqueros a los que servimos moños y rodetes, los que me preguntan si conocemos a alguien que pueda tirarles una mano como refuerzos puntuales. Yo los pongo en contacto, y a partir de ahí, entre ellos se arreglan".

Las Falleras Mayores "marcan la tendencia"

En Realce, añade esta fuente, "somos proveedores oficiales de la Junta Central Fallera" lo que les brinda una visión amplísima del mundo fallero y de las nuevas tendencias. Las Falleras Mayores de València "marcan la tendencia". Por ejemplo, Laura Mengó llevaba las "rodetes" grandes, lo normal era de 9,5 centímetros, y ella los lucía de 10, 10,5 y hasta 11,5 centímetros. El resultado es que ahora les piden "rodetes" más grandes. En cuanto a las tonalidades, "el postizo oscuro, el castaño es lo que más vende". Pero ojo, ahora que tenemos una Fallera Mayor rubia, Berta Peiró, "las rubias están pidiendo el cabello más claro".

Peluqueros y peluqueras top

Ya hay media docena de peluqueros y peluqueras, especializados en peinar a las Falleras Mayores y sus cortesanas, que se han convertido en muy mediáticos. Estos profesionales también marcan tendencias y tratan de innovar con nuevas creaciones. Son los que peinan a las máximas representantes de la fiesta. Como Jaime Lozano, Carles Ruiz, el Tocador de Jesús Sáez y J. Parralejo, la propia Marta Parra, Barreña Peluqueros y otras firmas de València y el área metropolitana. Los más jóvenes vienen apretando con más energía si cabe. Pero no hay que olvidar que peinar a la Fallera Mayor de València es muy exigente, pues obliga estar al 100% de dedicación todos los días.

