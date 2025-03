Sanidad obliga a cambiar el aceite a 47 buñolerías tras inspeccionar 369 puestos

El concejal de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de València José Gosálbez ha informado que los técnicos municipales a fecha de 11 de marzo ya han realizado 369 inspecciones a buñolerías y churrerías instaladas en la ciudad, con motivo de las fallas. Y se han llevado a cabo 311 análisis para determinar si tienen la calidad exigida para garantizar la salud alimentaria de los consumidores. De momento, se han ordenado 47 cambios de aceite, sobre esos 369 puestos inspeccionados, al concluirse que el aceite no estaba en condiciones. Eso sí, hasta ahora no se ha impuesto ninguna sanción a ningún puesto de los examinados.

Hojas de reclamaciones, lista de precios y tiquets para el cliente

Además, se han llevado a cabo 44 inspecciones de agua con 6 tomas mandadas a laboratorio. En materia de consumo, se han desarrollado 64 inspeciones y se han ordenado 6 subsanaciones de defectos relacionados con cuestiones "como que tengan la lista de precios a la vista, que dispongan de hojas de reclamaciones para el público y que se entregue un tiquet al comprador cuando se completa la venta del producto", ha indicado el concejal de Vox.

Los trabajadores de la buñolería de la plaça del Tossal trabajaban a destajo. / R.L.V.

Se vigila la conexión de agua potable

También se controla especialmente, junto a la calidad del aceite, que cada punto de venta disponga de conexión de agua, de manera que no se use agua de depósito que no reúne las condiciones higiénico-sanitarias que exigen las normativas vigentes.

Gosálbez ha puesto en valor "el esfuerzo" que realizan los funcionarios de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de València durante las fallas y ha reconocido que no se ha incrementado el personal inspector por las dificultades para aumentar la plantilla municipal. De todos modos, ha subrayado que hasta el 19 de marzo se va a seguir con las inspecciones a los puestos de venta de estos dulces de repostería tan demandados por visitantes y valencianos.

Técnicos, agentes y Gosálbez charlan durante la visita a una de las churrerías. / R.L.V.

Este años se han incrementado "un poquito" las buñolerías instaladas en la ciudad, ya que respecto a 2024, han pasado de 155 a 162, mientras que los mercadillos son los mismos, 73, en concreto, apuntado Gosálbez. El regidor de Consumo y Sanidad ha remarcado que la seguridad alimentaria y sanitaria es la tercera para que debe garantizar la seguridad de los ciudadanos, junto a la Policía Local a los Bomberos. Por eso, ha dicho se vigilan todas estas cuestiones "muy importantes para los valencianos y para quienes nos visitan", y ha insistido "en que se van a intensificar las inspecciones de aquí al 19 de marzo".

El concejal de Consumo ha visitado una de las buñolerías, ubicada en la Plaça del Tossal de València, junto a un grupo de inspectores, y ha saludado también a una pareja de agentes de la Policía Local que patrulla habitualmente por esta zona de Ciutat Vella. Este puesto reunía todas las condiciones higiénico-sanitarias para trabajar.

